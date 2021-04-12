У Кремлі заявили, що останніми днями жодних запитів від Зеленського на переговори з Путіним не було

Останніми днями запитів президента України Володимира Зеленського на телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним не було.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прессекретар глави Російської держави Дмитро Пєсков.

"Останніми днями я не бачив жодних запитів. Мені не відомо про те, що були останніми днями якісь запити", - сказав Пєсков у понеділок журналістам.

Так він відповів на питання, чи запитував Зеленський телефонну розмову з Путіним.

Відповідаючи на одне із запитань журналістів, "чи є що сказати Путіну Зеленському", якщо телефонна розмова відбудеться, Пєсков заявив: "Сподіваємося на те, що політична мудрість візьме гору в Києві, і справа не набуде серйозного обороту, і провокаційні дії все-таки зійдуть нанівець".

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"У тому, що стосується розрядки напруженості і запобігання потенційній війні, Володимиру Путіну завжди є що сказати", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше прессекретарка Зеленського Юлія Мендель повідомила, що Київ просить Москву про переговори двох лідерів.