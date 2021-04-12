УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8531 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
14 834 167

Росія може почати наступ, але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, реально оцінювати загрозу, - Мендель

Росія може почати наступ, але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, реально оцінювати загрозу, - Мендель

Із липня 2020 року за пів року дії домовленостей про припинення вогню на лінії фронту загинули п'ять українських бійців, а від початку цього року - 26.

Про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дом" заявила прессекретарка президента України Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

Вона акцентувала, що Україна не планує наступ на окуповані території Донбасу.

"Але інша справа — це Росія. Весь світ сьогодні говорить про скупчення російських військ біля українського кордону. Уздовж східного кордону вже сконцентровано 40 тис. російських військових, стільки ж в окупованому Криму. А тепер питання: чи може Росія наступати? Так, і ми це бачили 2014 року. Але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, піддаватися паніці та посилювати становище — це така ж дурість, як недооцінювати реальність загрози", — сказала прессекретарка президента.

Мендель нагадала, що в липні 2020 року було досягнуто нових домовленостей дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Однак цієї зими відновилися активні обстріли.

Також читайте: Військовий сценарій на Донбасі можливий, якщо Україні його нав'яжуть, - Арестович

"За пів року, які дотримувалися режим тиші, було всього п'ять загиблих з нашого боку. А вже цього року, за трохи понад трьох місяців загинули 26 українських військових. Ця сумна статистика показує, що нехай хоч крихкий, але все ж баланс був порушений", — сказала вона.

Юлія Мендель підкреслила, що стійке переконання команди президента — "до миру повинні вести тільки перемовини".

"Саме тому ми добиваємося перемовин Нормандського формату і будемо рухатися до миру усіма можливими дипломатичними способами", — резюмувала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європейські країни засудили концентрацію військ Росії на кордоні з Україною, - звіт засідання ОБСЄ

Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Також читайте: Велика Британія привела війська в підвищену бойову готовність через дії Росії, - Mirror

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Автор: 

росія (65925) Донбас (22357) втрати (4439) Мендель Юлія (230)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+60
Заткните кто-нибудь ее. Я уже не могу слушать этот бред. Как же ее много стало. Стратег, мля.
показати весь коментар
12.04.2021 02:13
+40
не пойму???
вы всем цырком сдадитесь или только ОП???
перепуганное кодло
показати весь коментар
12.04.2021 02:13
+36
При Порохе уже начинались дискуссии о международных миротворцам в ОРЛЕ
Сейчас - разговоры о наступлении рашки.

Демонстрация слабости провоцирует насилие 🙄
показати весь коментар
12.04.2021 02:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Маршал авиации НАТО прилетел в Киев совсем не случайно...
показати весь коментар
12.04.2021 07:20 Відповісти
Генералитет НАТО тоже в Киеве.... будут кастрировать РАБссию... и ее Хряков
показати весь коментар
12.04.2021 07:21 Відповісти
НАТО в Кожну ХАТУ,каже Порошенко и он ПРАВ...,ТОМОС_НАТО_ЕС
показати весь коментар
12.04.2021 07:23 Відповісти
Зеленский казав Термос? Ну ну...
показати весь коментар
12.04.2021 07:24 Відповісти
"МандЄль" хоче у нас зіграть роль Лакшмі-Бай? Чи цариці Томіріс? "Стратиг-полководець", мать її за ногу!!!
показати весь коментар
12.04.2021 07:30 Відповісти
все потери за 2020 по месяцам
январь - 16
февраль - 9
март - 14
апрель - 5
май - 5
июнь - 4
июль - 9
август - 3
сентябрь - 7
октябрь - 1
ноябрь - 1
декабрь - 1
показати весь коментар
12.04.2021 07:32 Відповісти
https://novyny.24tv.ua/ru/z_pochatku_roku_na_donbasi_zaginuli_13_viyskovih_poimenniy_spisok_n1284091
показати весь коментар
12.04.2021 07:33 Відповісти
Россия может начать наступление, но оценивать ситуацию нужно трезво, реально оценивать угрозу, - Мендель - Цензор.НЕТ 6990
показати весь коментар
12.04.2021 07:34 Відповісти
До чого ми вже опустились--цитуємо і обговорюємо вислови придуркуватої прес-шлюшки
показати весь коментар
12.04.2021 07:41 Відповісти
Позиции ВСУ подверглись «радиоудару» со стороны вооружённых сил РФ и остались без GPS.
Об этом пишет китайский медиа-портал Sohu, утверждая, что теперь украинская армия не имеет возможность пользоваться своими БПЛА, РЛС, комплексами радиолокационной разведки и другими инструментами для противостояния.
В материале говорится, что о всплеске активности для подавления сигналов сообщило ОБСЕ. И такие сообщения неизбежно подогревают мнения, что эскалация конфликта не за горами.
Эксперты Sohu отмечают, что таким методом Россия хочет вернуть Киев на «путь» исполнения Минских соглашений.
показати весь коментар
12.04.2021 07:42 Відповісти
Брехня...
показати весь коментар
12.04.2021 07:57 Відповісти
Вы хоть словосочетание радиоудар понимаете??? А ...пуковсплеск? А...пердовыстрел?
показати весь коментар
12.04.2021 08:09 Відповісти
Р-330Ж «Житель»[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&veaction=edit&section=0 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit&section=0 ред. код ]

Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#mw-head Перейти до навігації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#searchInput Перейти до пошуку

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TB2015ExhibitionP2-51.jpg Росія може почати наступ, але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, реально оцінювати загрозу, - Мендель - Цензор.НЕТ 7905

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TB2015ExhibitionP2-51.jpg
Р-330Ж «Житель» на шасі КамАЗ
Р-330Ж «Житель» - створена ВАТ НВП «ПРОТЕК» (Росія) автоматизована станція постановки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0 перешкод .
АСП Р-330Ж прийнята на озброєння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Збройних сил Російської Федерації . За твердженнями виробника, випробувана в бойових умовахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-pv-1 [1] .

Зміст
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 1Властивості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 2Тактико-технічні характеристики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 3Бойове застосування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 3.1Російсько-українська війна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8E 3.2Інтервенція Росії в Сирію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%94%D0%B8%D0%B2._%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6 4Див. також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8 5Примітки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 6Посилання Властивості[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&veaction=edit&section=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit&section=1 ред. код ]
Автоматизована станція перешкод (АСП) Р-330Ж «Житель» забезпечує:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-pv-1 [1] автоматизоване виявлення, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3 пеленгування , та аналіз сигналів джерел радіовипромінювання в робочому діапазоні частот;постановку радіоперешкод носимим і мобільним наземним станціям (абонентським терміналам) систем супутникового зв'язку https://uk.wikipedia.org/wiki/Inmarsat «ІНМАРСАТ» та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1 «Іридіум» , навігаційній апаратурі споживачів супутникової навігаційної системи https://uk.wikipedia.org/wiki/NAVSTAR «NAVSTAR» (https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS GPS ) і базовим станціям стільникового зв'язку https://uk.wikipedia.org/wiki/GSM GSM-900/1800 ;автоматизоване ведення телекодового інформаційного обміну з аналогічною супряженою АСП для забезпечення синхронного пеленгування джерел радіовипромінювання з метою розрахунку їхніх координат;автоматизоване ведення телекодового інформаційного обміну з керівним пунктом управління з метою отримання завдання на ведення бойової роботи і доповіді результатів роботи;автоматичне тестування апаратури і виявлення несправних елементів (складових частин);ведення картографічних даних з відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання на тлі електронної топографічної карти місцевості або в мережі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 прямокутних координат .
Способи застосування АСП Р-330Ж:автономнов супряженій парі з аналогічним виробом в ролі ведучї або ведомої станціїавтономно і в супряженій парі під керуванням пункту управління типу Р-330КМАТактико-технічні характеристики[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&veaction=edit&section=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit&section=2 ред. код ]Діапазон рабочих частот:при здійсненні радіорозвідки - 100…2000 МГц;при здійсненні радіопридушення (РП) - 800…960;1227,6; 1575,42; 1500…1700 і 1700…1900 МГцПохибка вимірювання пеленгів на джерела радіовипромінювання - не більше 2°Швидкість сканування частотного діапазону:в режимі виявлення - не менше 800 МГц/св режимі пеленгування - не менше 400 МГц/сСумарний енергопотенціал АПФАР (4 шт.) - не менше 8000 ВтШирина діаграми скерованості кожної з 4-х АПФАР:за азимутом - 90…120°за кутом місця - до 20°Види завадових сигналів: прицільні за частотою, прицільно-загороджувальні за частотою, загороджувальні за частотоюКількість квазіодночасно випромінюваних завадових сигналів - не більше 12Дальність РП (придушення) апаратури наземних споживачів - 20…25 кмДальність РП (придушення) апаратури