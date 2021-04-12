Росія має докласти зусиль для деескалації ситуації навколо України, - місія Канади в ОБСЄ
Канада висловлює жаль з приводу відмови Росії пояснити в ОБСЄ свою військову діяльність біля українського кордону і закликає РФ припинити дестабілізаційні дії в і навколо України.
Про це йдеться в заяві канадської місії в ОБСЄ, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Канада шкодує з приводу відмови Росії взяти участь у засіданні відповідно до Віденського документа задля пояснення її військового нарощування на кордоні з України та в незаконно окупованому Криму. Росія має припинити свої дестабілізаційні дії в та навколо України та докласти зусилля для деескалації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Також читайте: Велика Британія привела війська в підвищену бойову готовність через дії Росії, - Mirror
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Алле Володя,если шаг вперед сделаешь на Дамбассе,плакал твой Северный гавнопровод Усек,Мерин?
Есть товаристч Гитлерша Риббентропа... стою что Мамонт
а балачки . . .. .30 лет балачки