Депутати зібрали необхідну кількість підписів за позачергове засідання Ради у вівторок, - нардепка "Слуги народу" Кравчук

Народні депутати зібрали понад 150 необхідних підписів за проведення позачергового засідання Верховної Ради у вівторок, 13 квітня.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Порядок денний звичайного пленарного тижня зрозумілий - це розгляд "земельних" законопроєктів. У разі позачергових засідань, вже зібрано підписи для проведення одного з них у вівторок, вже є понад 150 підписів. Порядок денний цього засідання містить 12 питань", - розповіла Кравчук.

Парламент, зокрема, планує розглянути законопроєкти №5014 про внесення змін до законодавства щодо завершення 2020/2021 навчального року, що забезпечують додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням COVID-19, №4398 про реструктуризацію зобов'язань за валютними кредитами та адаптації процедур неплатоспроможності фізичних осіб, №4399 про відповідні зміни до Податкового кодексу, а також №4210 про вдосконалення процедур оборонного планування з урахуванням досвіду держав-членів НАТО та держав-членів КС.

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Водночас Кравчук поінформувала, що формується і порядок денний позачергового засідання на четвер, 15 квітня, підписи депутати збиратимуть протягом тижня.

За її словами, під час позачергового засідання в четвер, найімовірніше, Рада розгляне президентський законопроєкт про покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування, проєкт закону про конституційну процедуру, а також законопроєкти щодо питань освіти, зокрема, скасування обов'язковості державної підсумкової атестації, і пакет проєктів, на ухвалення яких "дуже чекають валютні позичальники, оскільки 21 квітня завершується мораторій на виселення з житла, і фактично реструктуризація торкнеться тих позичальників, які живуть саме в тому житлі, під яке вони взяли кредит".

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Крім того, Кравчук повідомила, що фракція "Слуга народу" не проводитиме своє засідання в понеділок, 12 квітня, у зв'язку з карантинними обмеженнями в Києві.

"Ми не збираємося сьогодні на засідання фракції. Оскільки якщо засідання Верховної Ради як єдиного законодавчого органу не підпадає під обмеження "червоної" зони, то все-таки збори понад 200 народних депутатів у Києві точно не можна проводити. Відповідно, якщо будуть виникати питання, то ми "зберемося" в Zoom і узгодимо", - пояснила Кравчук.