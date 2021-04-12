Росія може почати наступ, але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, реально оцінювати загрозу, - Мендель
Із липня 2020 року за пів року дії домовленостей про припинення вогню на лінії фронту загинули п'ять українських бійців, а від початку цього року - 26.
Про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дом" заявила прессекретарка президента України Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.
Вона акцентувала, що Україна не планує наступ на окуповані території Донбасу.
"Але інша справа — це Росія. Весь світ сьогодні говорить про скупчення російських військ біля українського кордону. Уздовж східного кордону вже сконцентровано 40 тис. російських військових, стільки ж в окупованому Криму. А тепер питання: чи може Росія наступати? Так, і ми це бачили 2014 року. Але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, піддаватися паніці та посилювати становище — це така ж дурість, як недооцінювати реальність загрози", — сказала прессекретарка президента.
Мендель нагадала, що в липні 2020 року було досягнуто нових домовленостей дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Однак цієї зими відновилися активні обстріли.
"За пів року, які дотримувалися режим тиші, було всього п'ять загиблих з нашого боку. А вже цього року, за трохи понад трьох місяців загинули 26 українських військових. Ця сумна статистика показує, що нехай хоч крихкий, але все ж баланс був порушений", — сказала вона.
Юлія Мендель підкреслила, що стійке переконання команди президента — "до миру повинні вести тільки перемовини".
"Саме тому ми добиваємося перемовин Нормандського формату і будемо рухатися до миру усіма можливими дипломатичними способами", — резюмувала вона.
Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.
Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Також читайте: Велика Британія привела війська в підвищену бойову готовність через дії Росії, - Mirror
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
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Об этом пишет китайский медиа-портал Sohu, утверждая, что теперь украинская армия не имеет возможность пользоваться своими БПЛА, РЛС, комплексами радиолокационной разведки и другими инструментами для противостояния.
В материале говорится, что о всплеске активности для подавления сигналов сообщило ОБСЕ. И такие сообщения неизбежно подогревают мнения, что эскалация конфликта не за горами.
Эксперты Sohu отмечают, что таким методом Россия хочет вернуть Киев на «путь» исполнения Минских соглашений.
Матеріал з Вікіпедії - вільної енциклопедії.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#mw-head Перейти до навігації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#searchInput Перейти до пошуку
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TB2015ExhibitionP2-51.jpg
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:TB2015ExhibitionP2-51.jpg
Р-330Ж «Житель» на шасі КамАЗ
Р-330Ж «Житель» - створена ВАТ НВП «ПРОТЕК» (Росія) автоматизована станція постановки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B0 перешкод .
АСП Р-330Ж прийнята на озброєння https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 Збройних сил Російської Федерації . За твердженнями виробника, випробувана в бойових умовахhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-pv-1 [1] .
Зміст
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96 1Властивості https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8 2Тактико-технічні характеристики https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%91%D0%BE%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 3Бойове застосування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 3.1Російсько-українська війна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B2_%D0%A1%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%8E 3.2Інтервенція Росії в Сирію https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%94%D0%B8%D0%B2._%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B6 4Див. також https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%BA%D0%B8 5Примітки https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F 6Посилання Властивості[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&veaction=edit§ion=1 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit§ion=1 ред. код ]
Автоматизована станція перешкод (АСП) Р-330Ж «Житель» забезпечує:https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-pv-1 [1] автоматизоване виявлення, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B3 пеленгування , та аналіз сигналів джерел радіовипромінювання в робочому діапазоні частот;постановку радіоперешкод носимим і мобільним наземним станціям (абонентським терміналам) систем супутникового зв'язку https://uk.wikipedia.org/wiki/Inmarsat «ІНМАРСАТ» та https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%86%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%96%D1%83%D0%BC&action=edit&redlink=1 «Іридіум» , навігаційній апаратурі споживачів супутникової навігаційної системи https://uk.wikipedia.org/wiki/NAVSTAR «NAVSTAR» (https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS GPS ) і базовим станціям стільникового зв'язку https://uk.wikipedia.org/wiki/GSM GSM-900/1800 ;автоматизоване ведення телекодового інформаційного обміну з аналогічною супряженою АСП для забезпечення синхронного пеленгування джерел радіовипромінювання з метою розрахунку їхніх координат;автоматизоване ведення телекодового інформаційного обміну з керівним пунктом управління з метою отримання завдання на ведення бойової роботи і доповіді результатів роботи;автоматичне тестування апаратури і виявлення несправних елементів (складових частин);ведення картографічних даних з відображенням інформації про розвідані джерела радіовипромінювання на тлі електронної топографічної карти місцевості або в мережі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8 прямокутних координат .
