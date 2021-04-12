Терористу "МГБ ДНР" повідомлено про підозру у катуваннях полонених у в'язниці "Ізоляція", - прокуратура
Представнику НЗФ РФ заочно повідомлено про підозру в участі в не передбачених законом воєнізованих формуваннях, порушенні законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 260, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.
Встановлено, що з 2017 року 28-річний учасник незаконного воєнізованого формування "Министерство государственной безопасности" так званої ДНР, перебуваючи на посаді оперуповноваженого, незаконно позбавляв волі та катував осіб на території колишнього заводу ізоляційних матеріалів у Донецьку.
Зокрема, нібито за співробітництво з правоохоронними органами України, правопорушник, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, застосовував до цивільних осіб фізичне насильство, наносячи удари ногами та руками по тілу, примусово занурював голову потерпілих у ємність із водою.
Загалом на цей час заочно повідомлено про підозру у зазначених злочинах 10 зловмисникам.
Досудове розслідування триває.
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