У 2020 році міжнародні організації відправили в ОРДЛО 76 автоколон гумдопомоги, Росія - 5, - Мендель

Міжнародні організації за рік відправили на окуповану частину Донбасу 76 автомобільних колон з гуманітарною допомогою, а Росія - всього 5 автоколон.

Про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" повідомила прессекретар президента України Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що гуманітарні вантажі за лінію зіткнення доставляють міжнародні організації — Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Управління верховного комісара ООН у справах біженців.

"Згідно з офіційною статистикою, 2020 року Червоний Хрест спільно з іншими організаціями доправив за лінію зіткнення 76 автомобільних колон з гуманітарною допомогою. Якщо не помиляюся, це понад 4,5 тис. т продуктових наборів, засобів гігієни, медичних товарів, господарських і промислових товарів... А ось Росія торік направила на Донбас 5 автоколон. Там — 76 автоколон, а тут — 5", — зазначила Мендель.

Вона повідомила, що від початку цього року міжнародні організації за лінію зіткнення направили вже понад 10 автоколон. Це понад 50 фургонів з продуктовими наборами, ліками, засобами гігієни, побутовою технікою, будматеріалами.

Мендель підкреслила, що вантажі міжнародних організацій перевіряють на українських КПВВ. А російські колони йдуть через неконтрольовану Україною ділянку кордону.

"Який привезли вантаж російські автоколони — нам дізнатися не вдалося, бо вони їх не показували, їх ніхто не перевіряв", — сказала прессекретар президента.

Також читайте: it's just Ukrainian English: Користувачі вказують Мендель на помилку у використанні хештегу #NoCivilWar у контексті України. СКРИНШОТИ