"Можливий формат Великодня онлайн": Ляшко розповів, які можуть бути обмеження на свято

В Україні 2 травня буде Великдень. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які можуть бути обмеження на свято.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

У питанні проведення великодніх свят потрібно знайти найоптимальніше й компромісне рішення, повідомив він.

Зараз для церков та храмів вже передбачені обмеження, якщо вони розташовані в "жовтій" або "червоній" зонах. Але священнослужителі напевно буду просити пом'якшити обмеження на період Великодня, каже головний санлікар.

"Ми хочемо, щоб хтось був у храмі, але з дотриманням всіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був торік", - сказав Ляшко.

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За словами санлікаря, закривати храми на Великдень влада поки не планує. Рішення про формат та перелік обмежень на свята у МОЗ очікують напрацювати протягом тижня.

Для цього йдуть переговори з релігійними організаціями та лідерами. Але, як вважає Ляшко, це буде "важкий діалог".

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 7856 нових випадків коронавірусу.