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Новини Боротьба з коронавірусом
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"Рівень захисту перевищує 99%": у Польщі після вакцинації 5,5 млн осіб оцінили ефективність щеплень від COVID-19

Вакцинація проти коронавірусу в Польщі дала 99% захисту від зараження після 5,5 млн щеплених осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив у Twitter міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

За його словами, серед 5,5 млн вакцинованих 51 000 заразилася коронавірусом (0,9%), при цьому половина з них заразилася протягом 14 днів після першої з двох доз вакцини.

"Простіше кажучи, це означає, що рівень захисту перевищує 99%", - заявив Недзельський.

Також читайте: За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1216 осіб. У чотирьох областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

За даними уряду Польщі, в країні використовуються вакцини від компаній Pfizer / BioNtech, Moderna і AstraZeneca / Oxford. Всього Польща законтрактувала близько 100 млн доз вакцини від Astra Zeneca / Oxford, CureVac, Johnson & Johnson, Moderna і Pfizer / BioNTech.

За даними Our World in Data, на 10 квітня в Польщі хоча б одну дозу вакцини отримали понад 5,5 млн осіб, повністю пройшли вакцинацію двома дозами - 2,1 млн.

Автор: 

вакцина (4419) Недзельський (6) Польща (8615) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+12
Пальто Степанова.Одно.Но,эффективность 100%
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12.04.2021 08:54
+7
Ковишильд чет в списке не вижу ))
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12.04.2021 08:59
+7
Всё это фантазии из х-ловой методички. Его позиция ясна - чем больше трупов у соседей тем лучше. Оно хочет освободить территорию от нелояльного населения.
По факту ни одной смерти от ковишилда у нас не зафиксировано.
Зато зафиксировано почти 40 тыс трупов от ковида. И каждый лень проволочек с вакцинацией это еще сотни погибших.

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12.04.2021 09:31
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Пальто Степанова.Одно.Но,эффективность 100%
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12.04.2021 08:54 Відповісти
В Польше вакцинируют и Спутником, при чём уже давно...Жесть, о которой молчат в наших СМИ...
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12.04.2021 10:49 Відповісти
Пруф или балаболка? В Польше спутником не вакцинируют.
Если не будет пруфа - идешь в спам.
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12.04.2021 11:07 Відповісти
Пруф, как это не вакцинируют Спутником? У тебя флаг Польши, а ты не в курсе...
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12.04.2021 11:11 Відповісти
Потому и не в курсе. Так как там с пруфом? Последняя попытка.

Хорошо быть балаболкой?
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12.04.2021 11:41 Відповісти
Кацапка (или кацап-трансвестит), вот тебе ссылка на ваш пропагандонский сайт:
В Польше заявили об отсутствии намерения приобретать «Спутник V»
https://ru.rt.com/hzfa Короткая ссылка
https://russian.rt.com/world/news/839062-polsha-vakcina-sputnik-v
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12.04.2021 11:44 Відповісти
просто чисто поржать )))
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12.04.2021 08:55 Відповісти
Все одно ми чемпіони, як сказав Зільонський.
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12.04.2021 08:58 Відповісти
а у нас вакцинировали 50000 и то какой то хренью самой худшей, а вообще какая разница?
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12.04.2021 08:59 Відповісти
Ковишильд чет в списке не вижу ))
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12.04.2021 08:59 Відповісти
Чему радуешься кац? Смертям украинцев? Вижу ты тут не один.
Ковишилд это Астразенека. Основная проблема этой вакцины - дефицит. Их невозможно купить. У нас был контракт с индусами, но они всех послали пока не решат проблему ковида у себя.
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12.04.2021 09:17 Відповісти
Ляшко, ты? Или Степанов? Так вас п#даров посадят скоро за разбазаривания наших налогов и геноцид через провалившуюся вакцинацию и закупку фуфло вакцин вместо нормальных!!!! ))
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12.04.2021 09:21 Відповісти
Ты видимо не знаешь сколько в Украине жизней уже унес этот Ковишильд, как и истинных причин почему его больше "не закупают", да и кто тебе расскажет, ну и спи спокойно.
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12.04.2021 09:24 Відповісти
Всё это фантазии из х-ловой методички. Его позиция ясна - чем больше трупов у соседей тем лучше. Оно хочет освободить территорию от нелояльного населения.
По факту ни одной смерти от ковишилда у нас не зафиксировано.
Зато зафиксировано почти 40 тыс трупов от ковида. И каждый лень проволочек с вакцинацией это еще сотни погибших.