споживачів, встановленої на літальних апаратах - не менше 50 кмШвидкість обміну телекодовою інформацією:між супряженими АСП - не менше 256 кбіт/с;між АСП та пунктом управління - не менше 48 кбит/сЕлектроживлення:в штатному режимі (від возимого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 дизель-генератора або промислової мережі) - 220/380В частотою 50 Гц;аварійне живлення від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 акумуляторів - постійний струм напругою +24 ВПотужність, що споживається при живленні від промислової мережі:без системи життєзабезпечення - не більше 2,5 кВтз системою життєзабезпечення - не більше 10 кВтШтатна транспортна база - автомобіль https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-4320 Урал-43203 Час розгортання (згортання) - не більше 40 хвилинОбслуга (екіпаж):мирного часу - 3 чоловіки;воєнного часу - 4 чоловіки;Пересічне напрацювання на відмову - не менше 1600 годинБойове застосування[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&veaction=edit&section=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit&section=3 ред. код ]
За твердженням російського ТБ «Звезда», Р-330Ж здатен перехоплювати і придушувати канали управління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА , а ранні версії станції були використані в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другій чеченській війні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-2 [2] .Російсько-українська війна[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&veaction=edit&section=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit&section=4 ред. код ]
Докладніше: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) Російська збройна
показати весь коментар
12.04.2021 08:49 Відповісти
Анало-говнет ? Напицано красиво, а на практике в Азербайджане беспилотники мочили станции РЭБ в прямом ефире
показати весь коментар
12.04.2021 09:29 Відповісти
А "Житель" на вооружении армии Армении,не смешите меня,я уже пацталом
показати весь коментар
12.04.2021 09:39 Відповісти
"Житель" есть даже у террористов в "дырке" на бамбассе , а Армению рассея защищает , патамушта ана в ОДКБ, а там все есть.
показати весь коментар
12.04.2021 10:10 Відповісти
Никакой войны не будет кацапский ******** строит из себя придурковатого быка с ножом кидающегося на прохожих а прохожие с него только смеются да и полиция и санитары уже приехали ...
показати весь коментар
12.04.2021 07:57 Відповісти
Война давно идет, война мировоззрений, это даже не война а взаимодействие энергий, энергии развития и деградации. А на счёт видимых факторов, то никто не будет в открытую таскать войска на передовую, если готовится к реальному наступлению, и соотношение наступающих сил должно быть другим, а на эти слёзы кацапских срочников в настиранных портянках.
показати весь коментар
12.04.2021 08:01 Відповісти
Ох i вумна Людина , аж страшно .
показати весь коментар
12.04.2021 08:04 Відповісти
Квартальна дурна чучмечка. після її "украинский русский язик" з її інтелектом усе ясно.
показати весь коментар
12.04.2021 11:15 Відповісти
Россия может начать наступление, но оценивать ситуацию нужно трезво, реально оценивать угрозу, - Мендель - Цензор.НЕТ 3283
показати весь коментар
12.04.2021 08:05 Відповісти
Россия может начать наступление, но оценивать ситуацию нужно трезво, реально оценивать угрозу, - Мендель - Цензор.НЕТ 1287
показати весь коментар
12.04.2021 08:06 Відповісти
бл...
Россия может начать наступление, но оценивать ситуацию нужно трезво, реально оценивать угрозу, - Мендель - Цензор.НЕТ 956
показати весь коментар
12.04.2021 08:07 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2021 08:11 Відповісти
сын мусора
показати весь коментар
12.04.2021 08:54 Відповісти
Там під курткую ще три броніка😅
показати весь коментар
12.04.2021 10:41 Відповісти
Ленин и бревно Росія може почати наступ, але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, реально оцінювати загрозу, - Мендель - Цензор.НЕТ 2872
показати весь коментар
12.04.2021 11:56 Відповісти
Одно дело позировать, а другое попасть в кадр. Думаю, что и вас неудачных кадров было много даже когда позировали
показати весь коментар
12.04.2021 11:57 Відповісти
Так понимаю, реально оценить угрозу может только Мендель. Это она деток на ночь решила успокоить?
показати весь коментар
12.04.2021 08:07 Відповісти
Ситуация в стране на 12.04, кратко

