В окупованому Донецьку мінують мости, щоб убезпечити себе від "наступу України", - Гармаш

Президент Росії Володимир Путін зрозумів, що у війні з Україною не вийде повторити сценарій Грузії.

Про це заявив журналіст, член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, що такий сценарій планувався, але зараз Росія змінює свої сценарії по ходу дії. Тобто після реакції американців, НАТО, послів Сімки Путін не зважиться на такий сценарій — введення" миротворців "для захисту своїх "російських громадян". Козак (заступник голови адміністрації президента РФ. — Ред.) в одному реченні робить два варіанти для відходу: "Якщо там буде влаштована Сребрениця, мабуть, ми змушені будемо втрутитися". Я думаю, що чим далі, тим менше вони для себе залишають можливість втрутитися, якщо Україна не почне дійсно військові дії першою", — сказав він.

За словами Гармаша, Путін навряд чи зважиться на реальний наступ.

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"Я знаю від своїх знайомих у Донецьку, що там мінують мости для того, щоб убезпечити себе від "наступу України ". Не знаю, це провокація або самозалякування, залякують місцевих для мобілізації. Але чим далі відбувається вся ця гра м'язами, тим більше мені зрозуміло, що навряд чи Путін зважиться на серйозну гру, хоча б тому, що він вже зрозумів, що не буде, як у 2008 році в Грузії. Україна — не Грузія, і світ вже висловив свою позицію", — сказав він.

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