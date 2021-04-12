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Новини Коронавірус і карантин
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Вікова структура хворих на COVID-19 не змінилася: коронавірус не помолодшав, - Ляшко

Вікова структура хворих на COVID-19 не змінилася: коронавірус не помолодшав, - Ляшко

Вікова структура хворих на COVID-19 за останній місяць не змінилася, коронавірус не помолодшав, вважає заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Частка захворілих у молодших групах не змінилася. Сьогодні, як і раніше, частіше хворіють люди похилого віку, зокрема, це група віком  60+, на них припадає 32% серед всіх хворих протягом квітня. На другому місці люди віком 50 -59 років. У нас немає чіткої динаміки, яка показує, що у нас помолодшав коронавірус", - сказав він журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ляшко повідомив, що, як і раніше 85% усіх летальних випадків від COVID-19 становлять люди у віковій групі старше 60 років.

Водночас, він зазначив, що поки немає даних, які підтверджують збільшення частки госпіталізацій серед людей до 18 років.

"Кількість госпіталізацій, можливо, збільшилася, серед цієї групи, але, цей аналіз буде пізніше", - сказав він.

Також читайте: Південноафриканська мутація COVID-19 виявилася найстійкішою до вакцини Pfizer

Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Ага, лікарям це розкажи, бо вони не в курсі.
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12.04.2021 09:47 Відповісти
Мальчик, ты тупой? Тебе дают процентное соотношение. А ты судишь по абсолютным цифрам. Ты не понимаешь разницы? Тогда ты безнадежен.
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12.04.2021 10:34 Відповісти
Бо у лікарні потрапляють саме старші. А молоді або на ногах переносять (поміж інших в тому числі), або вдома лікують. Тестування масове безкоштовне так і не проводять.
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12.04.2021 09:51 Відповісти
Ну так і торік так само було... Мова про те, що серед молодих тяжких випадків корони більше не стало, як це говорили деякі іксперди на Г+Г!
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12.04.2021 09:59 Відповісти
...то событие, которое так давно ждали в Украине: "Горнолыжный курорт "Буковель" возобновил свою работу в связи с тем, что Прикарпатье вышло из красной зоны карантина.
Источник: "https://www.facebook.com/bukovel/videos/1069547540122047 Буковель " в Facebook, совладелец туристического комплекса Александр https://www.facebook.com/YaShevchenkoUa/videos/290046435858537 Шевченко в Facebook
Дословно "Буковель": "Да, мы восстановили сезон катания!"
Прямая речь Шевченко: "Восстанавливается возможность людям работать и получать достойную заработную плату. Каким-то тайным образом мы перескочили из красной зоны сразу в желтую. Украинские Карпаты сейчас снова могут приветствовать туристов".
Детали: Сообщается, что катание продлится до конца апреля.
Сейчас работают подъемники №1, 2 и 7. Но отмечается, что с каждым днем ​​будут открывать все больше подъемников, трасс и других объектов..."
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12.04.2021 09:52 Відповісти
У Британії станом на вчора зробили 39,5 млн щеплень. Громадська служба охорони здоров'я цієї країни повідомила, що програма вакцинації запобігла 10 400 випадкам смерті серед людей 60+. Зеленський та його команда лише розраховують зробити 47 млн щеплень до кінця року, а зараз зробили близько 400 тис. Скільком смертям можна було б запобігти в Україні, якщо б Зе та його "слуги" (а) завчасно, влітку 2020 р. замовили и сплатили за вакцину, і (б) налагодили виробництво вакцин в Україні за ліцензією (звичайно, не Супутника; виробничи потужності у нас є).
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12.04.2021 09:53 Відповісти
От Молдова і Грузія завчасно замовили Пфайзер і в лютому-березні отримали перші його партії... Це відповідь Степанову і Ко, які кажуть, що Пфайзер зараз можуть дістати тільки США, Канади і країни ЄС!
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12.04.2021 10:00 Відповісти
А Лукашенко против . Всем коронобесам дулю показал. И чем может ответить ковидправедники веть спасать надо неразумных беларусов . Что то не так с брехливой этой статистикой ковид-заклинателей.
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12.04.2021 10:16 Відповісти
врать желательно в одно
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12.04.2021 10:45 Відповісти
 
 