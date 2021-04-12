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Новини Агресія Росії проти України
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Рада може в закритому режимі заслухати Хомчака через скупчення військ РФ поблизу кордону, - "слуга народу" Кравчук

Рада може в закритому режимі заслухати Хомчака через скупчення військ РФ поблизу кордону, -

Верховна Рада України цього тижня може заслухати головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака щодо скупчення військ РФ поблизу кордону України. Передбачається, що доповідь проходитиме в закритому режимі і без журналістів.

Про це заявила народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дата закритого засідання поки невідома.

Як повідомлялося, Верховна Рада скасувала частину пленарних засідань через загострення епідеміологічної ситуації. Замість цього депутати працювали в комітетах. 30 березня в парламенті відбулося три позачергові засідання. Згідно з календарним планом, наступне чергове пленарне засідання Верховної Ради має відбутися у вівторок, 13 квітня.

Також читайте: Росія порушила Віденський документ ОБСЄ про заходи зміцнення довіри і безпеки, - МЗС України

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

армія рф (17755) ВР (15027) Хомчак Руслан (246) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+17
Рада может заслушать Хомчака в закрытом режиме из-за скопления войск РФ вблизи границы, - "слуга народа" Кравчук

Цирк на дротi. Половина депутатов - прокацапские пи....сы и вот им будут докладывать по обороне в закрытом режиме.
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12.04.2021 10:47
+11
В закрытом? А смысл? Через 15 минут отчет о содержании выступления Хомчака будет лежать на столе Путина. СБУ не знает, сколько членов комитетов Рады агенты ФСБ?
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12.04.2021 10:49
+6
Без "про")
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12.04.2021 10:49
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Правила форума Рада форумчан
И что он скажет, таки да скопилися падлюки возле границы.
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12.04.2021 10:46 Відповісти
Нужен видимо протокол о проведении заседания, галочка.
Чтобы власти зад прикрыть.
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12.04.2021 10:48 Відповісти
- Пане Хомчак, прокоментуйте ситуацію щодо скоплення російських військ біля наших кордонів
- Біля наших кордонів скопились російські війська
- Дякую, пане Хомчак
----------------------------
Как-то так
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12.04.2021 10:54 Відповісти
краще б вони оскопились...
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12.04.2021 11:51 Відповісти
У закритому - це закрити Хомчака, затиснути йому гонади у двері, та питати ... ні, запитувати. )))
Українці дуже жорстокі, усі спрашивают і тільки українці - питають. )))
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12.04.2021 11:15 Відповісти
Да ,надо срочно решать,что делать с таким количеством металлолома ....
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12.04.2021 10:47 Відповісти
Давайте, атопутіннападьоть.
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12.04.2021 10:47 Відповісти
Рада может заслушать Хомчака в закрытом режиме из-за скопления войск РФ вблизи границы, - "слуга народа" Кравчук

