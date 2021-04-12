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Новини Агресія Росії проти України
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Росія порушила Віденський документ ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки, - МЗС України

Росія порушила Віденський документ ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки, - МЗС України

Відмова Москви виконувати положення Віденського документа є черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск і погрози силою щодо України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.

"7 квітня Україна активувала Віденський документ ОБСЄ 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки. Відповідно до передбаченої цим документом процедури, російській стороні було направлено офіційний запит щодо надання роз’яснень стосовно суттєвого зростання військової присутності Російської Федерації вздовж кордону з Україною та на тимчасово окупованих територіях України впродовж останніх днів. На жаль, російська сторона відмовилася надавати субстантивну інформацію відповідно до запиту, заявивши, що не веде такої діяльності", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що подальші намагання української сторони залучити Росію до консультацій, спрямованих на зниження безпекової напруги, також були проігноровані російською стороною. Російська делегація бойкотувала і скликану Україною 10 квітня зустріч за участі інших держав-учасниць ОБСЄ.

"Відмова Москви виконувати положення Віденського документа є черговим підтвердженням намірів РФ продовжувати військовий тиск та погрози силою щодо України. Закликаємо російську сторону відвести війська від кордону з Україною, припинити войовничу риторику і дезінформацію та почати добросовісно виконувати безпекові положення Мінських домовленостей та її зобов’язання за Віденським документом ОБСЄ", - наголосили в міністерстві.

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Автор: 

МЗС (4165) ОБСЄ (3510)


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расія - терорист! путін - вбивця!
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12.04.2021 10:06 Відповісти
расия - клоака, ***** - маразматический маньяк убийца. Надо говорить полную правду.
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12.04.2021 10:35 Відповісти
та им давно пофигу... одним документом больше, одним меньше...ещё вспомните Будапештский меморандум...
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12.04.2021 10:10 Відповісти
так может Россию выгнать из европейских институций всемирных организаций закрыть ее членство выгнать из ООН СБ ООН взашей отключить ей Интернет и SWIFT??!! лишить ее членства в Морском реестре и реестре Лойда, в воздушном пространстве транзитных документах.. перестать у не покупать газ и нефть вообще... сколько по вашем она продержатся на карточках и талонах и штыках ну 3 года максимум потом Россия бабахнет как котел.. внутри самой себя... а думаю даже раньше ОЛИГАРХИ не будут сосать палец когда их бабло закопано в огородах Европы США и так далее... они просто Вову Путина сами грохнут записав сей факт на видео и выдадут тело миру....
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12.04.2021 10:16 Відповісти
Из обсе сначала тоже выгнали, потом европейцы просили и унижались чтоб опять вернули.
Итог известен.
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12.04.2021 10:20 Відповісти
Ну так перестань покупать у них газ, нефть , электричество. Никто их не станет выгонять, пока жертва агрессора сама всё это покупает. Ну а что касается ООН то оттуда вообще их не выгнать, надо ООН закрывать и создавать новый институт.
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12.04.2021 10:38 Відповісти
 
 