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Новини
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"Укравтодор" планує розвивати мережу лісових доріг: Відремонтовані дороги на Луганщині допомогли пожежникам швидше потрапляти до місць лісових пожеж

У межах президентської програми "Велике будівництво" створять проєкт збереження лісів і туристичних маршрутів.

Як передає Цензор.НЕТ, 8 квітня 2021 року було проведено нараду ініціативної групи з розвитку лісових доріг за участю представників "Укравтодору", Державного агентства лісових ресурсів та Державного агентства розвитку туризму.

Під час наради було досягнуто домовленості про створення проєкту збереження лісів і розвитку туристичних маршрутів у межах президентської програми "Велике будівництво".

В "Укравтодорі" зазначили, що минулого року в Луганській області відремонтовані дороги допомогли пожежним службам швидше потрапити до місць займання і протистояти стихії.

"Однак, ми розуміємо, що для потреб безпеки та розвитку туризму необхідно розвивати мережу лісових доріг. Укравтодор готовий долучатися до спільних проєктів для збереження лісів та забезпечення належного автомобільного сполучення" – сказав глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Артем Безуглий, директор ДП "ДерждорНДІ", заявив, що цей профільний дорожній інститут готовий взяти участь у розробці програми будівництва лісових доріг, будівельних норм і стандартів для них з урахуванням потреб лісового господарства, захисту довкілля та новітніх технологій.

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Представники Держлісагентсва розповіли про проведення обліку та оцифрування лісових доріг на території країни. Враховуючи позитивний досвід "Укравтодору" щодо оцифрування доріг державного значення, було запропоновано інтегрувати ці дані для спільного планування будівництва зон відпочинку, маршрутів до туристичних об’єктів та навігації.

Директорка Команди підтримки реформ при "Укравтодорі" Олександра Азархіна запропонувала опрацювати запровадження платних екостежок і веломаршрутів на основі лісових доріг з можливістю їхньої самоокупності.

"Ми маємо рухатися у напрямку застосування кращого світового досвіду з поліпшення мережі доріг, користуючись доступом до бази науково-обґрунтованих знань. Бюджет для дорожнього будівництва має складатися з диверсифікованих джерел наповнення і половина коштів має бути залучена через концесійні проєкти. Тільки це дозволить збільшити масштаби настільки, щоб реально розбудувати якісну рекреаційну інфраструктуру", - пояснив заступник керівника з євроінтеграції ДП "ДерждорНДІ" Станіслав Гвоздіков.

Раніше заступник керівника Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив про те, що в 2021 році президентська програма розширена за рахунок таких напрямків: доступне іпотечне кредитування і фінансовий лізинг, розвиток мережі регіональних авіахабів, створення державного авіаперевізника, розвиток мережі приміських експресів і швидкісних поїздів між найбільшими містами, розвиток соціальної інфраструктури.

Як зазначили в "Укравтодорі", спільна робота низки центральних органів виконавчої влади для розвитку інфраструктури, туристичного потенціалу країни і збереження лісів є ще одним позитивним прикладом реалізації Програми Президента "Велике будівництво".

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Автор: 

ліс (770) Укравтодор (1200) Велике будівництво (741)


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Топ коментарі
+8
- Вы построили дорогу в лесу?
- Да.
- А где же она?
- Была. Наверное кабаны перерыли и лось затоптали. Мамой клянусь!
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12.04.2021 09:22
+7
Распил выходит на новый уровень
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12.04.2021 09:15
+5
Да и дрг не увязнут в грязи.
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12.04.2021 09:09
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Да и дрг не увязнут в грязи.
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12.04.2021 09:09 Відповісти
Распил выходит на новый уровень
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12.04.2021 09:15 Відповісти
Золотое дно...
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12.04.2021 09:18 Відповісти
- Вы построили дорогу в лесу?
- Да.
- А где же она?
- Была. Наверное кабаны перерыли и лось затоптали. Мамой клянусь!
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12.04.2021 09:22 Відповісти
Та ні... Ви неправильно зрозуміли... "Найлісовіші" райони у нас - на кордоні з Білоруссю.... Тут "************** "відмазка", коли виникнуть питання, навіщо в тій місцевості дороги почнуть розширювать. А те, що по тих дорогах легше буде рухаться російським танкам, не пишуть... Лука навіть не пожалів заповідника, щоб прокласти асфальтовану трасу до кордону України, щоб легше було перекидать військову техніку (та дорога - "в нікуди", бо з українського боку там лише глухі села, де-не-де розкидані серед боліт, і не зв"язана з відповідною трасою на території України), тобто, з точки зору економіки - "абсолютно нерентабельна".... А тепер ще почнуть і наші "дурні" "дороги лісові покращувать"...
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12.04.2021 09:29 Відповісти
на житомирщині, ровенщині і малій волині хороші дороги стануть в нагоді для освоєння природних покладів...адже не тільки титаном, каоліном і янтарем багатий край,
там і срібло і графіт і дорогоцінні камені і оздоблювальні в кількості, безмежно придатній для промислового видобутку...брест-литовського шосе замало
а з білоруссю природня перешкода - припять з містками...
та й дороги з нашого боку треба будувати прострілюваними з бетонними ескарпами-контрескарпами замість конюшинового листка...це допоможе і в боротьбі з до зубів озброєними "старатєлями"
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12.04.2021 09:51 Відповісти
Они ещё за "строительство" обычных дорог не отсидели, а уже за лесные беруться.
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12.04.2021 09:52 Відповісти
Молодая зеленая власть вошла в раж. Распил бюджета на "дорогах" будет продолжатся до конца каденции академика. А "экотропы"? Сколько в стране газонов протоптано, а в селах козы натоптали? Никакой "Алибаба" по прибыльности и рядом не стоит.
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12.04.2021 09:29 Відповісти
Уже до леса добрались, все в асфальт! При этом какого угодно качества. Дети городских подворотен!
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12.04.2021 09:40 Відповісти
ну, не всі в асфальт...
але піщано-гравійні варто зробити - у юзіка і не тільки у нього, по всій україні на гранітних кар,єрах, безліч всяких "отвалов" такої якості накопичилось...мільярди тон
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12.04.2021 09:56 Відповісти
типа они уже во всех городах построили дороги, надо браться теперь за лесные. в Киеве во многих местах позорище а не дороги, латка на латке. спуститесь на землю!
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12.04.2021 09:42 Відповісти
дороги в лесах нужны...кругляк вывозить и вобще...оцифровать
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12.04.2021 09:47 Відповісти
Даешь дорогу на Луну )) Укравтодор может все, за Ваши налоги естественно ))
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12.04.2021 09:49 Відповісти
Под Сумами лесные дороги за лет 15 последних резко увеличили количество больших и широких дубовых и ясеневых ..... пней - см .гуглькарты квадраты выпилок .правда и новые садят,лет через 100 увидит,кто доживет....
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12.04.2021 10:02 Відповісти
Ми пустими грейдери і побудуємо лісові хайвеї,блазні....
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12.04.2021 10:48 Відповісти
 
 