COVID-19 вийшов з-під контролю швидше і зі значно більш руйнівними наслідками через дії Китаю, - Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що через те, що Китай не забезпечив справжньої прозорості, вірус COVID-19 вийшов з-під контролю.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він заявив в інтерв'ю NBC

"Я думаю, що Китай знає, що на ранніх стадіях COVID-19 він не робив того, що потрібен був зробити, а саме - у режимі реального часу надавати доступ міжнародним експертам, у режимі реального часу обмінюватися інформацією, у режимі реального часу - забезпечити справжню прозорість", - заявив держсекретар.

У результаті, за словами Блінкена, вірус "вийшов з-під контролю швидше і, я думаю, з набагато більш руйнівними наслідками, ніж могло би бути".

Держсекретар США підкреслив, що в разі прозорого обміну інформацією Китаєм ВООЗ могла б зробити значно більше в боротьбі з вірусом.

Він підкреслив, що важливо отримати більш переконливий звіт про те, як почалася пандемія.

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Нагадаємо, раніше в Китаї заявили про низьку ефективність їхніх вакцин проти COVID-19.

Перша партія китайської вакцини проти COVID виробництва компанії Sinovac прибула в Україну 25 березня. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що її почнуть відправляти в регіони 12 квітня.