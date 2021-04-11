У 2020 році міжнародні організації відправили в ОРДЛО 76 автоколон гумдопомоги, Росія - 5, - Мендель
Міжнародні організації за рік відправили на окуповану частину Донбасу 76 автомобільних колон з гуманітарною допомогою, а Росія - всього 5 автоколон.
Про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" повідомила прессекретар президента України Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.
Вона нагадала, що гуманітарні вантажі за лінію зіткнення доставляють міжнародні організації — Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Управління верховного комісара ООН у справах біженців.
"Згідно з офіційною статистикою, 2020 року Червоний Хрест спільно з іншими організаціями доправив за лінію зіткнення 76 автомобільних колон з гуманітарною допомогою. Якщо не помиляюся, це понад 4,5 тис. т продуктових наборів, засобів гігієни, медичних товарів, господарських і промислових товарів... А ось Росія торік направила на Донбас 5 автоколон. Там — 76 автоколон, а тут — 5", — зазначила Мендель.
Вона повідомила, що від початку цього року міжнародні організації за лінію зіткнення направили вже понад 10 автоколон. Це понад 50 фургонів з продуктовими наборами, ліками, засобами гігієни, побутовою технікою, будматеріалами.
Мендель підкреслила, що вантажі міжнародних організацій перевіряють на українських КПВВ. А російські колони йдуть через неконтрольовану Україною ділянку кордону.
"Який привезли вантаж російські автоколони — нам дізнатися не вдалося, бо вони їх не показували, їх ніхто не перевіряв", — сказала прессекретар президента.
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Украина уже остановила путинский рейх. Она загнала его в тупик. Он бьется в бешенстве державно-патриотической матки в ловушке ОРДЛО, которую сам для себя создал. Вылезти из неё наружу недофюрер недоимперии может только навстречу своей гибели. Слава Украине !
Население мира в 45 раз больше населения рашки, а колонн направили всего в 15 раз больше, по ее словам.
Хвалит врага, агрессора, оккупанта. Слов нет.
кацы - оружие везут
красный крест - провизию
так они долго воевать будут
начните в Крым воду давать
и все в шАколаде...
Мирнякам мало що дійде..