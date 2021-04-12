"Можливий формат Великодня онлайн": Ляшко розповів, які можуть бути обмеження на свято
В Україні 2 травня буде Великдень. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які можуть бути обмеження на свято.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар України Віктор Ляшко
У питанні проведення великодніх свят потрібно знайти найоптимальніше й компромісне рішення, повідомив він.
Зараз для церков та храмів вже передбачені обмеження, якщо вони розташовані в "жовтій" або "червоній" зонах. Але священнослужителі напевно буду просити пом'якшити обмеження на період Великодня, каже головний санлікар.
"Ми хочемо, щоб хтось був у храмі, але з дотриманням всіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був торік", - сказав Ляшко.
За словами санлікаря, закривати храми на Великдень влада поки не планує. Рішення про формат та перелік обмежень на свята у МОЗ очікують напрацювати протягом тижня.
Для цього йдуть переговори з релігійними організаціями та лідерами. Але, як вважає Ляшко, це буде "важкий діалог".
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 7856 нових випадків коронавірусу.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Какой-такой диалог? Поставить на входе в церковь двух мусоров. чтобы никого не пускали - вот и весь диалог. А будут граждане во дворе толпиться - впаять попам штраф.
Не, я то туда не пойду, авот озабоченные зебилы с ПГМ могут и найтись.
та досить успішно викорінює цю чуму! А ось українці дуже *******
бардак, бо в ньому можна щось собі хапа нути. Принцип дуже простий -
"На все насрати - аби мені добре б було!"
Чітко повинні ЗАБОРОНИТИ всі масові заходи, з застосуванням нацгвардії... Ось тут воні будуть потрібні, особливо біля російських приходів, а не на виборчих дільницях...