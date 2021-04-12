В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали
7856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 виявлено в Україні станом на 12 квітня 2021 року.
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"7856 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 12 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 355 дітей та 119 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 770 осіб;
летальних випадків – 287;
одужало – 5 355 осіб;
здійснено тестувань за добу – 40 109 (зокрема методом ПЛР – 20 831, методом ІФА – 6 133, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 13 145).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 861 105 осіб;
одужало – 1 416 215 осіб;
летальних випадків – 37 301;
проведено ПЛР-тестувань – 8 677 716.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 112), Харківській (595), Львівській (590), м. Київ (537) та Київській (477) областях", - розповів Степанов.
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-Так.Новость в 10 00 "Киев задыхается в пробках"
11 квітня - 7856 виявлено, 40109 тестів, 2770 госпіталізовано, одужало 5355.
5 квітня - 13276 виявлено, 91978 тестів, 2545 госпіталізовано, одужало 10240.
Скажіть мені, чому гопіталізованих на 2 не поділили га?