Цирк на дротi. Половина депутатов - прокацапские пи....сы и вот им будут докладывать по обороне в закрытом режиме.
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12.04.2021 10:47 Відповісти
Без "про")
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12.04.2021 10:49 Відповісти
100%
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12.04.2021 14:11 Відповісти
Йой, то вже слуг тре прив'зувати до стільців! Бо свалят не дослухавши....
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12.04.2021 10:48 Відповісти
Бо свалят не дослухавши...., побіжать з докладом до ворога.
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12.04.2021 10:52 Відповісти
В закрытом? А смысл? Через 15 минут отчет о содержании выступления Хомчака будет лежать на столе Путина. СБУ не знает, сколько членов комитетов Рады агенты ФСБ?
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12.04.2021 10:49 Відповісти
Так воно буде закритим від українського суспільства, а не від путлєра
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12.04.2021 14:07 Відповісти
нашли кого слушать
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12.04.2021 10:49 Відповісти
К примеру, когда следует паковать чемоданы. Очень, я вам скажу, актуальная для этого сборища инфа.)
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12.04.2021 10:56 Відповісти
И такие есть
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12.04.2021 11:01 Відповісти
Какой смысл в закрытости если там половина русских шпионов ...
Наоборот надо в открытую говорить про сатанинские планы рашизма ...
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12.04.2021 10:53 Відповісти
Сплетня ввиде версии, ИЛИ...? "...со времен окончания Карабахской войны минувшего года, в определенным отрядом украинских элит постоянно нагнеталась мысль о возможности и, более того, необходимости и реалистичности воплощения карабахского сценария для Украины.
Мол, если вооруженные силы Украины, сейчас гораздо более готовые к войне, чем в 2014-2015 годах, перейдут в наступление, подобно Азербайджану при поддержке Турции в Карабахе, и если все союзники от США и Евросоюза до Турции поддержат Украину, пусть даже, естественно, не своими войсками, а поставками вооружений и просто моральной позицией, то можно вернуть ОРДЛО под эффективный украинский контроль.
Россия не сможет ввести свои войска, потому что у нее нет формальных прав. Этим ситуация качественно отличается от 2008 года на Южном Кавказе, потому что тогда российские войска располагали формальным статусом миротворцев СНГ и могли провести в Южной Осетии операцию по принуждению к миру. Вот этого юридического механизма, этих возможностей сейчас в России нет. Хотя Дмитрий Козак обозначил, что Россия всё равно будет вмешиваться в защиту собственных граждан воленс-ноленс. Хотя он же и обозначил, что в самое наступление вооруженных сил Украины он не верит.
И надо сказать, что после выступления г-на Козака официальные лица Украины как бы начали давать задний ход.
В частности, командующий вооруженными силами начальник Генштаба генерал-полковник Руслан Борисович Хомчак… Кстати, молодой отец. Ему 53 года, он женат на 30-летней даме, которая по совместительству является губернатором Черниговской области.
У них только что в январе родился ребенок. Я это упоминаю к тому, что если ты молодой отец и женат на столь юной красавице, это понижает твои амбиции немедленно пойти на войну. Хотя, конечно, славы хочется, но надо же думать о семье.
Г-н Хомчак сказал, что сообщения, распространяемые государством-агрессором Российской Федерацией про якобы подготовку Украины к наступлению на Донбасс, не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации.
Правда, Руслан Борисович Хомчак забыл упомянуть в этом заявлении (это официальное заявление, опубликованное в самом главном органе вооруженных сил Украины - в Фейсбуке начальника Генерального штаба), что он сам тоже участвовал в этой компании дезинформации.
В частности, в своем программном интервью известной журналистке Алесе Бацман Руслан Борисович Хомчак прямо в ответ на вопрос, возможно ли наступление украинской армии с целью отвоевать свои территории, отвечал: «Идти в наступление? Конечно, возможно. Украинская армия должна быть готова. Вооруженные силы Украины готовятся сегодня ко всем действиям».
Вообще эта информационная компания, что надо пойти и осуществить карабахский сценарий, была в Украине с декабря прошлого года.
Поэтому тут не надо делать вид, что это всё придумала Россия и высосала из пальца, при всём моем критическом отношении к политике России на украинском направлении" - Юлия Латынина, https://echo.msk.ru/programs/code/2819220-echo/
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12.04.2021 11:00 Відповісти
А к чему этот высер от московской проститутки. Жертва типа виновата , обороняться захотела.
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12.04.2021 11:17 Відповісти
"со времен окончания Карабахской войны минувшего года, в определенным отрядом украинских элит постоянно нагнеталась мысль о возможности и, более того, необходимости и реалистичности воплощения карабахского сценария для Украины.
Мол, если вооруженные силы Украины, сейчас гораздо более готовые к войне, чем в 2014-2015 годах, перейдут в наступление, подобно Азербайджану при поддержке Турции в Карабахе, и если все союзники от США и Евросоюза до Турции поддержат Украину, пусть даже, естественно, не своими войсками, а поставками вооружений и просто моральной позицией, то можно вернуть ОРДЛО под эффективный украинский контроль." Разве таких настроений не было? Кто агрессор и и кто жертва видно всему миру. Но, конфликт Армения - Азербайджан - это одно, а Россия - Украина совершенно другое. Вникайте в разные точки зрения и вырабатывайте свое видение мира... И не переходите на "высер", проститутки - в Украине своих достаточно...
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12.04.2021 11:56 Відповісти
со времен окончания Карабахской войны минувшего года, в определенным отрядом украинских элит постоянно нагнеталась мысль о возможности и, более того, необходимости и реалистичности воплощения карабахского сценария для Украины/ Так эта мысль полезная или вредная?
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12.04.2021 12:08 Відповісти
А как Вы полагаете!? Мысль правильная и желания справедливые, но не согласуются с возможностью именно в теперешней ситуации: Украина не в НАТО, как поступят США в случае начала войны ? В случае чего... из внешней поддержки Украины, будет сплошная обеспокоенность и незначительная, чисто демонстративная, помощь/подачки... Например, француз Макрон активизируется, и как в случае ранее, в 2008 г. с Грузией, француз Саркози начнет свои "миротворческие" вояжи в Москву... Европа нам не поможет... Европа перед первой мировой войной "уступала т.т. Гитлеру и Сталину своих дорогих соседей один за других....Европа всегда была на строне агрессора.
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия, ... А США далеко и с ними никаких договоров о взаимной помощи...
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12.04.2021 13:24 Відповісти
А как Вы полагаете!?/ Ну да, ну да. Рабинович, сколько будет дважды два? Таки, а сколько Вам надо?
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12.04.2021 13:42 Відповісти
может заслушать / А может и не заслушать, хрен его, этот обезьянник Коломойского, знает- философствует Кравчук. Да и какая разница.
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12.04.2021 11:04 Відповісти
«Рада может заслушать»?