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12.04.2021 09:31 Відповісти
А кто виноват что когда все норм. страны договаривались за вакцины прошлым летом зе-даун вместе с п#дарами Ляшком и Степановым видосы пилили и ковид-фонд про#бывали!?
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12.04.2021 09:44 Відповісти
На 90% виноваты сами украинцы. Потому что допустили, что Украина отсталый бантустан, который грабят все кому не лень.
Договариваются сильные и равные. Они решают в первую очередь свои проблемы. На слабых ложат хер и посылают в конец очереди.
Если Украина по всем параметрам где-то в конце сотни, то и очередь на вакцинацию у нас будет там же.
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12.04.2021 09:53 Відповісти
Чудо гибрид природы; Порожоботы в одну дуду с путиноботами. Все виноваты, значит НИКТО
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12.04.2021 10:09 Відповісти
Ковишильд унес жизни? Это тебе твой куратор сказал или в методичке так написано? А нет, это тебе бабка у твоего парадного сказала. Ты или московит на зарплате или просто психиатры тебя еще не нашли. Надень шапочку из фольги и не фони.
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12.04.2021 10:31 Відповісти
Реклама - двигатель торговли
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12.04.2021 09:02 Відповісти
Все это слова. Не видно улучшения ситуации по количеству заболевших. Немного есть спад, но локдаун же ввели.
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12.04.2021 09:05 Відповісти
Цыплят привитых по осени считают!
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12.04.2021 09:05 Відповісти
Зато у нас есть Чемпион МИРА по борьбе с Ковидом!
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12.04.2021 09:09 Відповісти
Всего лишь Мастер спорта, даже не международник. Не преувеличивайте.
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12.04.2021 09:37 Відповісти
Мастером он был в прошлом году, в этом не меньше Чемпиона!
Мендель не даст соврать.
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12.04.2021 11:20 Відповісти
Это Михаил Радуцкий, который санитарные маски из Госзапасов в китай продал, или Зеля, который это всё покрывал, или Степанов, который бабло ( с женой) лопатой по-этому поводу гребёт?
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12.04.2021 09:24 Відповісти
В них 2 млн, а в нас 2, дуже скоро наздоженемо?
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12.04.2021 11:13 Відповісти
У пшеков есть политическая элита и поляки дали ей власть. Это люди с другой системой ценностей, где на первом месте Польша и её интересы. Соответсвенно их нельзя купить или запугать.
У нас власть отдают каким-то уголовникам, олигархам и клоунам по велению олигархического зомбоящика. Из того же ящика поливают говном всех, кто потенциально мог стать элитой.
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12.04.2021 10:10 Відповісти
Поляки напрямую Pfizer не покупали. Закупка идет по контрактам на уровне Евросоюза, а далее вакцины распределяются по квотам согласно численности населения каждой страны ЕС.
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12.04.2021 13:04 Відповісти
Лохи. Они просто нашего Степанова не слушали - тот похлеще заливает ))
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12.04.2021 09:58 Відповісти
Якщо заразилися 0.9％ вакциновних, то для того, щоб рівeнь захисту був 99％, нeвакцинованих за час вакцинаціі має заразитися 100％, а цe нe так.
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12.04.2021 12:43 Відповісти
Это немного не то, о чем можно подумать. Чисто теоретически из этих 5,5 миллиона поляков и без вакцинации могло заразиться только 50 тысяч и тогда получается, без разницы. Или заразилось бы 100 тысяч, что означало бы: вакцинация вдвое сократила распространение эпидемии. Как-то так.
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12.04.2021 13:01 Відповісти
воскресенье вчера было.
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12.04.2021 16:50 Відповісти
 
 