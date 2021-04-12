Довибори в Раду на Прикарпатті: Суд визнав протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування, - Шевченко. ВІДЕО+ФОТО
Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на повторних проміжних виборах народного депутата в окрузі №87 (центр – м. Надвірна Івано-Франківської області), які відбулися 28 березня.
Про це повідомив кандидат у народні депутати в цьому окрузі Олександр Шевченко, передає Цензор.НЕТ.
"Рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду було визнано протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування на 87-му виборчому окрузі. Фактично ОВК знівелювала частину голосів виборців на деяких дільницях і не включила їхні голоси до загального протоколу. Власне, саме ці дільниці ми відстояли в судах і щодо них є відповідні рішення Феміди. Тепер справа за ЦВК. Саме вона має право скасувати прокол, враховуючи рішення суду", - написав Шевченко.
Як повідомлялося, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах в Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).
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Тогда надо Тягнибоку от националистов заходить - он мужик напористый с харизмой
Олег Тягнибок, народний депутат України, Голова ВО "Свобода", член фракції "Наша Україна", виголошує промову на горі Яворина в Карпатах, що на Івано-Франківщині, де вшановували пам'ять загиблих вояків УПА.--Але прийшов ворог. Прийшов ворог і забрав їм ту Україну. Але вони не боялись, як і ми зараз не повинні боятися, вони взяли автомат на шию і пішли в ті ліси, вони готувалися і боролися з москалями, боролися з німцями, боролися з жидвою і іншою нечистю, яка хотіла забрати в нас нашу Українську Державу!------саме за це його москалі так **********?Вороги України його обливають лайном,а ви їм підспівуєте.
1 Що таке верхівка Свободи - зрозуміло. Бізнесмени та популісти. Що будуть робити популісти при владі- "робити гроші на патріотичні риториці, уклавши контракт із олігархами на розкрадання держави. Ніщо, крім риторики не буде відрізнятися від правління Зе, чи Зозулі.
2. Є ще глобальніша проблема-Україна- олігархічна держава. Якщо до влади прийде навіть Гавел, реальної влади без підтримки в парламенті депутатів він мати НЕ БУДЕ!Приклад -Ющенко, який видавав укази, що лишались лиш на папері.
3. Головне-олігархи у всіх випадках будуть скуповувати депутатів. У Зе була абсолютна більшісь, через пів року 90 відсотків зелених скупили олігархи. Тож саме буде і при Тягнибоку-президенті, не кажучи про те, що Тягнибок першим виставить себе на продаж.. Це зачароване коло, на жаль...
Голова облради, свободівець Сич, смішно виправдовувався за коаліцію Свободи з Майбахом і Батьківщиною: "...Переконаний, що мешканці Прикарпаття не голосували за жодного олігарха! Вони голосували за достойних, високопрофесійних, порядних і сумлінних співгромадян, яких вони знають!..."