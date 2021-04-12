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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: у 21 регіоні перевищено рівень госпіталізації, три області на межі потрапляння до "червоної" зони, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: у 21 регіоні перевищено рівень госпіталізації, три області на межі потрапляння до

Міністерство охорони здоров'я України оновило епідзонування регіонів. Станом на 12 квітня в "червоній" зоні карантину 12 регіонів.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, до "червоної" зони потрапили: Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська, Чернівецька області та місто Київ.

У помаранчевої зоні: Черкаська, Харківська, Тернопільська, Рівненська, Полтавська, Луганська, Кіровоградська, Донецька, Дніпропетровська, Волинська та Вінницька області.

У "жовтій" зоні перебувають Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області.

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Рівень госпіталізацій перевищено в Києві (97,6 на 100 тис. населення за норми до 60), у Київській (82,8), Вінницькій (85,1), Волинській (68,4), Дніпропетровській (85,0), Донецькій (73,9), Житомирській (101,0), Запорізькій (74,1), Луганській (60,1), Львівській (68,2), Миколаївській (98,7), Одеській (77,1), Полтавській ( 81,4), Рівненській (70,4), Сумській (93,4), Тернопільській (71,8), Харківській (76,4), Хмельницькій (128,9), Черкаській (92,3), Чернівецькій (75,8) та Чернігівській (99,1) областях.

Крім того, в Києві і семи областях перевищено норму завантаженості лікарняних ліжок із киснем. Найвищий показник зайнятості ліжок з киснем у Києві (83,4% за норми до 65%) та Львівській області (77,8%).

При цьому, у 20 із 25 регіонів перевищено епідеміологічний поріг COVID-19. При цьому в Києві він становить 119,8%, найгірший у Тернопільській області - 201,3%.

Крім того, Донецька, Полтавська та Черкаська області перебувають на межі потрапляння до "червоної" зони. У цих регіонах перевищено відразу два показники - коефіцієнт виявлення випадків інфікування і рівень госпіталізацій. У Донецькій області коефіцієнт інфікування становить 21% за норми 20%, рівень госпіталізацій 73,9 за норми 60. У Полтавській області 20,1% і 81,4 відповідно. У Черкаській області - 22,9% і 92,3.

Згідно з роз'ясненнями Міністерства охорони здоров'я, "червоний" рівень встановлюється в тих регіонах, де протягом трьох днів поспіль перевищено два і більше показників щодо COVID. У Донецькій і Черкаській областях обидва показники перевищено вже щонайменше три дні поспіль, у Полтавській області - два дні.

Епідзонування України: у 21 регіоні перевищено рівень госпіталізації, три області на межі потрапляння до червоної зони, - МОЗ 01
Епідзонування України: у 21 регіоні перевищено рівень госпіталізації, три області на межі потрапляння до червоної зони, - МОЗ 02
Епідзонування України: у 21 регіоні перевищено рівень госпіталізації, три області на межі потрапляння до червоної зони, - МОЗ 03

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Так, в "красную" зону попали: Житомирская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черниговская, Черновицкая области и город Киев.

В оранжевой зоне: Черкасская, Харьковская, Тернопольская, Ривненская, Полтавская, Луганская, Кировоградская, Донецкая, Днепропетровская, Волынская и Винницкая области.Источник: https://censor.net/ru/n3259069
И тут быдлохарьков впереди: одновременно и в красной и в оранжевой.
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12.04.2021 11:12 Відповісти
Патамушта там більше всіх мивсіпрезидентів.
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12.04.2021 11:16 Відповісти
Не только: рыги с комуняками там очень прочно обосновались, уже лет 20...
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12.04.2021 11:20 Відповісти
В одесской области нет никакого карантина. Мало того, в Черноморске в ближайшие дни пройдёт чемпионат мира по теннису Кубок Билли Джин Кинг. Который должен был пройти в Японии, но отменён из за пандемии. будет у нас.
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12.04.2021 11:31 Відповісти
 
 