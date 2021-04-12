УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8523 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
5 907 10

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали

7856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 12 квітня 2021 року.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"7856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали 02госпіталізовано – 2 770 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали 02летальних випадків – 287;

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали 02одужало – 5 355 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали 02здійснено тестувань за добу – 40 109 (зокрема методом ПЛР – 20 831, методом ІФА – 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 145).

Читайте також: COVID-19 вийшов з-під контролю швидше і зі значно більш руйнівними наслідками через дії Китаю, - Блінкен

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали 07захворіло – 1 861 105 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали 07одужало – 1 416 215 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали 07летальних випадків – 37 301;

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 8 677 716.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали 14

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Это обычный день в Черновцах которые в красной зоне. Но заболеваемость каким то образом падает ))) Рынки работают, рестораны и кафе также. Люди радуются жизни ))

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 4402В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 582В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 26В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 8312
показати весь коментар
12.04.2021 08:24
+1
В цей день Зебрехло послаблює особистий контроль геноциду українців що триває вже два роки.
показати весь коментар
12.04.2021 08:39
+1
Ну-да, ну-да! Завтра посчитаем.
показати весь коментар
12.04.2021 08:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это обычный день в Черновцах которые в красной зоне. Но заболеваемость каким то образом падает ))) Рынки работают, рестораны и кафе также. Люди радуются жизни ))

В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 4402В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 582В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 26В Украине за сутки от COVID-19 умерли 287 человек, зафиксированы 7 856 новых случаев заражения, 5 355 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 8312
показати весь коментар
12.04.2021 08:24 Відповісти
А прикинь всё закрыто,а супермаркеты работают.Какой смысл всё закрывать,а супермаркеты оставлять работать?Это наоборот способствует больше подхватить вирус в одном месте,чем если бы люди покупали продукты в разных местах.Всё равно,що в Африке пересохли все источники воды кроме одного.И все звери вынуждены к нему идти и встречаться.Встречаются даже те,кто никогда бы не встретился.Но им создали такие условия.Щоб они все шли в одно место.Так и с Локдауном.Шансов подхватить вирус гораздо больше в одном месте,чем во многих
показати весь коментар
12.04.2021 09:03 Відповісти
чому у неділю помирає менше? Чи приховують
показати весь коментар
12.04.2021 08:29 Відповісти
В цей день Зебрехло послаблює особистий контроль геноциду українців що триває вже два роки.
показати весь коментар
12.04.2021 08:39 Відповісти
Имхо, причину смерти показывает только вскрытие, а в моргах выходной...
показати весь коментар
12.04.2021 09:53 Відповісти
Це нормально. Ніхто не бажає помирати по вихідним..
показати весь коментар
12.04.2021 10:24 Відповісти
Ну-да, ну-да! Завтра посчитаем.
показати весь коментар
12.04.2021 08:44 Відповісти
Новость 8 00 "Ковид угроза" куме.
-Так.Новость в 10 00 "Киев задыхается в пробках"
В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали - Цензор.НЕТ 9230
показати весь коментар
12.04.2021 08:47 Відповісти
Проста статистика й нічого більше:
11 квітня - 7856 виявлено, 40109 тестів, 2770 госпіталізовано, одужало 5355.
5 квітня - 13276 виявлено, 91978 тестів, 2545 госпіталізовано, одужало 10240.
Скажіть мені, чому гопіталізованих на 2 не поділили га?
показати весь коментар
12.04.2021 09:03 Відповісти
По ідеї одужавших має бути більше, тому що захворюваність іде на спад.
показати весь коментар
12.04.2021 09:05 Відповісти
 
 