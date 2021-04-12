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За добу через COVID-19 у Києві померли 42 людини, виявили 537 нових випадків. Серед захворілих 15 дітей, - Кличко. КАРТА
За добу в Києві зафіксували 537 нових випадків захворювання СOVID-19 (загалом 177 106).
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.
Так, за добу захворіли 304 жінки віком від 20 до 91 років, 218 чоловіків віком від 19 до 86 років, 6 дівчаток від 2 тижнів до 16 років і 9 хлопчиків від 1 до 15 років.
Також зафіксовано 42 летальні випадки від вірусу (всього 3932).
Разом з тим за добу госпіталізовано 76 пацієнтів з СOVID-19 і 287 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.
За словами мера, 148 осіб подолали коронавірус (всього 111216).
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (160), Дніпровському (67) і Подільському (64) районах.
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Татьяна Лайф
показати весь коментар12.04.2021 11:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Артём Степаныч
показати весь коментар12.04.2021 11:39 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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