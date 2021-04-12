Рада може в закритому режимі заслухати Хомчака через скупчення військ РФ поблизу кордону, - "слуга народу" Кравчук
Верховна Рада України цього тижня може заслухати головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака щодо скупчення військ РФ поблизу кордону України. Передбачається, що доповідь проходитиме в закритому режимі і без журналістів.
Про це заявила народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Дата закритого засідання поки невідома.
Як повідомлялося, Верховна Рада скасувала частину пленарних засідань через загострення епідеміологічної ситуації. Замість цього депутати працювали в комітетах. 30 березня в парламенті відбулося три позачергові засідання. Згідно з календарним планом, наступне чергове пленарне засідання Верховної Ради має відбутися у вівторок, 13 квітня.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
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Чтобы власти зад прикрыть.
- Біля наших кордонів скопились російські війська
- Дякую, пане Хомчак
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Как-то так
Українці дуже жорстокі, усі спрашивают і тільки українці - питають. )))
Цирк на дротi. Половина депутатов - прокацапские пи....сы и вот им будут докладывать по обороне в закрытом режиме.
Наоборот надо в открытую говорить про сатанинские планы рашизма ...
Мол, если вооруженные силы Украины, сейчас гораздо более готовые к войне, чем в 2014-2015 годах, перейдут в наступление, подобно Азербайджану при поддержке Турции в Карабахе, и если все союзники от США и Евросоюза до Турции поддержат Украину, пусть даже, естественно, не своими войсками, а поставками вооружений и просто моральной позицией, то можно вернуть ОРДЛО под эффективный украинский контроль.
Россия не сможет ввести свои войска, потому что у нее нет формальных прав. Этим ситуация качественно отличается от 2008 года на Южном Кавказе, потому что тогда российские войска располагали формальным статусом миротворцев СНГ и могли провести в Южной Осетии операцию по принуждению к миру. Вот этого юридического механизма, этих возможностей сейчас в России нет. Хотя Дмитрий Козак обозначил, что Россия всё равно будет вмешиваться в защиту собственных граждан воленс-ноленс. Хотя он же и обозначил, что в самое наступление вооруженных сил Украины он не верит.
И надо сказать, что после выступления г-на Козака официальные лица Украины как бы начали давать задний ход.
В частности, командующий вооруженными силами начальник Генштаба генерал-полковник Руслан Борисович Хомчак… Кстати, молодой отец. Ему 53 года, он женат на 30-летней даме, которая по совместительству является губернатором Черниговской области.
У них только что в январе родился ребенок. Я это упоминаю к тому, что если ты молодой отец и женат на столь юной красавице, это понижает твои амбиции немедленно пойти на войну. Хотя, конечно, славы хочется, но надо же думать о семье.
Г-н Хомчак сказал, что сообщения, распространяемые государством-агрессором Российской Федерацией про якобы подготовку Украины к наступлению на Донбасс, не соответствуют действительности и носят характер целенаправленной кампании по дезинформации.
Правда, Руслан Борисович Хомчак забыл упомянуть в этом заявлении (это официальное заявление, опубликованное в самом главном органе вооруженных сил Украины - в Фейсбуке начальника Генерального штаба), что он сам тоже участвовал в этой компании дезинформации.
В частности, в своем программном интервью известной журналистке Алесе Бацман Руслан Борисович Хомчак прямо в ответ на вопрос, возможно ли наступление украинской армии с целью отвоевать свои территории, отвечал: «Идти в наступление? Конечно, возможно. Украинская армия должна быть готова. Вооруженные силы Украины готовятся сегодня ко всем действиям».
Вообще эта информационная компания, что надо пойти и осуществить карабахский сценарий, была в Украине с декабря прошлого года.
Поэтому тут не надо делать вид, что это всё придумала Россия и высосала из пальца, при всём моем критическом отношении к политике России на украинском направлении" - Юлия Латынина, https://echo.msk.ru/programs/code/2819220-echo/
Мол, если вооруженные силы Украины, сейчас гораздо более готовые к войне, чем в 2014-2015 годах, перейдут в наступление, подобно Азербайджану при поддержке Турции в Карабахе, и если все союзники от США и Евросоюза до Турции поддержат Украину, пусть даже, естественно, не своими войсками, а поставками вооружений и просто моральной позицией, то можно вернуть ОРДЛО под эффективный украинский контроль." Разве таких настроений не было? Кто агрессор и и кто жертва видно всему миру. Но, конфликт Армения - Азербайджан - это одно, а Россия - Украина совершенно другое. Вникайте в разные точки зрения и вырабатывайте свое видение мира... И не переходите на "высер", проститутки - в Украине своих достаточно...
"Мораль, философия, наука, религия - все это в Европе нужно лишь затем, чтобы научить людей спасать свою шкуру.
Под предлогом спасения шкуры. в конце концов, мы все друг друга поубиваем.
Человеческая шкура стала флагом Европы.
Флаги раскрашены по - разному, в зависимости от страны, но все они сделаны из одной материи - человеческой шкуры." - Курцио Малапарте*, писатель, Италия, ... А США далеко и с ними никаких договоров о взаимной помощи...
Совсем офуели . Пусть ещё на Мальдивы съездят , пока раша войска скапливает
СЛУШАТЬ НАДО УЖЕ ВЧЕРА
Вован - єдиний порятунок твій - запропонувать Порошенку посаду прем"єр-міністра... В ішому випадку тебе просто "лінчують"...