Способи застосування АСП Р-330Ж:автономнов супряженій парі з аналогічним виробом в ролі ведучї або ведомої станціїавтономно і в супряженій парі під керуванням пункту управління типу Р-330КМАТактико-технічні характеристики[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&veaction=edit§ion=2 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit§ion=2 ред. код ]Діапазон рабочих частот:при здійсненні радіорозвідки - 100…2000 МГц;при здійсненні радіопридушення (РП) - 800…960;1227,6; 1575,42; 1500…1700 і 1700…1900 МГцПохибка вимірювання пеленгів на джерела радіовипромінювання - не більше 2°Швидкість сканування частотного діапазону:в режимі виявлення - не менше 800 МГц/св режимі пеленгування - не менше 400 МГц/сСумарний енергопотенціал АПФАР (4 шт.) - не менше 8000 ВтШирина діаграми скерованості кожної з 4-х АПФАР:за азимутом - 90…120°за кутом місця - до 20°Види завадових сигналів: прицільні за частотою, прицільно-загороджувальні за частотою, загороджувальні за частотоюКількість квазіодночасно випромінюваних завадових сигналів - не більше 12Дальність РП (придушення) апаратури наземних споживачів - 20…25 кмДальність РП (придушення) апаратури споживачів, встановленої на літальних апаратах - не менше 50 кмШвидкість обміну телекодовою інформацією:між супряженими АСП - не менше 256 кбіт/с;між АСП та пунктом управління - не менше 48 кбит/сЕлектроживлення:в штатному режимі (від возимого https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80 дизель-генератора або промислової мережі) - 220/380В частотою 50 Гц;аварійне живлення від https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80 акумуляторів - постійний струм напругою +24 ВПотужність, що споживається при живленні від промислової мережі:без системи життєзабезпечення - не більше 2,5 кВтз системою життєзабезпечення - не більше 10 кВтШтатна транспортна база - автомобіль https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-4320 Урал-43203 Час розгортання (згортання) - не більше 40 хвилинОбслуга (екіпаж):мирного часу - 3 чоловіки;воєнного часу - 4 чоловіки;Пересічне напрацювання на відмову - не менше 1600 годинБойове застосування[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&veaction=edit§ion=3 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit§ion=3 ред. код ]
За твердженням російського ТБ «Звезда», Р-330Ж здатен перехоплювати і придушувати канали управління https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%9F%D0%9B%D0%90 БПЛА , а ранні версії станції були використані в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Другій чеченській війні https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB#cite_note-2 [2] .Російсько-українська війна[https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&veaction=edit§ion=4 ред. | https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0-330%D0%96_%C2%AB%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%C2%BB&action=edit§ion=4 ред. код ]
Докладніше: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B7%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(%D0%B7_2014) Російська збройна
11.04.2021 г. состоялось заседание экспертно-аналитической комиссии по украинскому вопросу. Присутствовало 16 человек. Из идентифицированных Дмитриев К. А. Максимович М.А. Холодков В.М. Башидзе Р.Т. Марчан М.Т. Байдуков С.П. (тот что из СВР), Капустин Р.Д. (тот что из аппарата СБ РФ). Рассматриваемая тематика и круг вопросов уточняется. В начале заседания трехминутное выступление Путина по видеосвязи. (Информация группы внешнего мониторинга tZE inform)
Основная ошибка Зеленского состоит в том, что он считает что слова что то значат (издержки профессии артиста разговорного жанра). На Западе давно и никто словам не верит. Верят делам и конкретным решениям. Что должен думать Запад слушая стенания Зеленского об угрозе со стороны России, если он ЗНАЕТ, что на топливо для ВС Украины на 2021 год потрачено 83 млн. гривен (заправка машин МО Украины), а на реконструкцию салона персонального самолета Зеленского 45 млн. гривен. ?
Кстати, переданные "на нужды МО Украины " президентские Ан-148-100В й вертоліт Мі-8МТВ - чистое надувательство. После реконструкции на нем и дальше будет летать Зеленский. Просто вместо ДУСи оплачивать это будет тоже министерство обороны.
Общая задолженность социальных выплат по больничным и декретным платежам по состоянию на 01.04.2021 г. составляет 3,11 млрд. гривен. За две недели (см. наше сообщение от 16.03.2021) рост составил 19,6%. Выплаты осуществляются с 24-дневной отсрочкой вместо десятидневной предусмотренной законом. Причина - нет денег.
Про короновирус даже не говорим- там все очень печально
Вы представляете себе количество составов и денег потраченных на просто покататься???? Вы успокоились??????
