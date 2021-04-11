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У 2020 році міжнародні організації відправили в ОРДЛО 76 автоколон гумдопомоги, Росія - 5, - Мендель

У 2020 році міжнародні організації відправили в ОРДЛО 76 автоколон гумдопомоги, Росія - 5, - Мендель

Міжнародні організації за рік відправили на окуповану частину Донбасу 76 автомобільних колон з гуманітарною допомогою, а Росія - всього 5 автоколон.

Про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" повідомила прессекретар президента України Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що гуманітарні вантажі за лінію зіткнення доставляють міжнародні організації — Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

"Згідно з офіційною статистикою, 2020 року Червоний Хрест спільно з іншими організаціями доправив за лінію зіткнення 76 автомобільних колон з гуманітарною допомогою. Якщо не помиляюся, це понад 4,5 тис. т продуктових наборів, засобів гігієни, медичних товарів, господарських і промислових товарів... А ось Росія торік направила на Донбас 5 автоколон. Там — 76 автоколон, а тут — 5", — зазначила Мендель.

Вона повідомила, що від початку цього року міжнародні організації за лінію зіткнення направили вже понад 10 автоколон. Це понад 50 фургонів з продуктовими наборами, ліками, засобами гігієни, побутовою технікою, будматеріалами.

Мендель підкреслила, що вантажі міжнародних організацій перевіряють на українських КПВВ. А російські колони йдуть через неконтрольовану Україною ділянку кордону.

"Який привезли вантаж російські автоколони — нам дізнатися не вдалося, бо вони їх не показували, їх ніхто не перевіряв", — сказала прессекретар президента.

Також читайте: it's just Ukrainian English: Користувачі вказують Мендель на помилку у використанні хештегу #NoCivilWar у контексті України. СКРИНШОТИ

росія (65925) Донбас (22356) гуманітарна допомога (1003) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+9
В 2020 году международные организации отправили в ОРДЛО 76 автоколонн гумпомощи, Россия - 5, - Мендель - Цензор.НЕТ 2855
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11.04.2021 23:18
+9
Та же самая байда как в Афганистане, воюющих странах Африки: им прут жратву, а они только плодятся и воюют! На фига им мир тогда? Чтобы работать? Извращенный гуманизм!
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11.04.2021 23:35
+6
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky



Украина уже остановила путинский рейх. Она загнала его в тупик. Он бьется в бешенстве державно-патриотической матки в ловушке ОРДЛО, которую сам для себя создал. Вылезти из неё наружу недофюрер недоимперии может только навстречу своей гибели. Слава Украине !
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11.04.2021 23:31
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В 2020 году международные организации отправили в ОРДЛО 76 автоколонн гумпомощи, Россия - 5, - Мендель - Цензор.НЕТ 2855
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11.04.2021 23:18 Відповісти
Гарно спонсоруєте тероризм,навіть кацапів перевершили,молодці.
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11.04.2021 23:19 Відповісти
А сколько в Ростов уехало грузов 200 ктонибудь считал?
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11.04.2021 23:22 Відповісти
Не царское это дело считать отработанное пушечное мясо.
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12.04.2021 00:10 Відповісти
Це вона так захища кацапню? Зовсім охіріла ****.
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11.04.2021 23:25 Відповісти
Так невзначай признала снабжение боеприпасами гуманитарной поставкой ...
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11.04.2021 23:30 Відповісти
И не только она... ходят слухи шо клован в Катаре не только с Султаном встречался...он падла уже шо то наобещал пуйлу!
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11.04.2021 23:52 Відповісти
Так вот почему дерьмак сидел не по местным понятиям, а как хотел...
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12.04.2021 00:12 Відповісти
А путин - *****?
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12.04.2021 10:24 Відповісти
А зачем им гуманитарка?? Это же кормильцы которые всю Украину кормили и содержали. Теперь без Украины эти кормильцы должны все миллионерами стать..теперь всё только им остаёца. Украину то уже кормить не надо. Так зачем вы кормите кормильцев??
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11.04.2021 23:26 Відповісти
Они еще пенсию от Украины получают. Будь я украинским чиновником, я бы давно бы их отрезал от пенсии - они бы взвыли сразу же. А так теперь Путин их хочет защищать. Жрут они украинские харчи, а защищает их Путин.
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12.04.2021 00:24 Відповісти
впопучленцам просто не нужно 76 колонн с оружием.. их жрать нельзя
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11.04.2021 23:27 Відповісти
им хватит рашкостанов для пушек, а еду им сердобольные европецы подвезли.. и как так закончить войну ? одни идиоты им стволы, вторые гуманитарку.. охереть
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11.04.2021 23:28 Відповісти
У 2020 році міжнародні організації відправили в ОРДЛО 76 автоколон гумдопомоги, Росія - 5, - Мендель - Цензор.НЕТ 9218
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12.04.2021 05:36 Відповісти
Такое охренение 8 год......
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12.04.2021 10:26 Відповісти
А третті - пенсію і соцдопомоги і т.п. Не життя - "малина"!
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12.04.2021 10:41 Відповісти
https://twitter.com/apiontkovsky

