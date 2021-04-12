Довибори в Раду на Прикарпатті: Суд визнав протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування, - Шевченко. ВІДЕО+ФОТО

Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на повторних проміжних виборах народного депутата в окрузі №87 (центр – м. Надвірна Івано-Франківської області), які відбулися 28 березня.

Про це повідомив кандидат у народні депутати в цьому окрузі Олександр Шевченко, передає Цензор.НЕТ.

"Рішенням Івано-Франківського окружного адміністративного суду було визнано протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування на 87-му виборчому окрузі. Фактично ОВК знівелювала частину голосів виборців на деяких дільницях і не включила їхні голоси до загального протоколу. Власне, саме ці дільниці ми відстояли в судах і щодо них є відповідні рішення Феміди. Тепер справа за ЦВК. Саме вона має право скасувати прокол, враховуючи рішення суду", - написав Шевченко.

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Як повідомлялося, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах в Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).