За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 35 осіб, на водоймах загинули 30, - ДСНС
Протягом минулого тижня з 05.04 по 11.04 під час пожеж в Україні загинули 35 осіб, на водних об'єктах - 30.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
Від початку тижня зареєстровано 4 тис. 178 надзвичайних подій. У результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 30 осіб.
Ліквідовано 3 тис. 750 пожеж, врятовано на пожежах 24 особи і не допущено знищення вогнем 583 будинків і 37 од. техніки. Під час пожеж загинули 35 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 5 млн 321 тис. грн.
Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 302 виїзди, під час яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 724 вибухонебезпечні предмети.
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Robertas iš sodų
показати весь коментар12.04.2021 09:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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