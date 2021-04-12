Росія може почати наступ, але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, реально оцінювати загрозу, - Мендель

Із липня 2020 року за пів року дії домовленостей про припинення вогню на лінії фронту загинули п'ять українських бійців, а від початку цього року - 26.

Про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дом" заявила прессекретарка президента України Юлія Мендель, передає Цензор.НЕТ.

Вона акцентувала, що Україна не планує наступ на окуповані території Донбасу.

"Але інша справа — це Росія. Весь світ сьогодні говорить про скупчення російських військ біля українського кордону. Уздовж східного кордону вже сконцентровано 40 тис. російських військових, стільки ж в окупованому Криму. А тепер питання: чи може Росія наступати? Так, і ми це бачили 2014 року. Але оцінювати ситуацію потрібно тверезо, піддаватися паніці та посилювати становище — це така ж дурість, як недооцінювати реальність загрози", — сказала прессекретарка президента.

Мендель нагадала, що в липні 2020 року було досягнуто нових домовленостей дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Однак цієї зими відновилися активні обстріли.

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"За пів року, які дотримувалися режим тиші, було всього п'ять загиблих з нашого боку. А вже цього року, за трохи понад трьох місяців загинули 26 українських військових. Ця сумна статистика показує, що нехай хоч крихкий, але все ж баланс був порушений", — сказала вона.

Юлія Мендель підкреслила, що стійке переконання команди президента — "до миру повинні вести тільки перемовини".

"Саме тому ми добиваємося перемовин Нормандського формату і будемо рухатися до миру усіма можливими дипломатичними способами", — резюмувала вона.

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Напомним, 26 марта в результате обострения обстановки на Донбассе погибли четверо украинских воинов, двое - были ранены. 5 апреля двое украинских воинов погибли в результате вражеского обстрела на Донбассе. 6 апреля еще двое украинских воинов погибли на Донбассе. 7 апреля один украинских воин погиб вследствие вражеского огня на Донбассе.

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

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На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

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