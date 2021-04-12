Навантаження на службу екстреної медицини через COVID пікові. За добу - 17-19 тисяч виїздів, - заступнийя голови МОЗ Микичак

В Україні спостерігається високий рівень госпіталізацій через коронавірус. На службу екстреної медичної допомоги зараз припадає пікове навантаження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

За її словами, в середньому в Україні бригади екстреної медичної допомоги здійснюють близько 17-19 тисяч виїздів на добу.

"Ми протягом останнього тижня маємо пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги. У нас високий рівень госпіталізацій", - заявила Микичак.

При цьому в МОЗ зазначили, що в деяких регіонах йде зниження навантаження на екстрену службу медичної допомоги.

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"Це в тому числі в Івано-Франківській і Закарпатській області. Про це говорять і показники захворюваності. В той же час залишається високий рівень виїздів в Запорізькій, Одеській і Харківській областях. Втішає те, що дещо стабілізувався навантаження на екстренку в місті Київ" , - додала заступниці міністра.

Нагадаємо, за вчора в Україні виявили 7856 нових випадків COVID-19. При цьому госпіталізували 2770 осіб.