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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території
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В окупованому Донецьку мінують мости, щоб убезпечити себе від "наступу України", - Гармаш

В окупованому Донецьку мінують мости, щоб убезпечити себе від

Президент Росії Володимир Путін зрозумів, що у війні з Україною не вийде повторити сценарій Грузії.

Про це заявив журналіст, член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.

"Думаю, що такий сценарій планувався, але зараз Росія змінює свої сценарії по ходу дії. Тобто після реакції американців, НАТО, послів Сімки Путін не зважиться на такий сценарій — введення" миротворців "для захисту своїх "російських громадян". Козак (заступник голови адміністрації президента РФ. — Ред.) в одному реченні робить два варіанти для відходу: "Якщо там буде влаштована Сребрениця, мабуть, ми змушені будемо втрутитися". Я думаю, що чим далі, тим менше вони для себе залишають можливість втрутитися, якщо Україна не почне дійсно військові дії першою", — сказав він.

За словами Гармаша, Путін навряд чи зважиться на реальний наступ.

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"Я знаю від своїх знайомих у Донецьку, що там мінують мости для того, щоб убезпечити себе від "наступу України ". Не знаю, це провокація або самозалякування, залякують місцевих для мобілізації. Але чим далі відбувається вся ця гра м'язами, тим більше мені зрозуміло, що навряд чи Путін зважиться на серйозну гру, хоча б тому, що він вже зрозумів, що не буде, як у 2008 році в Грузії. Україна — не Грузія, і світ вже висловив свою позицію", — сказав він.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

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На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

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Автор: 

Донецьк (948) мінування (1218) Гармаш Сергій (136)


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Топ коментарі
+10
Вату местную зафигачат - делов-то...
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12.04.2021 01:49
+8
просто перестать сопротивляться, рецепт от зелоха...
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12.04.2021 01:37
+6
И поэтому мы просто рассадим в доль границы наблюдателей,что бы они фиксировали кацапские нарушения,шоб зебобе потом можно было кому то позвонить и пожаловаться...больше ничего делать не будем?
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12.04.2021 01:42
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просто перестать сопротивляться, рецепт от зелоха...
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12.04.2021 01:37 Відповісти
нашим инженерам тоже не мешало бы карты наполнить фугасами...
даже и по личной инициативе
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12.04.2021 01:38 Відповісти
И поэтому мы просто рассадим в доль границы наблюдателей,что бы они фиксировали кацапские нарушения,шоб зебобе потом можно было кому то позвонить и пожаловаться...больше ничего делать не будем?
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12.04.2021 01:42 Відповісти
Зеля пропонує їх розсадити на лінії зіткнення, щоб ми охороняли кордони захопленої кацапами нашої території. Про те, щоб туди ходити і мови немає, навіть дронам літати заборонено і дивитися в їх бік.
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12.04.2021 12:37 Відповісти
Вату местную зафигачат - делов-то...
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12.04.2021 01:49 Відповісти
І через власний дебілізм самі на тих бімбах і підірвуться, ліл 💣💣💣💥💥💥
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12.04.2021 01:53 Відповісти
пора бы уже не только минировать, но взрывать всю ДЫНЫРию, чтоб укропам не досталась !
да, и население, население не забудьте эвакуировать - иначе все будут в трусиках распяты мальчиками, невзирая на пол и возраст !
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12.04.2021 01:57 Відповісти
Ты провокатор явно.
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12.04.2021 02:01 Відповісти
я реалист, реальный.

ты думаешь война это лютики-цветочки?
нет, друже, это кровь, смерть и бегство гражданских
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12.04.2021 02:10 Відповісти
Так не призывай их взрывать. Потому что тебя могут транслировать в целях ИХ пропаганды.
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12.04.2021 02:13 Відповісти
Была бы причина, а повод всегда найдется... для войны

это русская пословица, между прочим 😋
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12.04.2021 02:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/463829 Та то да))) Вот какой повод был для войны в Югославии, Ливии, Сирии, Ираке...? Теперь везде красота и порядок.
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12.04.2021 07:07 Відповісти
Кацап,а розкажи нам про Сребреницю?
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12.04.2021 08:09 Відповісти
Але він правий, люди там отруєні пропагандою, на їх "лікування" ************ десятиліття, до того ж вони здебільшого завезені росіяни після голодомору, тому чим більше їх загине під час деокупації тим краще, а пусті домівки можна заселити справжніми українцями і виправити злочин більшовиків.
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12.04.2021 14:09 Відповісти
Нужно просто перестать ссать русосвинство. А подумать, что ты лично можешь сделать. Они из плоти и крови, режутся, травятся, топятся, горят...и вата наша, и пришлая. И пусть себе знают, что и себя, и своих собратьев на смерть обрекают.
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12.04.2021 03:11 Відповісти
А гибнут на Донбассе украинцы. Кацапы даже в плен не попадают почему-то.
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12.04.2021 07:09 Відповісти
Попадают, но так как крысы стоят за спинами женщин и детей, то редко, но тебе с расеи вообще не видно.
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12.04.2021 08:07 Відповісти
я под мостом стоит зеля, и заглядывает в глаз...
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12.04.2021 02:05 Відповісти
это же особостатусные, пусть минируют, зелох разрешает..
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12.04.2021 02:16 Відповісти
Генерал Бен Ходжес: Русские совершают отвлекающий маневр, а удар планируют в другом месте

