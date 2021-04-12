В окупованому Донецьку мінують мости, щоб убезпечити себе від "наступу України", - Гармаш
Президент Росії Володимир Путін зрозумів, що у війні з Україною не вийде повторити сценарій Грузії.
Про це заявив журналіст, член української делегації в Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш у програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на телеканалі "Україна 24", інформує Цензор.НЕТ.
"Думаю, що такий сценарій планувався, але зараз Росія змінює свої сценарії по ходу дії. Тобто після реакції американців, НАТО, послів Сімки Путін не зважиться на такий сценарій — введення" миротворців "для захисту своїх "російських громадян". Козак (заступник голови адміністрації президента РФ. — Ред.) в одному реченні робить два варіанти для відходу: "Якщо там буде влаштована Сребрениця, мабуть, ми змушені будемо втрутитися". Я думаю, що чим далі, тим менше вони для себе залишають можливість втрутитися, якщо Україна не почне дійсно військові дії першою", — сказав він.
За словами Гармаша, Путін навряд чи зважиться на реальний наступ.
Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
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На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
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даже и по личной инициативе
да, и население, население не забудьте эвакуировать - иначе все будут в трусиках распяты мальчиками, невзирая на пол и возраст !
ты думаешь война это лютики-цветочки?
нет, друже, это кровь, смерть и бегство гражданских
это русская пословица, между прочим 😋
https://kavkazcenter.com/russ/content/2021/04/10/119778/general-ben-khodzhes-russkie-sovershayut-otvlekayuschij-manevr-a-udar-planiruyut-v-drugom-meste.shtml
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Дивись накупили собі квартир і машин на мільярди, в біткоїнах вже під двісті мільярдів за два роки наколядуквали "слуги", а звідки воно все береться? А від наріду - все для слуг, ціни підскочили в 2, 3, 4 рази, зарпалата на місці, а багато вже встратили роботу, а "слуги" жирують. І це мільярди вони тільки показали, а скільки вони вже витратили, а ще скільки тримають під подушками? Де там борцуни з баригами ******** Вскакушвілі, нацсуки, Білецькі, тягнищонебуть, Параски, Соболєви, Карасі-Лєщенки, Найоби-Найєми, зубожіла Дівулі, пів вареника? Всі біля годівниць? Ну що нарід, зробив себе в "ізвращенной" форме декілька раз? Терпіть терпіли.
а то чтоб они помнили и другим рассказали - КТО минировал и зачем!!!
интересно: СКОЛЬКО русскоязычных украинцев убьют защитники и освободители с востока, чтобы сделать повод для усиления войны?