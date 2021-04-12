Вікова структура хворих на COVID-19 не змінилася: коронавірус не помолодшав, - Ляшко

Вікова структура хворих на COVID-19 за останній місяць не змінилася, коронавірус не помолодшав, вважає заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Частка захворілих у молодших групах не змінилася. Сьогодні, як і раніше, частіше хворіють люди похилого віку, зокрема, це група віком 60+, на них припадає 32% серед всіх хворих протягом квітня. На другому місці люди віком 50 -59 років. У нас немає чіткої динаміки, яка показує, що у нас помолодшав коронавірус", - сказав він журналістам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Ляшко повідомив, що, як і раніше 85% усіх летальних випадків від COVID-19 становлять люди у віковій групі старше 60 років.

Водночас, він зазначив, що поки немає даних, які підтверджують збільшення частки госпіталізацій серед людей до 18 років.

"Кількість госпіталізацій, можливо, збільшилася, серед цієї групи, але, цей аналіз буде пізніше", - сказав він.

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