https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/10/119778/general-ben-khodzhes-russkie-sovershayut-otvlekayuschij-manevr-a-udar-planiruyut-v-drugom-meste.shtml
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12.04.2021 02:30 Відповісти
удар нужен по москве, это подействует
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12.04.2021 04:32 Відповісти
какая мелочь, зелох и не почешется...
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12.04.2021 02:32 Відповісти
интересно наши делают тоже самое, чтобы оркам сюда не пролезть было?
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12.04.2021 02:56 Відповісти
наконец дамбасяне будут спать спокойно
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12.04.2021 04:33 Відповісти
Слова *коняки * ...

.....
..В оккупированном Донецке минируют мосты, чтобы обезопасить себя от "наступления Украины", - Гармаш - Цензор.НЕТ 681
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12.04.2021 06:58 Відповісти
Сожгите кремль и будет Мир на постсоветском пространстве.
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12.04.2021 08:08 Відповісти
Та нехай мінірують і підривають, Зеля їм побудує в першу чергу, що йому школа українського бюджету? Чи йому шкода українців? Як там мемлоріал "Бабин Яр", також будується в першу чергу, а як там військові, які отримали психічні травми від війни вже ******** - краще заганяти за їх дії в тюрми, аніж лікувати? А ще краще робити їм імідж бандитів, а працівників ротом, ну тих, що співають расейський шансон - до нагород, а тих, що обвизали Україну шлюхою і повією, а українців - хахлами - в президенти і його свору до годівниці. Бо ті,що відколиси герої і інтелігенти, а ветерани АТО - **********, ходять і горлапанять на бідного "чотирижди", щоб своєю накрохмаленою ручкою не підписав капітуляцію...
Дивись накупили собі квартир і машин на мільярди, в біткоїнах вже під двісті мільярдів за два роки наколядуквали "слуги", а звідки воно все береться? А від наріду - все для слуг, ціни підскочили в 2, 3, 4 рази, зарпалата на місці, а багато вже встратили роботу, а "слуги" жирують. І це мільярди вони тільки показали, а скільки вони вже витратили, а ще скільки тримають під подушками? Де там борцуни з баригами ******** Вскакушвілі, нацсуки, Білецькі, тягнищонебуть, Параски, Соболєви, Карасі-Лєщенки, Найоби-Найєми, зубожіла Дівулі, пів вареника? Всі біля годівниць? Ну що нарід, зробив себе в "ізвращенной" форме декілька раз? Терпіть терпіли.
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12.04.2021 08:10 Відповісти
А че кто-то по мостам ездит при войне?
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12.04.2021 08:18 Відповісти
Это типа блокада чЛенинграда...сами себя в Концлагерь посадили... стадо идиотов
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12.04.2021 08:35 Відповісти
а какой в Грузии сценарий?
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12.04.2021 08:42 Відповісти
Очевидно, що для того щоб якось убезпечитися від таких дій треба періодично проводити великі військові навчання, де демонструвати вміння військових наносити масовані вогневі ураження, з реальними стрільбами, а не імітацією. Це хоч і затратно, але є гарною прививкою від бажання нападати.
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12.04.2021 08:53 Відповісти
Эта напряженность кацапами создаётся для того, чтобы обменять это всё на подачу воды в крым. Потому что скоро, все понаехи начнут валить обратно в свои *****, ну, и остальным ватникам будет очень "хорошо". Неподача воды в крым это и есть наступление Украины на козломордию, от которого у ***** и его подельников пердак разрывает. Они клоуна и упрекают в невыполнении договорённостей, что он обещал дать воду и съехал под давлением общественности. Главное, не поддаваться на этот весь блеф, даже на угрозу применения ядерного оружия.
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12.04.2021 09:49 Відповісти
А потом подрывы мостов спишут на " укро диверсантов" , как подрывы домов в РФ выдавали в свое время за акции чеченцев. Вы еще Рейхстаг( Думу) подожгите.. ( как 27.02.1933), само то будет перед выборами.
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12.04.2021 10:07 Відповісти
терррорестическая шляпа и их хозяева все недождутся нато 7 лет и хунты ты смотри)))
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12.04.2021 10:12 Відповісти
главное даже не то чтоб они не забыли ГДЕ минировали,
а то чтоб они помнили и другим рассказали - КТО минировал и зачем!!!
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12.04.2021 10:51 Відповісти
я думаю там минируют не только мосты... но и многоквартирные дома - надо же устроить: чудовищные акты бендеровского террора.
интересно: СКОЛЬКО русскоязычных украинцев убьют защитники и освободители с востока, чтобы сделать повод для усиления войны?
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12.04.2021 11:42 Відповісти
 
 