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За добу в ЗСУ зареєстровано 14 нових випадків захворювання на коронавірус: три людини госпіталізовано

За добу в ЗСУ зареєстровано 14 нових випадків захворювання на коронавірус: три людини госпіталізовано

Станом на 10.00 12 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 932 людини.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.

Загалом за час пандемії одужали 20 142 особи, летальних випадків 70. На ізоляції (в т. ч. самоізоляції) перебуває 958 осіб. За минулу добу зареєстровано 14 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 3 людини.

З початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України 35 163 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 2 830 медичних працівників.

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовані 7 856 нових випадків зараження, 5 355 осіб - одужали.

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Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7648) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Когда же, наконец, в СМИ перестанут пользоваться безличными оборотами типа "зарегистрировано 14", "болеет 2 932", "находится 958", которые ни для русского, ни для украинского языков НЕ ХАРАКТЕРНЫ и являются признаком неразвитости речи. В обоих языках применяется СКВОЗНОЕ согласование как в роде, падеже и склонении, так и в числе, всех членов предложения. В частности, здесь применяется правило, гласящее "всё, что больше одного - должно быть во множественном числе" - "зарегистрированы", "болеют", "находятся" и пр. Средства массовой информации - это вам не разговор на кухне, где вы можете общаться как попало. Вас читают и перенимают неправильные речевые привычки. Шануйте нас, бо ми того варті. Ми є вашими читачами і підписниками.
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12.04.2021 12:30 Відповісти
 
 