https://twitter.com/apiontkovsky Andrei Piontkovsky



Украина уже остановила путинский рейх. Она загнала его в тупик. Он бьется в бешенстве державно-патриотической матки в ловушке ОРДЛО, которую сам для себя создал. Вылезти из неё наружу недофюрер недоимперии может только навстречу своей гибели. Слава Украине !
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11.04.2021 23:31 Відповісти
Наверное вывозить уже нечего.
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11.04.2021 23:31 Відповісти
Та же самая байда как в Афганистане, воюющих странах Африки: им прут жратву, а они только плодятся и воюют! На фига им мир тогда? Чтобы работать? Извращенный гуманизм!
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11.04.2021 23:35 Відповісти
Палестина так выросла в населении в четыре раза. Халявная еда и отсутствие работы - население растет скачкообразно.
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12.04.2021 00:22 Відповісти
Нічого подібного! 1500 баксів за проживання в Палестині кожному мусульманину (1995 було 600 баксів) + за народження кожної дитини. Як не дивно але така ж сама "такса" арабам які живуть в Україні, але лише за умови що дружина прийме Іслам, а діти будуть виховані в Ісламі... Це джихад.
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12.04.2021 04:05 Відповісти
Интересная тема,раскрути ,плиз...
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12.04.2021 10:27 Відповісти
Тсс--сс (кримські татари, Ердоган, Оман, Катар і Емірати наші вірні друзі і союзники). Ніз-ззя...
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12.04.2021 17:03 Відповісти
ну и дебилы, поддержали сепаров которые достали снайперскую винтовку...
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11.04.2021 23:36 Відповісти
Правды ради:Всё это ******** узаконили с 14-ого года.Мы согласились,а Запад с радостью снял с себя ответственность.Стороны "конфликта".Как бы оба виноваты.И надо всем помогать.
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11.04.2021 23:40 Відповісти
Русня поставляет в ОРДЛО абсолютно халявные газ и электричество. По стоимости это можно засчитать как 100000 конвоев
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11.04.2021 23:42 Відповісти
А шо вы хотели - Домбас кормит всю Украину . Но всегда есть одно НО...
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11.04.2021 23:46 Відповісти
Мендель - тупая 3.14zда как всегда.
Население мира в 45 раз больше населения рашки, а колонн направили всего в 15 раз больше, по ее словам.
Хвалит врага, агрессора, оккупанта. Слов нет.
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11.04.2021 23:53 Відповісти
Мендель стоит прописать щедрого подзатыльника и напомнить ей какую именно "гумпомощь" рашка всегда отправляла на оккупированные территории Украины.
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12.04.2021 00:09 Відповісти
Презервативы им в качестве гуманитарки высылать нужно. Это там самая необходимая вещь, чтобы не размножались.
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12.04.2021 00:10 Відповісти
Я не понимаю зачем их кормить. Они же герои - ополченцы, которые кормят всю Украину.
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12.04.2021 00:18 Відповісти
Уже "откормили", теперь самих подкармливают.
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12.04.2021 00:46 Відповісти
санкции бомба....
кацы - оружие везут
красный крест - провизию
так они долго воевать будут
начните в Крым воду давать
и все в шАколаде...
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12.04.2021 00:40 Відповісти
Пендель нагло бреше, бо кацапи направили аж цілий НУЛЬ! А ті 5 - це були ********** для ПопоЧлєнців.
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12.04.2021 01:15 Відповісти
Шо ,больше писькова?
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12.04.2021 10:30 Відповісти
Підгодовуємо оккупантів??
Мирнякам мало що дійде..
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12.04.2021 01:23 Відповісти
Почему-то ни один из древнегреческих олигархов(Ахметка в15-16 годах) не догадался возить "гуманитарку» в осажденную Трою… (конь от Одиссея не считается)…
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12.04.2021 01:30 Відповісти
Основные виды нае....бов уже давно отработаны в истории и нет ничего нового под Солнцем,тількі маємо недолугість....
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12.04.2021 10:33 Відповісти
 
 