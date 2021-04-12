Ефект від жорсткого карантину в Києві настане через 2-3 тижні, - KSE
Ситуація з коронавірусом у Києві стабільно напружена, проте ефект від жорсткого карантину буде видно через 2-3 тижні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.
За його словами, Київ за рівнем госпіталізації з кінця березня вийшов на своєрідне плато, але це плато - нехороший знак, тому що навантаження на медичну систему в столиці залишається вкрай високим.
"У цього плато поки не спостерігається падіння. Тому захворюваність у Києві потрібно збивати далі. Ефект від додаткових обмежень, які почали діяти з 5 квітня, поки що не відображається в статистиці. Їхню дію ми побачимо лише через 2-3 тижні. Тобто через тиждень-два ми зможемо побачити поліпшення ситуації в Києві. Проте зараз ситуація стабільно напружена", - пояснив Ганіченко.
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Але ми є понімаєм, шо лише завдяки партії (Карантіну) народ спасьон от смєртєльнєйшої болезні всех врімьон і народов. І якби не масочний режим - то були б рівні гори трупів.
Вчера весь центр Киева был забит народом, у кафешек - очереди!
Чушь и бред. Жесткий карантин - это то, что было в Италии, Австрии и тд - когда ты должен был обосновывать, для чего тебе в принципе нужно выйти из дома и почти вся работа была остановлена кроме критически важных отраслей.
А у нас не карантин, а сплошная профанация: рестораны закрыли, а парихмахерские - работают в обычном режиме.
В городской общественный транспорт пускают только по спецпропускам и там ездит по 2 чела на троллейбус, а те, у кого нет спецпропусков, набиваются как селедки в маршрутки, обмениваясь вирусами как это только возможно.
Логики в таком "карантине" - ровно 0. Ибо нужно либо жестко следить за соблюдением карантина, либо ослабить его до приемлемого уровня, который можно обеспечить - например - пускать в троллейбусы без спецпропусков, но ограниченное количество людей и нещадно штрафовать безмасочников в трансорте(заинтересовать полицию, отдавая им процент от штрафа).