(2) 30.05.2019 Борис Шефир "Путин - умный, а Порошенко хотел войны" (https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fnews.liga.net%2Fpolitics%2Fnews%2Fsovladelets-kvartala-95-putin---umnyy-a-poroshenko-hotel-voyny%3Ffbclid%3DIwAR0VUJiQw1bjnl49-8ONkY7USJ8u5M2_mfbRKOOkbWo5xLpfUXxzS_b6V1g&h=AT3hl5hon6rTc00zro2eBw8bvuFaPraXC1M-tW5AjVxFwCmK4dyhVPws_4lVwufJVEW3uRVQ5xTyH3hN4-mqOLJVDlmIxrCI6HOzUnuxRHirMp2k4I9sArio3Le2FA3akmQ&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1an4BeD6ZHb8VXm8Qg_Wcrplp3UmMr-elOVYBlkLIzNilJ6FBaK4xVLRqwCzT3uoV4iICy5VQePZbgw3nrlJREZuNYhOHCvEK_Fv6HJKAU3e103UfGsK2ceh0l8TaMZrnjrKMFlU5FL8R_LkZ3hbg7sFwlNNo4qh5DiaXiU1Q-UiSQs2rKd8iJDeOtU7dJOJydW2dyFeCpEw https://news.liga.net/.../sovladelets-kvartala-95-putin... ). Намекает на то что Порошенко зарабатывал на войне, а поэтому она продолжалась. То есть это ГЛАВНАЯ причина продолжения войны по мнению партнера Зеленского.
(3) 15.02.2020 На мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский говорит знаменитую фразу "В своем мозгу я закончил войну". Вот линк на его прямую речь - https://www.youtube.com/watch?v=OdInzzrf85I&fbclid=IwAR0T2L2OOsUauOPizSk4vIWZwcxbtuRyeJJ38sptiFLl_X9PRJURKZr6jLs https://www.youtube.com/watch?v=OdInzzrf85I (слушать 21:22)
- - - - Командование ВСУ принимает решение ОТСТУПИТЬ от отвоеванных позиций чтобы "показать добрые намерения" "той стороне". Мы отходим - сепарня начинает оборудовать новые позиции, с которых будет удобно атаковать наши позиции в случае обострения. Окапываются БУКВАЛЬНО У НАС ПОД НОСОМ. Приказ сверху "не стрелять". Сепары спокойно закончили оборудовать новые позиции - - - -
Прошел год.
(4) 10.04.2021 Советник Ермака - Алексей Арестович:
"На фронте будет обострение ситуации, ОНО ПРАКТИЧЕСКИ НЕИЗБЕЖДНО". (пруф - https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOkYZh--pHvo%26fbclid%3DIwAR0uuZWH7agsa5AdFcZZ2X_RsppZSuDODvfnTKIfJzbauZTtY0hkGOZXr0M&h=AT2atKJctKgiuFeWuOUFenJ1s9GHBlHieGodfByJqQECeZoh4F7o67zGWYtS_DfEzDRG1RgeZ4DJNsaqe0NgRWQR8mADWnsYFHsrl5VwRRt33zFK5nyzXtpQKsoStM43v4Q&__tn__=-UK-R&c[0]=AT1an4BeD6ZHb8VXm8Qg_Wcrplp3UmMr-elOVYBlkLIzNilJ6FBaK4xVLRqwCzT3uoV4iICy5VQePZbgw3nrlJREZuNYhOHCvEK_Fv6HJKAU3e103UfGsK2ceh0l8TaMZrnjrKMFlU5FL8R_LkZ3hbg7sFwlNNo4qh5DiaXiU1Q-UiSQs2rKd8iJDeOtU7dJOJydW2dyFeCpEw https://www.youtube.com/watch?v=OkYZh--pHvo )
Это же на другом сайте и комментарий, походу местной, своими глазами видевшая американцев на Абрамсах.
Людмила К.
А почему умалчивает, что Украина действительно готовит наступление на Донбасс, как только просохнет? Или они думают, что население, например в Константиновке не видят, что происходит, что там уже полно америкосов и техники нагнали ещё до стягивания войск России до наших границ? Что там местное население знает о том, что будет наступление Украины на Донбасс ещё пару месяцев назад, только ждут команду.Или это тоже фейк? Только Зеленскому надо хорошо подумать чем это может закончится для Украины, ни США, ни Европе не мы, не наши дети не нужны. Они просто уничтожат Украину вместе с нами, а Зеля и ко благополучно свалят за бугор, у многих из них их семьи уже там.. И если некоторые думают, что пострадает только восток, то ошибаются сильно, разобьют всю Украину, кого-то раньше, кого-то позже.
помыться и обслужить часть организма -
которым играют на рояле.
Наступательница, ...ля