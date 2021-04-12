За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1216 осіб. У чотирьох областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

353 147 осіб в Україні вакцинували проти COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"1216 людей щеплено проти COVID-19 за добу 11 квітня 2021 року в Україні. 378 266 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 34 мобільними бригадами з імунізації та 81 пунктом вакцинації.

"Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 441 989 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили у Львівській (170) та Тернопільській (150) областях. Водночас у Миколаївській, Полтавській, Херсонській та Черкаській областях за минулу добу не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.