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Новини Агресія Росії проти України
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Терористу "МГБ ДНР" повідомлено про підозру у катуваннях полонених у в'язниці "Ізоляція", - прокуратура

Терористу

Представнику НЗФ РФ заочно повідомлено про підозру в участі в не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Встановлено, що з 2017 року 28-річний учасник незаконного воєнізованого формування "Министерство государственной безопасности" так званої ДНР, перебуваючи на посаді оперуповноваженого, незаконно позбавляв волі та катував осіб на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку.

Зокрема, нібито за співробітництво з правоохоронними органами України, правопорушник, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, застосовував до цивільних осіб фізичне насильство, наносячи удари ногами та руками по тілу, примусово занурював голову потерпілих у ємність із водою.

Загалом на цей час заочно повідомлено про підозру у зазначених злочинах 10 зловмисникам.

Досудове розслідування триває.

Також читайте: Терорист Гіркин повідомив про підпал складів із БК найманців РФ в окупованому Донецьку

Автор: 

прокуратура (3699) катування (608) в’язниця (442) Донецька область (8761) найманці рф (2064)


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прочитав нещодавно, що вбивцю-пасічника, який приніс воїнам зсу банку меду з вибухівкою, кілька днів тому бандити нагородили з нагоди чергової річниці того теракту...
він живий, він ще не вмер?...
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12.04.2021 10:26 Відповісти
ключове слово тут " заочно "...
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12.04.2021 10:37 Відповісти
Моссад-группа Амаль !!!!!! Велосипед давно изобретен!!!!!!
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12.04.2021 10:38 Відповісти
Заочно, это с публикацией на заборе?
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12.04.2021 10:45 Відповісти
так они даже фамилию не пишут
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12.04.2021 10:47 Відповісти
противник может делать ВСЁ что угодно - всё равно ВСЕХ обменяют
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12.04.2021 11:33 Відповісти
 
 