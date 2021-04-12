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Новини Коронавірус і карантин
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Ефект від жорсткого карантину в Києві настане через 2-3 тижні, - KSE

Ефект від жорсткого карантину в Києві настане через 2-3 тижні, - KSE

Ситуація з коронавірусом у Києві стабільно напружена, проте ефект від жорсткого карантину буде видно через 2-3 тижні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

За його словами, Київ за рівнем госпіталізації з кінця березня вийшов на своєрідне плато, але це плато - нехороший знак, тому що навантаження на медичну систему в столиці залишається вкрай високим.

"У цього плато поки не спостерігається падіння. Тому захворюваність у Києві потрібно збивати далі. Ефект від додаткових обмежень, які почали діяти з 5 квітня, поки що не відображається в статистиці. Їхню дію ми побачимо лише через 2-3 тижні. Тобто через тиждень-два ми зможемо побачити поліпшення ситуації в Києві. Проте зараз ситуація стабільно напружена", - пояснив Ганіченко.

Також дивіться: У Києві знесли історичний будинок Уткіна - на його місці хочуть побудувати 26-поверховий житловий комплекс. Прокуратура відкрила кримінальне провадження. ФОТО

Автор: 

карантин (18172) Київ (19638) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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А потім знов все повернеться на круги своя.
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12.04.2021 11:14 Відповісти
Все парки и водоемы Киева испытали аншлаг от соскучившихся по теплу мамаш с детьми и компаний с шашлычками. Жесткий карантин.
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12.04.2021 11:16 Відповісти
Уже есть определённый эффект- это рост количества преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения. Дальше будет рост количества самоубийств и рост количества грабежей
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12.04.2021 11:21 Відповісти
Спортзали на букву Р в пригороді Києва знайшли вихід. Завісили вікна чорними тряпками і працюють аж гай шумить.
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12.04.2021 11:26 Відповісти
а шо, уже жесткий карантин? А я как-то и не заметил.
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12.04.2021 11:40 Відповісти
Згідно статистики, щороку грип та орз йдуть на спад в кінці весни.
Але ми є понімаєм, шо лише завдяки партії (Карантіну) народ спасьон от смєртєльнєйшої болезні всех врімьон і народов. І якби не масочний режим - то були б рівні гори трупів.
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12.04.2021 12:07 Відповісти
Какой в жопу эффект?
Вчера весь центр Киева был забит народом, у кафешек - очереди!
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12.04.2021 12:11 Відповісти
"Эффект от жесткого карантина в Киеве наступит через 2-3 недели," Нікуа он не наступит потому что "https://censor.net/ru/video_news/3259079/gornolyjnyyi_kurort_bukovel_vozobnovil_rabotu_video"
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12.04.2021 12:13 Відповісти
"Эффект от жесткого карантина в Киеве наступит через 2-3 недели"

Чушь и бред. Жесткий карантин - это то, что было в Италии, Австрии и тд - когда ты должен был обосновывать, для чего тебе в принципе нужно выйти из дома и почти вся работа была остановлена кроме критически важных отраслей.

А у нас не карантин, а сплошная профанация: рестораны закрыли, а парихмахерские - работают в обычном режиме.
В городской общественный транспорт пускают только по спецпропускам и там ездит по 2 чела на троллейбус, а те, у кого нет спецпропусков, набиваются как селедки в маршрутки, обмениваясь вирусами как это только возможно.
Логики в таком "карантине" - ровно 0. Ибо нужно либо жестко следить за соблюдением карантина, либо ослабить его до приемлемого уровня, который можно обеспечить - например - пускать в троллейбусы без спецпропусков, но ограниченное количество людей и нещадно штрафовать безмасочников в трансорте(заинтересовать полицию, отдавая им процент от штрафа).
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12.04.2021 14:04 Відповісти
 
 