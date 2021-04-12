Найближчими днями Чернігівщина, Буковина і Закарпаття можуть перейти в "жовту" зону, - Ляшко
Найближчими днями Чернігівщина, Буковина і Закарпаття можуть перейти в "жовту" зону, - Ляшко
Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що вже сьогодні можна дійти висновку, що застосування локальних карантинних обмежень дає свій результат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.
"Чернігівська, Закарпатська і Чернівецька області вже підходять до того, що через три – чотири – п'ять днів перейти з червоного на жовтий рівень епідеміологічної небезпеки. Це означає, що у них будуть зняті жорсткі карантинні обмеження", – сказав заступник глави МОЗ.
Нагадаємо, станом на 11 квітня в Києві та 20 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів з COVID-19. У "червоній" зоні перебувають 12 областей і місто Київ.
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Видать какой-то рептилоид кони двинул, и приказы от него перестали поступать.
https://val.ua/site/123638 У Чернігові з 12 квітня закриються дитячі садки
Или главный санврач не в курсе, или интервью недельной давности . . .