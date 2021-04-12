Можливо, Швеція або Австрія, та й то, коли COVID-19 мине, - Арестович спрогнозував, куди можуть перенести зустрічі ТКГ з Мінська
Теоретично перенесення переговорів стосовно Донбасу з Мінська швидше можливе до Швеції чи Австрії, ніж до Польщі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович.
"Скажімо так, що, по-перше, це дуже віддалена перспектива. Коли цей COVID-19 мине. Це може бути рік, два і так далі. Зараз зарано про це говорити. Хіба що суто теоретично", - сказав він.
По-друге, за словами Арестовича, Польща навряд чи буде майданчиком, який підходить для Росії: "Тому що російсько-польські відносини відомі. Найімовірніше, якщо це відбудеться, і ми можемо так фантазувати, це буде щось на зразок Швеції. Можливо. Можливо, Австрії. Тобто країна, яка не є членом НАТО".
"Для Росії це дуже чутливе питання. Тому що росіяни просто будуть, як вони вважають, "наражатися на небезпеку прослуховування" або "розвідувальних операцій" якихось проти них. А згоду дають всі три сторони. Не може тільки Україна вирішити, де все це відбуватиметься", - зазначив він.
"Тобто це доволі абстрактна розмова і швидше про наміри, аніж про якесь реальне планування. Бо у будь-якому випадку ми будемо змушені питати росіян, ухвалювати тристороннє рішення – Росія, Україна і ОБСЄ", - додав Арестович.
Нагадаємо, раніше віцепрем'єр Олексій Резніков заявив, що Україна не братиме участі в засіданнях Тристоронньої контактної групи в Мінську.
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Опять же командировочные хорошие
Толку все-равно "0"
Власним досвідом ми блискуче довели теорему Черчилля! Обравши між ганьбою та війною ганьбу - отримали і ганьбу, і війну.
Два роки президенства:
1. Державна зрада - справа «вагнерівців».
2. Узурпація влади - РНБО підміняє суди, роботу Конституційного суду заблоковано через антиконституційні укази гаранта.
3. Втручання у вибочий процес - «опитування» на місцевих виборах, фальсифікація виборів в Прикарпатті.
4. Викрадення та незаконне утримування людини - суддя Чаус (сподіваюсь, що немає вбивства).
Де поділись ті прекрасні люди, які лякали узапатором Порошенком, які розказували, що Валодя ідьот на адін срок, а єслі нарушит закон, то ваапще досрочно уйдьот?
А многие наверное думали, что если избрать идиота-клоуна на велосипеде, то дяденька Путин увидит, насколько мы поцоватые и убивать нас не станет из жалости.
Дмитрий:
Немного логики:
Почему Нелох запел про НАТО? Почему от Байдена требует вступления в НАТО?
Потому что этот путь длинный, на годы.
А почему у Байдена не попросить статус основного военного союзника вне НАТО?
А потому, что через неделю этот статус будет.
А он не нужен "миру в глазах Путина".
Китайцы заявили,что китайская факцина Зеленскага по космическим ценам, это уголовочка Зеленскага. Её эффективность против короновируса около 50%.
МендеЛихо:
Йуля Мандель двумя твитами остановила третью мировую и одним твитом развязала гражданскую войну в Украине.
А, да! Ну причем тут Зеленскай?
Дід Микола:
Юлію Мендель, котра пропагує "украінскій русскій язик" і запускає хештеги "ні громадянській війні в Україні" Зеленському підсунув Порошенко!!!
Якщо ні, то хто?
Ну не може ж такий патріот як Зеленський сам обрати таку патріотку як Мендель!
Олег Леусенко:
Нагадаю: наш стратегічний партнер на шляху до НАТО Грузія майже як рік викликала свого Посла через недолугу кадрову політику Зеленського, який призначив засудженого на Батьківщині блазня Саакашвілі головою бутафорного комітету реформ.
Ще одне виконане завдання Кремля Зеленським.
Рукопожатий Офшор:
Як там Гройсман? Ета гльіба, щто сдєлола сібья сама і нє будіт ні пірід кєм прісмьікацца?
Як там Смєшко? Країну врятувал разом з Гріцєнка й Саакашвілі вже, чи ще ні?
Alex Smithee:
Шарль Талейран сказав колись: "Я більше боюся армії зі 100 овець з ватажком левом, ніж зі 100 левів з ватажком бараном".
Другий варіант нічого не нагадує? Вибачте, у нас не баран, а віслюк.