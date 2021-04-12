Ефект від жорсткого карантину в Києві настане через 2-3 тижні, - KSE

Ситуація з коронавірусом у Києві стабільно напружена, проте ефект від жорсткого карантину буде видно через 2-3 тижні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

За його словами, Київ за рівнем госпіталізації з кінця березня вийшов на своєрідне плато, але це плато - нехороший знак, тому що навантаження на медичну систему в столиці залишається вкрай високим.

"У цього плато поки не спостерігається падіння. Тому захворюваність у Києві потрібно збивати далі. Ефект від додаткових обмежень, які почали діяти з 5 квітня, поки що не відображається в статистиці. Їхню дію ми побачимо лише через 2-3 тижні. Тобто через тиждень-два ми зможемо побачити поліпшення ситуації в Києві. Проте зараз ситуація стабільно напружена", - пояснив Ганіченко.

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