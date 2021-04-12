За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1216 осіб. У чотирьох областях не зробили жодного щеплення, - Степанов
353 147 осіб в Україні вакцинували проти COVID-19.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"1216 людей щеплено проти COVID-19 за добу 11 квітня 2021 року в Україні. 378 266 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії", - розповів міністр.
За даними міністра, щеплення проводилися 34 мобільними бригадами з імунізації та 81 пунктом вакцинації.
"Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 441 989 осіб", - додав Степанов.
Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили у Львівській (170) та Тернопільській (150) областях. Водночас у Миколаївській, Полтавській, Херсонській та Черкаській областях за минулу добу не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.
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не удивительно - то, что оно фуфло, говорят сами китайцы.
там речь о 400 000 записавшихся на вакцинацию - завтра, послезавтра и через год.
при 35 млн. населения.
Степашка, а зачем тогда ты нужен? На ворованное бабло пальтишко за 650 тыщ гр. покупать?