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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 вийшов з-під контролю швидше і зі значно більш руйнівними наслідками через дії Китаю, - Блінкен

COVID-19 вийшов з-під контролю швидше і зі значно більш руйнівними наслідками через дії Китаю, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що через те, що Китай не забезпечив справжньої прозорості, вірус COVID-19 вийшов з-під контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він заявив в інтерв'ю NBC

"Я думаю, що Китай знає, що на ранніх стадіях COVID-19 він не робив того, що потрібен був зробити, а саме - у режимі реального часу надавати доступ міжнародним експертам, у режимі реального часу обмінюватися інформацією, у режимі реального часу - забезпечити справжню прозорість", - заявив держсекретар.

У результаті, за словами Блінкена, вірус "вийшов з-під контролю швидше і, я думаю, з набагато більш руйнівними наслідками, ніж могло би бути".

Держсекретар США підкреслив, що в разі прозорого обміну інформацією Китаєм ВООЗ могла б зробити значно більше в боротьбі з вірусом.

Він підкреслив, що важливо отримати більш переконливий звіт про те, як почалася пандемія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо всі в Україні носитимуть маски, за три тижні COVID-19 буде подолано, - Ляшко

Нагадаємо, раніше в Китаї заявили про низьку ефективність їхніх вакцин проти COVID-19.

Перша партія китайської вакцини проти COVID виробництва компанії Sinovac прибула в Україну 25 березня. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що її почнуть відправляти в регіони 12 квітня.

Автор: 

карантин (18172) Китай (4684) США (23335) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Блінкен Ентоні (1157)


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Топ коментарі
+9
Конечно, заразили весь мир ковид, а теперь торгуют тест системами и вакцинами, которые должны вообще бесплатно раздавать , чтобы хоть как-то минимизировать вред, нанесённый всему миру. Мало того, ещё неизвестно , когда это все закончится.
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12.04.2021 07:35
+9
На рынке в Ухани , совершенно случайно рядом с уханьской крупнейшей вирусной лабораторией. Во что ещё мне предлагаете верить?
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12.04.2021 08:04
+8
То что этот вирус вышел из лаборатории, понимает основная масса людей, остальных зомбируют какими то летучими мышами, которые и не водятся в районе Уханя.
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12.04.2021 08:02
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А вот это - звоночек.
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12.04.2021 07:26 Відповісти
Замечу, в Китае, практически нет КОВИД, а США, впереди планеты всей, но нужен повод для санкций.
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12.04.2021 07:31 Відповісти
Конечно, заразили весь мир ковид, а теперь торгуют тест системами и вакцинами, которые должны вообще бесплатно раздавать , чтобы хоть как-то минимизировать вред, нанесённый всему миру. Мало того, ещё неизвестно , когда это все закончится.
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12.04.2021 07:35 Відповісти
На рынке в Ухани , совершенно случайно рядом с уханьской крупнейшей вирусной лабораторией. Во что ещё мне предлагаете верить?
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12.04.2021 08:04 Відповісти
А вы статью прочтите. Здесь ясно говорится, что информация не была предоставлена в полном объеме,не был обеспечен доступ международным экспертам вовремя, н5 было прозрачности, отсюда и пандемия по всему миру , потери несоразмеримые ни с чем
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12.04.2021 08:15 Відповісти
Ви просто написали мою думку - просто і правда . А цим лохам щось пояснювати - для себе дорожче . Їм китайці і рускіє все вже сказали .
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12.04.2021 08:13 Відповісти
А те що у Китаю "практично" ковіда19 немає це теж статистика комуністичного Китаю якого тільки що звинуватили в приховуванні інформації?
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12.04.2021 08:23 Відповісти
А ти в Китаї був ? Це тобі китайози повідомили ? Та вони замочать кожного , хто буде справжню статистику повідомляти . І , нарешті , звідки вилізло - тим і вигідно . Ще один комуняцький спосіб завоювати світ . А цивілізований світ зараз розплачується за тупорилу робочу силу . Повне відключення разом з росією від усіх систем і назад за стіну ! З без інтернету вони , що одні , що інші дикуни навіть вбивати не зможуть . І нехай з акаемами самі себе перехерачать .
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12.04.2021 08:01 Відповісти
штаммы разные
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12.04.2021 10:56 Відповісти
"Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що через те, що Китай не забезпечив справжньої прозорості, вірус COVID-19 вийшов з-під контролю." -цей пєрділкін -з шмєндєль,не те що однієї раси ,ще й розміром лобних частин мозґу!
Китай за допомогою своєї пропаганди нагнав такої "прозорості" що всі кретини до тепер з під стола бояться вилізти ,а сам собі вже рік живе не парячись.
Треба бути кретином рівня шмєндєль щоб не спитати себе ,чому?
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12.04.2021 07:59 Відповісти
То что этот вирус вышел из лаборатории, понимает основная масса людей, остальных зомбируют какими то летучими мышами, которые и не водятся в районе Уханя.
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12.04.2021 08:02 Відповісти
в принципе, может так и было - любознательные китайся экспериментировали с какой-то мышиной дрянью и допрыгались...но вот доказать это не получится, кроме косвенной улики, что первое массовое заражение началось в Ухане...
В любом случае, всем понятно, что главная причина слов Блинкена это формальный повод для холодной войны с Китаем, который потихоньку подминает под себя планету, уже став не только главным производителем всего в мире, но и главным потребителем...а это само по себе разрушает гегемонию США в сто раз круче российского ЯО...
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12.04.2021 08:08 Відповісти
COVID-19 вийшов з-під контролю швидше і зі значно більш руйнівними наслідками через дії Китаю, - Блінкен - Цензор.НЕТ 1081
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12.04.2021 08:14 Відповісти
У Гитлера была Ананербе разрабатывающие токсины на генном уровне.Токсин направленного действия на определённый геном.Например при распылении, токсин поражал только желтокожих с узкими глазами,а обладателям белой кожи и голубых глаз он вообще не наносил никакого ущерба.Хорошая задумка для тех кто строит одну расу один путь.
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12.04.2021 08:37 Відповісти
Зашёл почитать новости какого хрена блин сегодня воздух в Киеве на карте помечен как «нездоровый» . 162 ребята. И с таким воздухом мы живём, надеясь быть здоровыми? Да тут такие болячки могут возникать. Почему все молчат? Только о коронавирусе будем говорить??!
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12.04.2021 08:39 Відповісти
Китайцы должны бесплатно раздавать вакцину и просить прощения, а они еще выкобениваются.
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12.04.2021 08:53 Відповісти
потому что им дали возможность выкобениваться
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12.04.2021 10:58 Відповісти
Над китайцами за распространение вируса должен быть международный суд с последующим восстановлением убытков для пострадавших стран.
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12.04.2021 09:06 Відповісти
Так так и будет. Правда пройдет десяток лет, но адвокаты по искам работают. Рано или позно, Китайским разработчикам вируса придется платить по счетам.
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12.04.2021 09:38 Відповісти
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12.04.2021 10:58 Відповісти
на раніх стадіях ніхто не знав що то за срань. куча народу голосило що то грип, інфлуенца, нас то оминке
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12.04.2021 10:04 Відповісти
Это ясно как Божий день. Надеюсь, Штаты помогут Украине в деле Мотор-Сичи. Китайская экспансия меня пугает. Чем больше читаю о них, тем страшнее.
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12.04.2021 11:00 Відповісти
 
 