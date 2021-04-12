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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1216 осіб. У чотирьох областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1216 осіб. У чотирьох областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

353 147 осіб в Україні вакцинували проти COVID-19.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"1216 людей щеплено проти COVID-19 за добу 11 квітня 2021 року в Україні. 378 266 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії", - розповів міністр.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали

За даними міністра, щеплення проводилися 34 мобільними бригадами з імунізації та 81 пунктом вакцинації.

"Станом на 11 квітня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 441 989 осіб", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили у Львівській (170) та Тернопільській (150) областях. Водночас у Миколаївській, Полтавській, Херсонській та Черкаській областях за минулу добу не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) статистика (2248) Степанов Максим (2197) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
чета китайское фуфло не идет...

не удивительно - то, что оно фуфло, говорят сами китайцы.
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12.04.2021 08:26
+6
1 176 470 прививок В ДЕНЬ !!! Степанов! В день.... Но в Индии.
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12.04.2021 08:27
+5
Хаха, 1,2 тыс в сутки, но Степанов продолжает втирать про планы вакцинировать 70% населения в этом году и про офигенную китайскую вакцину.))
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12.04.2021 08:28
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чета китайское фуфло не идет...

не удивительно - то, что оно фуфло, говорят сами китайцы.
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12.04.2021 08:26 Відповісти
А цьому мудаку куртка не жме ? Не потіє ? Вжарьте йому шмурдяку від китайців ! А ще краще спутнік-ху..о !
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12.04.2021 08:52 Відповісти
******, протри зенки и почитай заметку.
там речь о 400 000 записавшихся на вакцинацию - завтра, послезавтра и через год.
при 35 млн. населения.
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12.04.2021 15:43 Відповісти
у твоєму стартовому коментарі про то немає. а зараз ти хочеш просто прикрить обісрані руси (не вміння висловитись без багато значності), заперечуючи, що вони реально обісрані.
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12.04.2021 16:14 Відповісти
1 176 470 прививок В ДЕНЬ !!! Степанов! В день.... Но в Индии.
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12.04.2021 08:27 Відповісти
бутан виколов 500 000 за два тижні, а тут вже 1,5 місяці ніяк не виколять.
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12.04.2021 11:43 Відповісти
Оце перемога.
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12.04.2021 08:27 Відповісти
Хаха, 1,2 тыс в сутки, но Степанов продолжает втирать про планы вакцинировать 70% населения в этом году и про офигенную китайскую вакцину.))
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12.04.2021 08:28 Відповісти
Зашёл почитать новости какого хрена блин сегодня воздух в Киеве на карте помечен как «нездоровый» . 162 ребята. И с таким воздухом мы живём, надеясь быть здоровыми? Да тут такие болячки могут возникать. Почему все молчат? Только о коронавирусе будем говорить??!
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12.04.2021 08:36 Відповісти
...не сделали ни одной прививки...
Степашка, а зачем тогда ты нужен? На ворованное бабло пальтишко за 650 тыщ гр. покупать?
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12.04.2021 08:36 Відповісти
неділя, на вихідних українці відпочивають.
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12.04.2021 11:44 Відповісти
хороша фуфайка, ещё туфли прикупить и можно клована пииглашать
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12.04.2021 08:39 Відповісти
это фиаско, братан
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12.04.2021 08:48 Відповісти
Фіаско привели навесні 2019 , а тепер фіаско запрвляє усим . Знаходжусь в ковідному відділенні - може зе асфальту підкине(думав , коли вночі на вбитій швидкій везли по чудовим зеавтобанам)?
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12.04.2021 08:58 Відповісти
Я не против сделать прививку, но у меня вопрос, получу ли я вторую дозу аналогичной вакцины? В противном случае какой смысл в первой прививке?
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12.04.2021 09:03 Відповісти
Ну хз, уже говорят что если вторая доза будет другой вакциной то эффект еще лучше.
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12.04.2021 09:49 Відповісти
Ну так вакцины, которой делали первую прививку уже ж нету. Поэтому так и говорят
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12.04.2021 10:11 Відповісти
франція має вакцину для другого уколу, але будуть колоти іншою.
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12.04.2021 11:45 Відповісти
Та й справді - яка різниця біомасі яким лайном колотись?
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12.04.2021 10:16 Відповісти
Вопрос ваш требует ответа профессионального. Но на многие вопросы не знают ответа и профессионалы, так как все это ещё изучено недостаточно. Я жду вакцину, любую , согласованную с воз и разработанную в приличной стране ( рашка такой не является)
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12.04.2021 10:32 Відповісти
353 147 - це цифра провакцинованих на 8.04, цензор, ти без мозгов списуєш не там, де нада?
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12.04.2021 12:06 Відповісти
Пройшов місяць як я записався на вакцінацію... Ні слуху, ні духу! Де ж та вакціна? Хоча б якась падла передзвонила! Сімейний лікар каже - вакціни не має, та невідомо коли буде!
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12.04.2021 12:14 Відповісти
 
 