11.04.2021 г. состоялось заседание экспертно-аналитической комиссии по украинскому вопросу. Присутствовало 16 человек. Из идентифицированных Дмитриев К. А. Максимович М.А. Холодков В.М. Башидзе Р.Т. Марчан М.Т. Байдуков С.П. (тот что из СВР), Капустин Р.Д. (тот что из аппарата СБ РФ). Рассматриваемая тематика и круг вопросов уточняется. В начале заседания трехминутное выступление Путина по видеосвязи. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)

Основная ошибка Зеленского состоит в том, что он считает что слова что то значат (издержки профессии артиста разговорного жанра). На Западе давно и никто словам не верит. Верят делам и конкретным решениям. Что должен думать Запад слушая стенания Зеленского об угрозе со стороны России, если он ЗНАЕТ, что на топливо для ВС Украины на 2021 год потрачено 83 млн. гривен (заправка машин МО Украины), а на реконструкцию салона персонального самолета Зеленского 45 млн. гривен. ?

Кстати, переданные "на нужды МО Украины " президентские Ан-148-100В й вертоліт Мі-8МТВ - чистое надувательство. После реконструкции на нем и дальше будет летать Зеленский. Просто вместо ДУСи оплачивать это будет тоже министерство обороны.
Общая задолженность социальных выплат по больничным и декретным платежам по состоянию на 01.04.2021 г. составляет 3,11 млрд. гривен. За две недели (см. наше сообщение от 16.03.2021) рост составил 19,6%. Выплаты осуществляются с 24-дневной отсрочкой вместо десятидневной предусмотренной законом. Причина - нет денег.
Про короновирус даже не говорим- там все очень печально
показати весь коментар
12.04.2021 09:58 Відповісти
А давайте и мы с Вами, на ночь глядя. Попробуем оценить реальную угрозу. Итак транспортировка одного!!!, только одного эшелона с Кемерово к скажем Ростову(упрощено). Берем калькулятор жд перевозок России. Упрощенно состав из десяти вагонов, тип зерно кукуруза, вес вагона 20т, тип собственника государственный. Итого имеем, это только покататься в одну сторону 1813788.00 руб. сейчас 1 руб по курсу НБУ 0.38 коп. Итого 1813788 умножаем на 0,38 имеем сумму в гривнах в одну сторону из Кемерово в Ростов .......689 239 грн.!!!!!! Почти 700 тысч гривен это простенький состав из десяти худых вагонов!!!!?????
Вы представляете себе количество составов и денег потраченных на просто покататься???? Вы успокоились??????
показати весь коментар
12.04.2021 10:05 Відповісти
наступление, но / Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а вы продаёте или покупаете?
показати весь коментар
12.04.2021 08:14 Відповісти
Росія може почати наступ, але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, реально оцінювати загрозу, - Мендель - Цензор.НЕТ 2299
показати весь коментар
12.04.2021 08:17 Відповісти
Они бы так вакцины покупали, как финансирование войны прекращали...
показати весь коментар
12.04.2021 10:18 Відповісти
Що тільки не "профанфарониш" що б "дорватися" до влади. Перефразовуючи Ю.Фучіка - "люди будьте пильними до тих, хто рветься до влади".
показати весь коментар
12.04.2021 10:56 Відповісти
😠
показати весь коментар
12.04.2021 11:13 Відповісти
(1) 21.03.2019 Зеленский в интервью западной прессе произносит знаменитую фразу "Нужно просто прекратить стрелять". Типа войну закончить легко "нужно просто захотеть". (https://www.youtube.com/watch?v=Ls0tv5M6fMs&fbclid=IwAR10dqyAQWPv4upTv0xaQUN-Z29ZhWlrh1fYkbcR4y0LkeOu5ev29RRLVlw https://www.youtube.com/watch?v=Ls0tv5M6fMs )

