За добу через COVID-19 у Києві померли 42 людини, виявили 537 нових випадків. Серед захворілих 15 дітей, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві зафіксували 537 нових випадків захворювання СOVID-19 (загалом 177 106).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.

Так, за добу захворіли 304 жінки віком від 20 до 91 років, 218 чоловіків віком від 19 до 86 років, 6 дівчаток від 2 тижнів до 16 років і 9 хлопчиків від 1 до 15 років.

Також зафіксовано 42 летальні випадки від вірусу (всього 3932).

Разом з тим за добу госпіталізовано 76 пацієнтів з СOVID-19 і 287 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

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За словами мера, 148 осіб подолали коронавірус (всього 111216).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (160), Дніпровському (67) і Подільському (64) районах.