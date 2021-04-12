Найближчими днями Чернігівщина, Буковина і Закарпаття можуть перейти в "жовту" зону, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що вже сьогодні можна дійти висновку, що застосування локальних карантинних обмежень дає свій результат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Чернігівська, Закарпатська і Чернівецька області вже підходять до того, що через три – чотири – п'ять днів перейти з червоного на жовтий рівень епідеміологічної небезпеки. Це означає, що у них будуть зняті жорсткі карантинні обмеження", – сказав заступник глави МОЗ.

Нагадаємо, станом на 11 квітня в Києві та 20 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів з COVID-19. У "червоній" зоні перебувають 12 областей і місто Київ.

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