Росія порушила Віденський документ ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки, - МЗС України

Відмова Москви виконувати положення Віденського документа є черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск і погрози силою щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки. Відповідно до передбаченої цим документом процедури, російській стороні було направлено офіційний запит щодо надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності Російської Федерації вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях України впродовж останніх днів. На жаль, російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подальші намагання української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження безпекової напруги, також були проігноровані російською стороною. Російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ.

"Відмова Москви виконувати положення Віденського документа є черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України. Закликаємо російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію та почати добросовісно виконувати безпекові положення Мінських домовленостей та її зобов’язання за Віденським документом ОБСЄ", - наголосили в міністерстві.

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