(2) 30.05.2019 Борис Шефир "Путин - умный, а Порошенко хотел войны" (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fnews%2Fsovladelets-kvartala-95-putin---umnyy-a-poroshenko-hotel-voyny%3Ffbclid%3DIwAR0VUJiQw1bjnl49-8ONkY7USJ8u5M2_mfbRKOOkbWo5xLpfUXxzS_b6V1g&h=AT3hl5hon6rTc00zro2eBw8bvuFaPraXC1M-tW5AjVxFwCmK4dyhVPws_4lVwufJVEW3uRVQ5xTyH3hN4-mqOLJVDlmIxrCI6HOzUnuxRHirMp2k4I9sArio3Le2FA3akmQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1an4BeD6ZHb8VXm8Qg_Wcrplp3UmMr-elOVYBlkLIzNilJ6FBaK4xVLRqwCzT3uoV4iICy5VQePZbgw3nrlJREZuNYhOHCvEK_Fv6HJKAU3e103UfGsK2ceh0l8TaMZrnjrKMFlU5FL8R_LkZ3hbg7sFwlNNo4qh5DiaXiU1Q-UiSQs2rKd8iJDeOtU7dJOJydW2dyFeCpEw https://news.liga.net/.../sovladelets-kvartala-95-putin... ). Намекает на то что Порошенко зарабатывал на войне, а поэтому она продолжалась. То есть это ГЛАВНАЯ причина продолжения войны по мнению партнера Зеленского.

(3) 15.02.2020 На мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский говорит знаменитую фразу "В своем мозгу я закончил войну". Вот линк на его прямую речь - https://www.youtube.com/watch?v=OdInzzrf85I&fbclid=IwAR0T2L2OOsUauOPizSk4vIWZwcxbtuRyeJJ38sptiFLl_X9PRJURKZr6jLs https://www.youtube.com/watch?v=OdInzzrf85I (слушать 21:22)

- - - - Командование ВСУ принимает решение ОТСТУПИТЬ от отвоеванных позиций чтобы "показать добрые намерения" "той стороне". Мы отходим - сепарня начинает оборудовать новые позиции, с которых будет удобно атаковать наши позиции в случае обострения. Окапываются БУКВАЛЬНО У НАС ПОД НОСОМ. Приказ сверху "не стрелять". Сепары спокойно закончили оборудовать новые позиции - - - -

Прошел год.

