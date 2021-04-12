Рада може в закритому режимі заслухати Хомчака через скупчення військ РФ поблизу кордону, - "слуга народу" Кравчук

Верховна Рада України цього тижня може заслухати головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака щодо скупчення військ РФ поблизу кордону України. Передбачається, що доповідь проходитиме в закритому режимі і без журналістів.

Про це заявила народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Дата закритого засідання поки невідома.

Як повідомлялося, Верховна Рада скасувала частину пленарних засідань через загострення епідеміологічної ситуації. Замість цього депутати працювали в комітетах. 30 березня в парламенті відбулося три позачергові засідання. Згідно з календарним планом, наступне чергове пленарне засідання Верховної Ради має відбутися у вівторок, 13 квітня.

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.