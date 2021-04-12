Львів хоче послабити карантин: Відкрити ринки і відправити учнів молодших класів до школи

До завтра у Львові мають ухвалити рішення про можливість послаблення карантину для ринків і учнів 1-4 класів. Також цього тижня в місті мають вакцинувати працівників тих галузей, які забезпечують життєдіяльність Львова.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Львівської міськради, про це заявив мер Андрій Садовий.

"На жаль, ми не маємо очікуваного падіння темпів захворюваності на COVID-19. На сьогодні в наших міських лікарнях знаходить 1144 хворих. Тільки за останню добу госпіталізовано 41 львів’янина. Добре, що ми таки ввели посилений карантин, бо це суттєво знизило темпи поширення і наша медична система не дала збою. Локдаун дав певний результат", - зазначив Садовий.

"Ми дуже хочемо зробити певні послаблення карантину, тому сьогодні будемо консультуватись з МОЗ, адже ми перебуваємо в "червоній зоні", і є певні державні норми, що може працювати, а що ні. Також міський штаб з протидії коронавірусу сьогодні буде аналізувати ситуацію та всі показники. Бажання послаблювати карантин є, зокрема щодо роботи ринків чи очного навчання учнів початкових класів, але фінальне рішення ми зможемо ухвалити лише завтра", - додав мер Львова.

Крім того, за словами Садового, цього тижня у Львові хочуть перейти до більш масової вакцинації.

"Ми готові вакцинувати комунальників, освітян, але тут ми також потребуємо дозволу з міністерства. МОЗ визначає певну почерговість вакцинування, але на мою думку, потрібно переходити до швидких темпів, щоб побачити позитивний ефект як в Ізраїлі чи Великій Британії", – наголосив мер Львова.

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