(4) 10.04.2021 Советник Ермака - Алексей Арестович:
"На фронте будет обострение ситуации, ОНО ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗБЕЖДНО". (пруф - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOkYZh--pHvo%26fbclid%3DIwAR0uuZWH7agsa5AdFcZZ2X_RsppZSuDODvfnTKIfJzbauZTtY0hkGOZXr0M&h=AT2atKJctKgiuFeWuOUFenJ1s9GHBlHieGodfByJqQECeZoh4F7o67zGWYtS_DfEzDRG1RgeZ4DJNsaqe0NgRWQR8mADWnsYFHsrl5VwRRt33zFK5nyzXtpQKsoStM43v4Q&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1an4BeD6ZHb8VXm8Qg_Wcrplp3UmMr-elOVYBlkLIzNilJ6FBaK4xVLRqwCzT3uoV4iICy5VQePZbgw3nrlJREZuNYhOHCvEK_Fv6HJKAU3e103UfGsK2ceh0l8TaMZrnjrKMFlU5FL8R_LkZ3hbg7sFwlNNo4qh5DiaXiU1Q-UiSQs2rKd8iJDeOtU7dJOJydW2dyFeCpEw https://www.youtube.com/watch?v=OkYZh--pHvo )
показати весь коментар
12.04.2021 08:18 Відповісти
мендельше лучше стриптизом заниматься, говориьь не её конёк ...
показати весь коментар
12.04.2021 08:21 Відповісти
Тільки не стриптиз!!! Ради Бога!
показати весь коментар
12.04.2021 10:57 Відповісти
********** рассчитывает на блицкриг, ему это нужно, для рейтинга и развития нового рейха, российский народ готов принять захват Украины, вся пропаганда направлена на превращение украинцев в кровавых недолюдей. Только мощный ответный удар, без промедления, остановит россфашистов, иначе ОРДЛО будет по Днепру.
показати весь коментар
12.04.2021 08:23 Відповісти
ужас! зелина сосна начала командовать
показати весь коментар
12.04.2021 08:52 Відповісти
Завтра будит Комментарий Мендель , - Что она росчерком пера в инете остановила наступление русских и тем самым прекратила Войну . Маразм ...
показати весь коментар
12.04.2021 09:13 Відповісти
В руководстве Украины и ВСУ стадо кловунов из квартала95. Когда ржать по приколу будем, зетипиллы?
показати весь коментар
12.04.2021 09:18 Відповісти
А где их найдешь? Везде одни - язанивонигаласавал!
показати весь коментар
12.04.2021 10:38 Відповісти
https://news.liga.net/politics/news/u-zelenskogo-ne-isklyuchayut-nastupleniya-rossii-no-prizyvayut-ne-panikovat
Это же на другом сайте и комментарий, походу местной, своими глазами видевшая американцев на Абрамсах.
Людмила К.
А почему умалчивает, что Украина действительно готовит наступление на Донбасс, как только просохнет? Или они думают, что население, например в Константиновке не видят, что происходит, что там уже полно америкосов и техники нагнали ещё до стягивания войск России до наших границ? Что там местное население знает о том, что будет наступление Украины на Донбасс ещё пару месяцев назад, только ждут команду.Или это тоже фейк? Только Зеленскому надо хорошо подумать чем это может закончится для Украины, ни США, ни Европе не мы, не наши дети не нужны. Они просто уничтожат Украину вместе с нами, а Зеля и ко благополучно свалят за бугор, у многих из них их семьи уже там.. И если некоторые думают, что пострадает только восток, то ошибаются сильно, разобьют всю Украину, кого-то раньше, кого-то позже.
показати весь коментар
12.04.2021 09:36 Відповісти
В 2015 ко мне родственники приезжали с лугандона, и реально завидуя нашей мирной жизни в городе, уплетая водку на застолье, рассказывал, что на Донбассе американские танки. Мда, а расейские они как-то не увидели.
показати весь коментар
12.04.2021 09:40 Відповісти
а вы посмотрите кто она. Нет ни фото, ни откуда, ни где училась. Большинство друзей из Харькова. Скорее всего и сама оттуда.
показати весь коментар
12.04.2021 12:03 Відповісти
Далі назви посту "оцінювати тверезво..... Мендель", вже ржу і чітати не можу . Куди подітись від клоунів-експердів?
показати весь коментар
12.04.2021 09:46 Відповісти
Якого дідька ця тупа курка коментує все поспіль. Її задача писати пресс релізи на виступи клоуна, а не гвалтувати свій курячий мозок, оцінюючи ті чи інші події.
показати весь коментар
12.04.2021 09:57 Відповісти
Только у недоумка-преЗедента может быть такая курица пресс -секретарем.
показати весь коментар
12.04.2021 10:06 Відповісти
Зате вона єврейка, як і він, як і його команда.
показати весь коментар
12.04.2021 11:48 Відповісти
В Україні є краща назва цієї шобли, пані...
показати весь коментар
12.04.2021 11:55 Відповісти
И более чем на 100500% уверен что эта земендельвошка в случае обострения будет в первых рядах буглецов из Украины.
показати весь коментар
12.04.2021 10:11 Відповісти
Чому ця шавка дозволяє собі такі заяви? Невже в нас вже повністю розформоване МО?
показати весь коментар
12.04.2021 10:29 Відповісти
Що та ***** може ще говорити. Це позор для президента мати такого некваліфікованого,точніше сказати такого дурного прессекретаря. Прессекретар - цае лице президента
показати весь коментар
12.04.2021 10:32 Відповісти
А яке лице у президента, бачили на передовій...
показати весь коментар
12.04.2021 11:52 Відповісти
Еще один стратег! Ну прям Саладин, Македонский и Гай Юлий Цезарь с Ганнибалом в одном лице!
показати весь коментар
12.04.2021 10:36 Відповісти
Ну зрозуміло ж,якщо буде визволення по приміру Грузії.
показати весь коментар
12.04.2021 10:42 Відповісти
ну якщо не поліземо тупо відвойовувати,як Грузія,то не полізе й Росія.
показати весь коментар
12.04.2021 10:52 Відповісти
А кого там вже відвойовувати? Громадян РФ і інших ненависників держави України.
показати весь коментар
12.04.2021 11:02 Відповісти
Мочити їх в сортирі, бо так відкусять у нас половину, якщо не всю Україну.
показати весь коментар
12.04.2021 11:55 Відповісти
Все, на что способна эта хайка -
помыться и обслужить часть организма -
которым играют на рояле.
Наступательница, ...ля
показати весь коментар
12.04.2021 11:53 Відповісти
СКАЗАЛА ЧТО ПЕРДНУЛА )))
показати весь коментар
12.04.2021 15:14 Відповісти
Выразила свою мыслю,хотя обязана читать и вещать, по своим функциональным обязанностям, мысли и деяния наимудрейшего Зе..
показати весь коментар
12.04.2021 20:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 