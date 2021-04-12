За добу у світі виявили 632,5 тис. нових випадків COVID-19, померли 8 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 136,6 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 12 квітня у світі зареєстрували 632 509 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 8010 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 136 641 901 випадок інфікування, з них 632 509 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 949 409 осіб, з них 8010 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 109,8 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 12-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 5, за летальними випадками - 10-ту і 4-ту позиції відповідно.