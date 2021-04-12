Можливо, Швеція або Австрія, та й то, коли COVID-19 мине, - Арестович спрогнозував, куди можуть перенести зустрічі ТКГ з Мінська

Теоретично перенесення переговорів стосовно Донбасу з Мінська швидше можливе до Швеції чи Австрії, ніж до Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.

"Скажімо так, що, по-перше, це дуже віддалена перспектива. Коли цей COVID-19 мине. Це може бути рік, два і так далі. Зараз зарано про це говорити. Хіба що суто теоретично", - сказав він.

По-друге, за словами Арестовича, Польща навряд чи буде майданчиком, який підходить для Росії: "Тому що російсько-польські відносини відомі. Найімовірніше, якщо це відбудеться, і ми можемо так фантазувати, це буде щось на зразок Швеції. Можливо. Можливо, Австрії. Тобто країна, яка не є членом НАТО".

"Для Росії це дуже чутливе питання. Тому що росіяни просто будуть, як вони вважають, "наражатися на небезпеку прослуховування" або "розвідувальних операцій" якихось проти них. А згоду дають всі три сторони. Не може тільки Україна вирішити, де все це відбуватиметься", - зазначив він.

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"Тобто це доволі абстрактна розмова і швидше про наміри, аніж про якесь реальне планування. Бо у будь-якому випадку ми будемо змушені питати росіян, ухвалювати тристороннє рішення – Росія, Україна і ОБСЄ", - додав Арестович.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр Олексій Резніков заявив, що Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську.