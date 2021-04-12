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Новини Агресія Росії проти України
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Арестович заявляє, що на режимі припинення вогню на Донбасі "хрест не поставили": Юридично він існує, йдеться про те, щоб до нього повернутися

Арестович заявляє, що на режимі припинення вогню на Донбасі

На режимі припинення вогню на сході України "хрест не поставили", заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі і радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Фактично і Росія підтвердила, і ми підтверджуємо, і ОБСЄ фіксує, що юридично існує режим припинення вогню. Мова зараз йде на рівні ТКГ, наприклад, я зараз від вас побіжу на позачергове засідання про те, щоб повернутися до стану, який був безпосередньо після укладання. Тому що перших три місяці взагалі не було стрілянини як такої практично, а потім було в 15 разів менше, жертв було в 6 разів менше і так далі", – сказав Арестович.

За його словами, Росія має "необхідність покарати президента Зеленського і Україну як таку за кроки, на які наважилася нарешті Україна – проти проросійських сил всередині України".

"Так, "кейс Медведчука". Тверда позиція. Ми бачимо по графіку, який є. Я вам після передачі можу показати. Аналіз графіку, що всі загострення на фронті – грубе порушення режиму припинення вогню, численні обстріли, обстріли з трагічними наслідками – або безпосередньо перед засіданням ТКГ, або відразу після, або перед засіданням РНБО (України. – Ред.). Це ескалація. І тим не менше це також дуже специфічна ситуація", – заявив Арестович.

Нагадаємо, з 27 липня 2020 року на сході України набула чинності чергова домовленість про "повне і всеосяжне припинення вогню".

26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Також читайте: Велика Британія привела війська в підвищену бойову готовність через дії Росії, - Mirror

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

Медведчук Віктор (1711) Донбас (22357) перемир’я (993) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (382)


