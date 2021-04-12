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Новини Коронавірус і карантин
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"Можливий формат Великодня онлайн": Ляшко розповів, які можуть бути обмеження на свято

В Україні 2 травня буде Великдень. У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, які можуть бути обмеження на свято.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповів у коментарі РБК-Україна головний санітарний лікар України Віктор Ляшко

У питанні проведення великодніх свят потрібно знайти найоптимальніше й компромісне рішення, повідомив він.

Зараз для церков та храмів вже передбачені обмеження, якщо вони розташовані в "жовтій" або "червоній" зонах. Але священнослужителі напевно буду просити пом'якшити обмеження на період Великодня, каже головний санлікар.

"Ми хочемо, щоб хтось був у храмі, але з дотриманням всіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Великодня онлайн, який був торік", - сказав Ляшко.

Також читайте: Перед Міністерством охорони здоров'я стоїть завдання зробити близько 47 млн вакцинацій проти COVID-19 до кінця року, - Ляшко

За словами санлікаря, закривати храми на Великдень влада поки не планує. Рішення про формат та перелік обмежень на свята у МОЗ очікують напрацювати протягом тижня.

Для цього йдуть переговори з релігійними організаціями та лідерами. Але, як вважає Ляшко, це буде "важкий діалог".

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 7856 нових випадків коронавірусу.

Автор: 

карантин (18172) Великдень (361) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Для этого идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет "тяжелый диалог".

Какой-такой диалог? Поставить на входе в церковь двух мусоров. чтобы никого не пускали - вот и весь диалог. А будут граждане во дворе толпиться - впаять попам штраф.
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12.04.2021 09:36
+2
У храмах УГКЦ збирають кошти на кисневі концентратори, до речі.
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12.04.2021 09:31
+2
А если граждане мусоркам лецо начистят, как тогда?
Не, я то туда не пойду, авот озабоченные зебилы с ПГМ могут и найтись.
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12.04.2021 09:42
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У храмах УГКЦ збирають кошти на кисневі концентратори, до речі.
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12.04.2021 09:31 Відповісти
Для этого идут переговоры с религиозными организациями и лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет "тяжелый диалог".

Какой-такой диалог? Поставить на входе в церковь двух мусоров. чтобы никого не пускали - вот и весь диалог. А будут граждане во дворе толпиться - впаять попам штраф.
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12.04.2021 09:36 Відповісти
А если граждане мусоркам лецо начистят, как тогда?
Не, я то туда не пойду, авот озабоченные зебилы с ПГМ могут и найтись.
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12.04.2021 09:42 Відповісти
Как это начистят? А покорность? А смирение?
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12.04.2021 09:46 Відповісти
У кого? У граждан с терминальной стадией ПГМ?
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12.04.2021 09:58 Відповісти
"Можливий формат Великодня онлайн": Ляшко розповів, які можуть бути обмеження на свято - Цензор.НЕТ 3586
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12.04.2021 10:04 Відповісти
отпускаем грехи онлаин! - церковь 21 века ( в ногу с технологиями).... ...креативненько.....
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12.04.2021 09:39 Відповісти
Ляшко с Зеленским сфоткают свои яйца и выложат в сеть, а народ их раскрасит
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12.04.2021 12:16 Відповісти
"Можливий формат Великодня онлайн": Ляшко розповів, які можуть бути обмеження на свято - Цензор.НЕТ 7853
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12.04.2021 09:48 Відповісти
))) две закрытые банки зря стоят, заряд не попадёт. пива не дура, пива в "фарадеевом домике" )). а в третью через дырочку может и залезет, если канешно сильно постарается.
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12.04.2021 10:11 Відповісти
Безвластие в Харькове и к чему приведет временно отсутствующий мер. Город в Красной зоне
"Можливий формат Великодня онлайн": Ляшко розповів, які можуть бути обмеження на свято - Цензор.НЕТ 9670
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12.04.2021 09:56 Відповісти
"Можливий формат Великодня онлайн": Ляшко розповів, які можуть бути обмеження на свято - Цензор.НЕТ 5620

"Можливий формат Великодня онлайн": Ляшко розповів, які можуть бути обмеження на свято - Цензор.НЕТ 3819
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12.04.2021 09:57 Відповісти
"Можливий формат Великодня онлайн": Ляшко розповів, які можуть бути обмеження на свято - Цензор.НЕТ 7836
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12.04.2021 09:58 Відповісти
И шо? У нас введено ЧП и обязали всех по домам сидеть?
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12.04.2021 09:59 Відповісти
ты допросишься, введут. И будешь сидеть как миленький
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12.04.2021 15:44 Відповісти
Тупое население с тягой к самоуничтожению.
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12.04.2021 12:53 Відповісти
ну наверное правильно)))...в храмах в основном пожилые люди..ну и толпа тоже неслабая.
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12.04.2021 10:00 Відповісти
бариг-попів треба киздить немилосердно як слуг сатани - *****
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12.04.2021 10:09 Відповісти
Принаймні, попів московитських...
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12.04.2021 15:53 Відповісти
Из-за чертовых китайцев скоро придется и рожать и срать онлайн через приложение "Дія".
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12.04.2021 10:36 Відповісти
Алльо! Гараж! Китайці народ дисциплінований і працьовитий
та досить успішно викорінює цю чуму! А ось українці дуже *******
бардак, бо в ньому можна щось собі хапа нути. Принцип дуже простий -
"На все насрати - аби мені добре б було!"
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12.04.2021 12:29 Відповісти
Если онлайн - все онлайн! И Буковель тоже онлайн открыть.И рестораны в Киеве и по всей Украине тоже только онлайн. Барыги лживые .
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12.04.2021 11:51 Відповісти
Если пускать в церковь только тех, кто постился и соблюдает каноны церкви - ограничения будут не нужны!
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12.04.2021 12:10 Відповісти
Жидівські свята святкуйте онлайн, християнські не чіпайте
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12.04.2021 13:31 Відповісти
Що означає - "можливий"???
Чітко повинні ЗАБОРОНИТИ всі масові заходи, з застосуванням нацгвардії... Ось тут воні будуть потрібні, особливо біля російських приходів, а не на виборчих дільницях...
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12.04.2021 13:33 Відповісти
Для пгавільних людєй дуже важливо, щоб православним напакостити на головне для них свято
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12.04.2021 14:37 Відповісти
"пасха онлайн" - православное казино. успей зарегистрироваться и получишь бонус на счет в подарок
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12.04.2021 15:44 Відповісти
 
 