Совсем офуели . Пусть ещё на Мальдивы съездят , пока раша войска скапливает
СЛУШАТЬ НАДО УЖЕ ВЧЕРА
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12.04.2021 11:06 Відповісти
ОПЗЖ со "слугами" в полном составе на заседании будут вести прямую трансляцию в структуры ФСБ.
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12.04.2021 11:08 Відповісти
Закритий режим для кого? для народу України? мертвечуки з бойками-рабіновічами-шуфричами і іншої кацапсько-прокацапської срані всю інформацію все рівно донесуть в кремль.
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12.04.2021 11:14 Відповісти
От народа, чтобы не понял народ когда флаг на триколор поменяли. Чтобы паники не было. Проснулись а уже все...
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12.04.2021 11:20 Відповісти
ваня, не розумію твою іронію, примітивно.
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12.04.2021 11:30 Відповісти
Цікаво, а "Блазню" пояснювали, ЩО означає "введення воєнного стану"? Це означає, "блокування всього повітряного простору", в першу чергу. І тоді його літак, на якому ві захоче "убежать ат праблем", не пролетить... Або його зіб"ють невстановлені системи...
Вован - єдиний порятунок твій - запропонувать Порошенку посаду прем"єр-міністра... В ішому випадку тебе просто "лінчують"...
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12.04.2021 11:19 Відповісти
Порошенко? Для чего? Для Минска-3 по Днепру? При Порохе два поражения и два Минска. Теперь третьего только не хватало. Чего Порох-козлина не создал тероборону?
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12.04.2021 11:56 Відповісти
Синок, а знаєш, хто буде, їх, в першу чергу, "лінчувать"? ТИ... І палить архіви СБУ... Того що там є твоя агентурна кличка...
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12.04.2021 13:31 Відповісти
Зелені дуже хвилюються що не встигнуть...свалить из єтай страни
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12.04.2021 11:22 Відповісти
"Закрытый режим" Рады в условиях кода 30% в Раде прямая агентура агрессора, и еще 30% готова "договориться" с агрессором на его условиях ( по сути капитулировать) "Закрытый режим" выглядит пародийно. Получается вся " секретность" сводится только по отношению к собственному народу.
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12.04.2021 11:26 Відповісти
Хотят знать на когда чартеры готовить?
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12.04.2021 11:54 Відповісти
А ..смысл этого закрытого режима???? Это он перед депутами ОПЗЖ собирается выступать???? Га-га-га-га, гы-гы-гы-гы. Не, а вы действительно ..клоуны.
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12.04.2021 11:59 Відповісти
А чи не спонукє це заслуховування до реалізації "слугами" масового "пора валить из страны"?
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12.04.2021 15:27 Відповісти
 
 