Ворог за добу п'ять разів порушив "тишу" на Донбасі, бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 11 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 5 разів порушили режим припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Невельське, противник здійснив обстріл позицій українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-мм калібру та гранатометів різних систем. Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", неподалік селищ Зайцеве та Шуми, збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає", - сказано в повідомленні.

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Також повідомляється, що про всі факти порушень українська сторона СЦКК оперативно повідомила СММ ОБСЄ.

Станом на 7:00 ранку, 12 квітня, обстрілів з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці й надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.