Арестович заявляє, що на режимі припинення вогню на Донбасі "хрест не поставили": Юридично він існує, йдеться про те, щоб до нього повернутися
На режимі припинення вогню на сході України "хрест не поставили", заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі і радник голови Офісу Президента Олексій Арестович.
Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"Фактично і Росія підтвердила, і ми підтверджуємо, і ОБСЄ фіксує, що юридично існує режим припинення вогню. Мова зараз йде на рівні ТКГ, наприклад, я зараз від вас побіжу на позачергове засідання про те, щоб повернутися до стану, який був безпосередньо після укладання. Тому що перших три місяці взагалі не було стрілянини як такої практично, а потім було в 15 разів менше, жертв було в 6 разів менше і так далі", – сказав Арестович.
За його словами, Росія має "необхідність покарати президента Зеленського і Україну як таку за кроки, на які наважилася нарешті Україна – проти проросійських сил всередині України".
"Так, "кейс Медведчука". Тверда позиція. Ми бачимо по графіку, який є. Я вам після передачі можу показати. Аналіз графіку, що всі загострення на фронті – грубе порушення режиму припинення вогню, численні обстріли, обстріли з трагічними наслідками – або безпосередньо перед засіданням ТКГ, або відразу після, або перед засіданням РНБО (України. – Ред.). Це ескалація. І тим не менше це також дуже специфічна ситуація", – заявив Арестович.
Нагадаємо, з 27 липня 2020 року на сході України набула чинності чергова домовленість про "повне і всеосяжне припинення вогню".
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Хрести ставлять на могилах наших воїнів.
Никому под боком в центре не нужна войнушка.
Что то зеленые и зеля в последние месяцы несут ТАКУЮ пургу.... Что даже обсуждать смысл их бла бла бессмысленно....