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Топ коментарі
+11
Арестович- юридично ти громадянин України, а фактично- гімно без громадянства і принципів.
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12.04.2021 09:55
+9
упоротий дегенерат(
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12.04.2021 09:54
+8
Хрест на "пєрєміріі" не ставлять.
Хрести ставлять на могилах наших воїнів.
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12.04.2021 09:58
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О чем можно договариваться с террористами и убийцами наших людей?
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12.04.2021 09:53 Відповісти
40 тысяч ублюдков шастают возле границы США и НАТО орут караул как бы война не началась а эта проститутка конченная варнякает про прекращение огня а на днях Макарыч заявил про сотрудничеситво боевиков ОРЛДО и ВСУ идти друг к другу навстречу при обстрелах геть мосхом улитки ударился дидуся Кравчук уже с ОРЛДО надо договариваться???!!!!
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12.04.2021 10:11 Відповісти
"40 тысяч ублюдков шастают возле границы США и НАТО " что это за граница такая и куда Украина делась? Вы про мексику что ли пишите? Если речь про ОРДЛО то это по территории Украины шастают, но вы почему то провели границу по территории и назвали её границей США. В Ваших высказываниях на лицо сепаратизм.
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12.04.2021 10:34 Відповісти
Люся пєрєлагінєлась.
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12.04.2021 12:01 Відповісти
Це як? Існує, але до нього треба повернутись? 🤢Арєстовіч психічно хворий, чи втратив совість?
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12.04.2021 09:54 Відповісти
Для Люси скопление москальских войск на границе - не повод прекращать перемирие???
умственные инвалиды...
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12.04.2021 09:54 Відповісти
упоротий дегенерат(
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12.04.2021 09:54 Відповісти
Глупая идея, продвигаемая в угоду Меркель и Макрону.
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12.04.2021 09:55 Відповісти
Юридически, да и физически арестовичи и разного рода низкого пошибы зеленские то же существуют, но так хочется, что бы вы вернулись туда, откуда много лет тому назад вас выкинули. И абортировать.
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12.04.2021 09:55 Відповісти
Арестович- юридично ти громадянин України, а фактично- гімно без громадянства і принципів.
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12.04.2021 09:55 Відповісти
Хрест на "пєрєміріі" не ставлять.
Хрести ставлять на могилах наших воїнів.
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12.04.2021 09:58 Відповісти
Если сравнивать политологов Украины и Мира,то на первом месте Андрей Пионтковский,на втором Виталий Портников,а на третьем...вы не поверите...,Михаил Булгаков и его повесть о собачачем сердце... написанная в 1925 году...
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12.04.2021 09:58 Відповісти
Арестович заявляет, что на режиме прекращения огня на Донбассе "крест не поставили": Юридически он существует, речь идет о том, чтобы к нему вернуться - Цензор.НЕТ 336
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12.04.2021 09:59 Відповісти
Арестович заявляет, что на режиме прекращения огня на Донбассе "крест не поставили": Юридически он существует, речь идет о том, чтобы к нему вернуться - Цензор.НЕТ 3204
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12.04.2021 10:01 Відповісти
Швондер пришел в чужой дом й каже товарищ Украина отдай комнату...профессор
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12.04.2021 10:01 Відповісти
коли керують Україной не українці весь звіздьош і імітація...
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12.04.2021 10:01 Відповісти
ЛеШенька забыл Порошенко клятого упомянуть и сказать,что обострение ему одному выгодно. Это единственная мысль у него за последнее время красной нитью проходит через все интервью.
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12.04.2021 10:03 Відповісти
Арестовичу платит Зеленский и не из своего кармана...,жалкое зрелище...
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12.04.2021 10:04 Відповісти
Да никто к этому режиму прекращения огня не будет возвращаться, крысам пить уже нечего. Удивляюсь, как эти арестовичи с клоунами до сих пор не считают, что этот режим прекращения огня ещё действует, несмотря на некоторые несчастные случаи на фронте.
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12.04.2021 10:06 Відповісти
прорашистскому слуге не дано указание от мацковского хозяина "ставить крест" на режиме прекращении огня даже тогда, когда рашисты убивают украинских защитников.
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12.04.2021 10:06 Відповісти
Чтобы захватить 25 областей Украины нужно минимум 1 миллион солдат....,чтобы захватить 2 раза Чечню,РАБссии понадобилось 470 000 и Ельцину и Путлеру...
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12.04.2021 10:08 Відповісти
При наступлении потери возрастают в 3 раза,если следовать доктрине маршала Шапошникова,значит РАБссии нужно 3 миллиона зольдатэн....унд рюссишэ официрэн..
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12.04.2021 10:12 Відповісти
Всб ленту новостей загадили высерами этого продажного ничтожества.
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12.04.2021 10:16 Відповісти
РАБссиянцы,помните немцев во 2 Мировой войне погибло 7 миллионов.совков 50 млн...,можете повторить ???
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12.04.2021 10:18 Відповісти
Скорей всего Европа давит на прекращение огня и возобновление новых переговоров.
Никому под боком в центре не нужна войнушка.
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12.04.2021 10:26 Відповісти
К сожалению, Украина обладает крайне ограниченным гос.суверенитетом, и вынуждена постоянно оглядываться на бенефициаров СП-2.
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12.04.2021 10:31 Відповісти
Сегодня многое зависит от маршала авиации стран НАТО Стюарта Пича...
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12.04.2021 10:30 Відповісти
Лёша, мы знаем что МО предало Пороха: Украиной правят олигархи, рассматривающие её как территорию для своего кормления, а МО - их верные слуги.
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12.04.2021 10:30 Відповісти
Ох и тупые, ох и тупые - мир нужен только Украине, а Путин видя это, тянет за ниточки, шантажирует этих дурачков войной.
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12.04.2021 10:36 Відповісти
а Ви подивіться на цього прища. Вже тиждень ходить як побита собака. А коменти "невменяемие", А як там головний павлін поживає, теж мете своїм помелом -це тимчасові труднощі перекладу ? Як тільки павліна зафіксують в аеропорту на втечі-значить путін переходить у наступ. Бо інакше -"казьонний дом", а там прального колумбійського порошку не дадуть. біжи, дюська, біжи. Болівар не винесе двох.
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12.04.2021 10:57 Відповісти
Люська - ************!
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12.04.2021 11:03 Відповісти
это ты... провластная проститутка скажи тем парням, которые каждый день кладут свои жизни.....
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12.04.2021 11:03 Відповісти
Плохо просите, попробуйте на коленях...
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12.04.2021 12:13 Відповісти
Оно вообще понимает смысл слова "юридически"?
Что то зеленые и зеля в последние месяцы несут ТАКУЮ пургу.... Что даже обсуждать смысл их бла бла бессмысленно....
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12.04.2021 17:50 Відповісти
 
 