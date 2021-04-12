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За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 35 осіб, на водоймах загинули 30, - ДСНС

За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 35 осіб, на водоймах загинули 30, - ДСНС

Протягом минулого тижня з 05.04 по 11.04 під час пожеж в Україні загинули 35 осіб, на водних об'єктах - 30.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 4 тис. 178 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 30 осіб.

Ліквідовано 3 тис. 750 пожеж, врятовано на пожежах 24 особи і не допущено знищення вогнем 583 будинків і 37 од. техніки. Під час пожеж загинули 35 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 321 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 302 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 724 вибухонебезпечні предмети.

Також читайте: За добу в екосистемах України сталося 195 пожеж, - ДСНС

Автор: 

нещасний випадок (274) пожежа (4351) ДСНС (5143) вода (1181)


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Люди , так это больше чем на фронте !!!!
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12.04.2021 09:15 Відповісти
 
 