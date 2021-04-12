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Новини Коронавірус і карантин
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За добу через COVID-19 у Києві померли 42 людини, виявили 537 нових випадків. Серед захворілих 15 дітей, - Кличко. КАРТА

За добу в Києві зафіксували 537 нових випадків захворювання СOVID-19 (загалом 177 106).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.

Так, за добу захворіли 304 жінки віком від 20 до 91 років, 218 чоловіків віком від 19 до 86 років, 6 дівчаток від 2 тижнів до 16 років і 9 хлопчиків від 1 до 15 років.

Також зафіксовано 42 летальні випадки від вірусу (всього 3932).

Разом з тим за добу госпіталізовано 76 пацієнтів з СOVID-19 і 287 госпіталізованих з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

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За словами мера, 148 осіб подолали коронавірус (всього 111216).

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (160), Дніпровському (67) і Подільському (64) районах.

За добу через COVID-19 у Києві померли 42 людини, виявили 537 нових випадків. Серед захворілих 15 дітей, - Кличко 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19638) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вроде, на спад пошло, слава Богу!
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12.04.2021 11:23 Відповісти
Больше всего заражённых в многоэтажных районах. Это привет новым многоэтажным ЖК.
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12.04.2021 11:39 Відповісти
 
 