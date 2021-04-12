УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8507 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
660 4

Навантаження на службу екстреної медицини через COVID пікові. За добу - 17-19 тисяч виїздів, - заступнийя голови МОЗ Микичак

Навантаження на службу екстреної медицини через COVID пікові. За добу - 17-19 тисяч виїздів, - заступнийя голови МОЗ Микичак

В Україні спостерігається високий рівень госпіталізацій через коронавірус. На службу екстреної медичної допомоги зараз припадає пікове навантаження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Ірина Микичак.

За її словами, в середньому в Україні бригади екстреної медичної допомоги здійснюють близько 17-19 тисяч виїздів на добу.

"Ми протягом останнього тижня маємо пікові навантаження на службу екстреної медичної допомоги. У нас високий рівень госпіталізацій", - заявила Микичак.

При цьому в МОЗ зазначили, що в деяких регіонах йде зниження навантаження на екстрену службу медичної допомоги.

Також читайте: Вікова структура хворих на COVID-19 не змінилася: коронавірус не помолодшав, - Ляшко

"Це в тому числі в Івано-Франківській і Закарпатській області. Про це говорять і показники захворюваності. В той же час залишається високий рівень виїздів в Запорізькій, Одеській і Харківській областях. Втішає те, що дещо стабілізувався навантаження на екстренку в місті Київ" , - додала заступниці міністра.

Нагадаємо, за вчора в Україні виявили 7856 нових випадків COVID-19. При цьому госпіталізували 2770 осіб.

Автор: 

карантин (18172) швидка (267) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
незнаю я скорую шоб ехала вижу раз в 20 лет
показати весь коментар
12.04.2021 10:04 Відповісти
Большое спасибо врачам!
показати весь коментар
12.04.2021 10:05 Відповісти
Посмотрите на ситуацию в Израиле, сравните с нашей и сделайте выводы. Ибо при власти надо делом заниматься, а не видосики с обещалками клепать.
показати весь коментар
12.04.2021 10:28 Відповісти
Если спросить у этого зебила, а сколько в Украине машин скорой помощи, то окажется, что более чем 20 тысяч. тогда возникает вопрос - "о какой запредельной нагрузке идет речь"?
показати весь коментар
12.04.2021 10:31 Відповісти
 
 