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Новини Агресія Росії проти України
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Росія має докласти зусиль для деескалації ситуації навколо України, - місія Канади в ОБСЄ

Росія має докласти зусиль для деескалації ситуації навколо України, - місія Канади в ОБСЄ

Канада висловлює жаль з приводу відмови Росії пояснити в ОБСЄ свою військову діяльність біля українського кордону і закликає РФ припинити дестабілізаційні дії в і навколо України.

Про це йдеться в заяві канадської місії в ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Канада шкодує з приводу відмови Росії взяти участь у засіданні відповідно до Віденського документа задля пояснення її військового нарощування на кордоні з України та в незаконно окупованому Криму. Росія має припинити свої дестабілізаційні дії в та навколо України та докласти зусилля для деескалації", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

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На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

армія рф (17755) кордон (4817) Канада (2216) ОБСЄ (3510) росія (65925)


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Топ коментарі
+9
Россия должна приложить усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины, - миссия Канады в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9682
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12.04.2021 09:30
+4
Россия должна приложить усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины, - миссия Канады в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2256
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12.04.2021 09:33
+2
"Ахрєнеть"!!! Росія стільки приклала зусить для "ескалації конфлікту, а зараз буде "прикладать зусилля для деескалації"?!!! "З дуба впали", чи що?!!! Тільки "точний удар по зубах" протверезить РОсію від шовіністичного "угару"...
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12.04.2021 09:38
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Россия должна приложить усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины, - миссия Канады в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 9682
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12.04.2021 09:30 Відповісти
Россия должна приложить усилия для деэскалации ситуации вокруг Украины, - миссия Канады в ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2256
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12.04.2021 09:33 Відповісти
Ні о! Зелені для того і створюють віртуальну країну у смартфон. Де всі послугидержави будуть віртуальні, а бабло у можновладців - спріавжнє.
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12.04.2021 09:36 Відповісти
А кацапія "нє сожалєєт". Мацква слєзам нє вєріт. Але "вєріт звіздюлінам". Де ті самі "звіздюліни"?
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12.04.2021 09:34 Відповісти
сожаления и призывы это не для орков.... нагайка... лагеря.... вертухаи ... это для них понятней......
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12.04.2021 09:35 Відповісти
"Ахрєнеть"!!! Росія стільки приклала зусить для "ескалації конфлікту, а зараз буде "прикладать зусилля для деескалації"?!!! "З дуба впали", чи що?!!! Тільки "точний удар по зубах" протверезить РОсію від шовіністичного "угару"...
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12.04.2021 09:38 Відповісти
Меркельша звонит Путлеру...
Алле Володя,если шаг вперед сделаешь на Дамбассе,плакал твой Северный гавнопровод Усек,Мерин?
Есть товаристч Гитлерша Риббентропа... стою что Мамонт
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12.04.2021 09:40 Відповісти
Границы РаСеи заканчиваются там, где им начинают чистить хлебало.
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12.04.2021 09:58 Відповісти
мировое сожаление и обеспокоенность для рашиста это именно то,на что он давно болт положил.Окромья реальных действий(перекрытие финансовых делов рашистского оккупанта) больше ничего не может его остановить .
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12.04.2021 10:09 Відповісти
если бы Канада отправила кучу оружия.. - тогда был бы мир
а балачки . . .. .30 лет балачки
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12.04.2021 11:35 Відповісти
 
 