"Рівень захисту перевищує 99%": у Польщі після вакцинації 5,5 млн осіб оцінили ефективність щеплень від COVID-19

Вакцинація проти коронавірусу в Польщі дала 99% захисту від зараження після 5,5 млн щеплених осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це повідомив у Twitter міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

За його словами, серед 5,5 млн вакцинованих 51 000 заразилася коронавірусом (0,9%), при цьому половина з них заразилася протягом 14 днів після першої з двох доз вакцини.

"Простіше кажучи, це означає, що рівень захисту перевищує 99%", - заявив Недзельський.

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За даними уряду Польщі, в країні використовуються вакцини від компаній Pfizer / BioNtech, Moderna і AstraZeneca / Oxford. Всього Польща законтрактувала близько 100 млн доз вакцини від Astra Zeneca / Oxford, CureVac, Johnson & Johnson, Moderna і Pfizer / BioNTech.

За даними Our World in Data, на 10 квітня в Польщі хоча б одну дозу вакцини отримали понад 5,5 млн осіб, повністю пройшли вакцинацію двома дозами - 2,1 млн.