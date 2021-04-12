"Укравтодор" планує розвивати мережу лісових доріг: Відремонтовані дороги на Луганщині допомогли пожежникам швидше потрапляти до місць лісових пожеж

У межах президентської програми "Велике будівництво" створять проєкт збереження лісів і туристичних маршрутів.

Як передає Цензор.НЕТ, 8 квітня 2021 року було проведено нараду ініціативної групи з розвитку лісових доріг за участю представників "Укравтодору", Державного агентства лісових ресурсів та Державного агентства розвитку туризму.

Під час наради було досягнуто домовленості про створення проєкту збереження лісів і розвитку туристичних маршрутів у межах президентської програми "Велике будівництво".

В "Укравтодорі" зазначили, що минулого року в Луганській області відремонтовані дороги допомогли пожежним службам швидше потрапити до місць займання і протистояти стихії.

"Однак, ми розуміємо, що для потреб безпеки та розвитку туризму необхідно розвивати мережу лісових доріг. Укравтодор готовий долучатися до спільних проєктів для збереження лісів та забезпечення належного автомобільного сполучення" – сказав глава "Укравтодору" Олександр Кубраков.

Артем Безуглий, директор ДП "ДерждорНДІ", заявив, що цей профільний дорожній інститут готовий взяти участь у розробці програми будівництва лісових доріг, будівельних норм і стандартів для них з урахуванням потреб лісового господарства, захисту довкілля та новітніх технологій.

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Представники Держлісагентсва розповіли про проведення обліку та оцифрування лісових доріг на території країни. Враховуючи позитивний досвід "Укравтодору" щодо оцифрування доріг державного значення, було запропоновано інтегрувати ці дані для спільного планування будівництва зон відпочинку, маршрутів до туристичних об’єктів та навігації.

Директорка Команди підтримки реформ при "Укравтодорі" Олександра Азархіна запропонувала опрацювати запровадження платних екостежок і веломаршрутів на основі лісових доріг з можливістю їхньої самоокупності.

"Ми маємо рухатися у напрямку застосування кращого світового досвіду з поліпшення мережі доріг, користуючись доступом до бази науково-обґрунтованих знань. Бюджет для дорожнього будівництва має складатися з диверсифікованих джерел наповнення і половина коштів має бути залучена через концесійні проєкти. Тільки це дозволить збільшити масштаби настільки, щоб реально розбудувати якісну рекреаційну інфраструктуру", - пояснив заступник керівника з євроінтеграції ДП "ДерждорНДІ" Станіслав Гвоздіков.

Раніше заступник керівника Офісу Президента і координатор "Великого будівництва" Кирило Тимошенко повідомив про те, що в 2021 році президентська програма розширена за рахунок таких напрямків: доступне іпотечне кредитування і фінансовий лізинг, розвиток мережі регіональних авіахабів, створення державного авіаперевізника, розвиток мережі приміських експресів і швидкісних поїздів між найбільшими містами, розвиток соціальної інфраструктури.

Як зазначили в "Укравтодорі", спільна робота низки центральних органів виконавчої влади для розвитку інфраструктури, туристичного потенціалу країни і збереження лісів є ще одним позитивним прикладом реалізації Програми Президента "Велике будівництво".

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