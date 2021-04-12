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Новини Коронавірус і карантин
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Найближчими днями Чернігівщина, Буковина і Закарпаття можуть перейти в "жовту" зону, - Ляшко

Найближчими днями Чернігівщина, Буковина і Закарпаття можуть перейти в

Найближчими днями Чернігівщина, Буковина і Закарпаття можуть перейти в "жовту" зону, - Ляшко

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що вже сьогодні можна дійти висновку, що застосування локальних карантинних обмежень дає свій результат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Чернігівська, Закарпатська і Чернівецька області вже підходять до того, що через три – чотири – п'ять днів перейти з червоного на жовтий рівень епідеміологічної небезпеки. Це означає, що у них будуть зняті жорсткі карантинні обмеження", – сказав заступник глави МОЗ.

Нагадаємо, станом на 11 квітня в Києві та 20 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів з COVID-19. У "червоній" зоні перебувають 12 областей і місто Київ.

Також читайте: Якщо всі в Україні носитимуть маски, за три тижні COVID-19 буде подолано, - Ляшко

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) Чернігівщина (1584) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2072)


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Oткатывают назад, шахраи.
Видать какой-то рептилоид кони двинул, и приказы от него перестали поступать.
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12.04.2021 02:03 Відповісти
Сдается мне кто-то триндит, как дышет
https://val.ua/site/123638 У Чернігові з 12 квітня закриються дитячі садки
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12.04.2021 02:49 Відповісти
Что значит "могут", если Закарпатье с воскресенья в жёлтой зоне уже ?
Или главный санврач не в курсе, или интервью недельной давности . . .
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12.04.2021 08:09 Відповісти
Во дебил! Буковель открыли, так что лично я жду цунами из новых штаммов ковидла и новые лохдауны
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12.04.2021 10:28 Відповісти
 
 