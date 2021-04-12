COVID-19 вийшов з-під контролю швидше і зі значно більш руйнівними наслідками через дії Китаю, - Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що через те, що Китай не забезпечив справжньої прозорості, вірус COVID-19 вийшов з-під контролю.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це він заявив в інтерв'ю NBC
"Я думаю, що Китай знає, що на ранніх стадіях COVID-19 він не робив того, що потрібен був зробити, а саме - у режимі реального часу надавати доступ міжнародним експертам, у режимі реального часу обмінюватися інформацією, у режимі реального часу - забезпечити справжню прозорість", - заявив держсекретар.
У результаті, за словами Блінкена, вірус "вийшов з-під контролю швидше і, я думаю, з набагато більш руйнівними наслідками, ніж могло би бути".
Держсекретар США підкреслив, що в разі прозорого обміну інформацією Китаєм ВООЗ могла б зробити значно більше в боротьбі з вірусом.
Він підкреслив, що важливо отримати більш переконливий звіт про те, як почалася пандемія.
Нагадаємо, раніше в Китаї заявили про низьку ефективність їхніх вакцин проти COVID-19.
Перша партія китайської вакцини проти COVID виробництва компанії Sinovac прибула в Україну 25 березня. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що її почнуть відправляти в регіони 12 квітня.
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Китай за допомогою своєї пропаганди нагнав такої "прозорості" що всі кретини до тепер з під стола бояться вилізти ,а сам собі вже рік живе не парячись.
Треба бути кретином рівня шмєндєль щоб не спитати себе ,чому?
В любом случае, всем понятно, что главная причина слов Блинкена это формальный повод для холодной войны с Китаем, который потихоньку подминает под себя планету, уже став не только главным производителем всего в мире, но и главным потребителем...а это само по себе разрушает гегемонию США в сто раз круче российского ЯО...