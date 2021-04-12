"Рівень захисту перевищує 99%": у Польщі після вакцинації 5,5 млн осіб оцінили ефективність щеплень від COVID-19
Вакцинація проти коронавірусу в Польщі дала 99% захисту від зараження після 5,5 млн щеплених осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив у Twitter міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.
За його словами, серед 5,5 млн вакцинованих 51 000 заразилася коронавірусом (0,9%), при цьому половина з них заразилася протягом 14 днів після першої з двох доз вакцини.
"Простіше кажучи, це означає, що рівень захисту перевищує 99%", - заявив Недзельський.
За даними уряду Польщі, в країні використовуються вакцини від компаній Pfizer / BioNtech, Moderna і AstraZeneca / Oxford. Всього Польща законтрактувала близько 100 млн доз вакцини від Astra Zeneca / Oxford, CureVac, Johnson & Johnson, Moderna і Pfizer / BioNTech.
За даними Our World in Data, на 10 квітня в Польщі хоча б одну дозу вакцини отримали понад 5,5 млн осіб, повністю пройшли вакцинацію двома дозами - 2,1 млн.
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https://ru.rt.com/hzfa Короткая ссылка
https://russian.rt.com/world/news/839062-polsha-vakcina-sputnik-v
Ковишилд это Астразенека. Основная проблема этой вакцины - дефицит. Их невозможно купить. У нас был контракт с индусами, но они всех послали пока не решат проблему ковида у себя.
По факту ни одной смерти от ковишилда у нас не зафиксировано.
Зато зафиксировано почти 40 тыс трупов от ковида. И каждый лень проволочек с вакцинацией это еще сотни погибших.
Договариваются сильные и равные. Они решают в первую очередь свои проблемы. На слабых ложат хер и посылают в конец очереди.
Если Украина по всем параметрам где-то в конце сотни, то и очередь на вакцинацию у нас будет там же.
Цыплятпривитых по осени считают!
Мендель не даст соврать.
У нас власть отдают каким-то уголовникам, олигархам и клоунам по велению олигархического зомбоящика. Из того же ящика поливают говном всех, кто потенциально мог стать элитой.