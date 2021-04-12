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Новини
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Ткаченко вимагає розслідувати знесення будинку Уткіна в Києві: "Це варварство! Мінкульт не давав жодних дозволів на забудову"

Ткаченко вимагає розслідувати знесення будинку Уткіна в Києві:

Знесення історичної будівлі XIX століття - будинку купця Івана Уткіна в Києві - варварство. Тим більше, що ця будівля, згідно з історико-архітектурим опорним планом міста, входить до історичного ареалу забудови міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Я сам – корінний киянин і немало моїх відряджень чи подорожей країною починалися саме з залізничного вокзалу. Кожного разу під’їжджаючи до привокзальної площі – звертав увагу на цю будівлю. Вона виділялась – прибутковий будинок Уткіна, якому більше ніж 120 років. Тепер його знесли. Для того, щоб побудувати черговий готель чи ТРЦ", - написав Ткаченко.

Він підкреслив, що Міністерство культури та інформаційної політики не давало ніяких дозволів на будівництво на цій території.

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"Це самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво – за що передбачена кримінальна відповідальність. МКІП не давало жодних дозволів на будівництво в історичному ареалі, тому однозначно виступаємо проти і вже здійснюємо перевірку", - повідомив міністр .

Ткаченко також додав, що проблема хаотичної забудови і знищення історичних пам'яток Києва на сьогоднішній день досягла критичної стадії.

"У міністерстві ми ініціювали розробку законопроекту щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної спадщини.

Текст законопроекту розроблений, він зареєстрований під № 4561 і ним передбачені внесення змін до законодавчих актів і щодо упорядкування культурної спадщини, і щодо повноважень місцевої влади в цьому питанні і щодо відповідальності за знищення чи пошкодження пам’яток. Аж до реального строку та мільйонних штрафів. Це так званий законопроект проти хаотичної забудови. Вважаю, що він має бути розглянутим у Раді якомога швидше аби в країні нарешті з’явився дійсний механізм спротиву руйнації об’єктів культурної спадщини.

Тим часом правоохоронні органи мають провести ретельне розслідування, хто дав "дозвіл" на знищення історичної будівлі. Бо готелів та покерних клубів в Києві стає все більше, а от того, чим столиця пишалася сторіччями – все менше", - резюмував Ткаченко.

Також дивіться: У Києві знесли історичний будинок Уткіна - на його місці хочуть побудувати 26-поверховий житловий комплекс. Прокуратура відкрила кримінальне провадження. ФОТО

Як повідомлялося раніше, прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом демонтажу історичної будівлі XIX століття - будинку Івана Уткіна по вул. Симона Петлюри в Шевченківському районі столиці, який спроєктував знаменитий український архітектор Олександр Вербицький.

На його місці хочуть побудувати 26-поверховий житловий комплекс "Апарт-готель Times".

Автор: 

Київ (19638) Міністерство культури (762) розслідування (2275) знесення (104) Ткаченко Олександр (509) забудова (580)


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Топ коментарі
+10
По варварсво базікає той самий "новоє чєстноє ліцо" Ткаченко, який сам на Трухановому збудував незаконно коттедж
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12.04.2021 12:11
+9
мінкуль, може, й не дав, а дєрьмак дав - і на х@й той мінкульт...
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12.04.2021 12:12
+7
Ваша же компашка снесла, а теперь вы дурочку включаете. Отдай, *разь, гостиный двор столице!!
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12.04.2021 12:16
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По варварсво базікає той самий "новоє чєстноє ліцо" Ткаченко, який сам на Трухановому збудував незаконно коттедж
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12.04.2021 12:11 Відповісти
мінкуль, може, й не дав, а дєрьмак дав - і на х@й той мінкульт...
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12.04.2021 12:12 Відповісти
Коррупция достигла такого циничного нечеловечного уровня, что можно в центре столицы снести дом, наплевав на всё что только можно - и за это ничего не будет!
Ой, ну 17 тыс. штрафа не считается
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12.04.2021 12:13 Відповісти
Ця сума вже закладена у кошторис.
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12.04.2021 12:32 Відповісти
Ваша же компашка снесла, а теперь вы дурочку включаете. Отдай, *разь, гостиный двор столице!!
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12.04.2021 12:16 Відповісти
А Кличко давав, чи брав.?
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12.04.2021 12:25 Відповісти
Залежно кому. Комусь брав, комусь давав.
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12.04.2021 12:33 Відповісти
хороший понт -дороже денег
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12.04.2021 12:26 Відповісти
Это не варварство - это лицемерие. Все, кому надо, прекрасно знали о сносе этого дома, а теперь изображают 70 девственниц.
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12.04.2021 12:39 Відповісти
Два дні, на очах у всіх київських чиновників, ментів і міністрів з прем"єрами зносили пам"ятку архітектури, а тепер Ткаченко вимагає розслідування...В чиїй власності був будинок, кому належить ділянка?
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12.04.2021 12:50 Відповісти
Это действительно лицемерие. С начала все спокойно смотрят как историческая ценность превращается в старый колхозный коровник. А когда этот коровник сносят начинают кричать о величайшей исторической ценности.
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12.04.2021 12:51 Відповісти
Главное снесли теперь говорить можно что угодно ни о чем уже. Даже скучно.
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12.04.2021 13:42 Відповісти
Ну так сделайте миллионные штрафы. И будет как в Европе. Но они ж не хотят, они ж сами и застраивают хаотично, и рушат историческую спадщину. А потом будут ездить за границу смотреть на такие же дома в прагу
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12.04.2021 14:41 Відповісти
минкульт официально не давал. бабки в чемодане занесли и ткаченко дал...
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12.04.2021 18:06 Відповісти
ткаченко бабок не занесли?
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12.04.2021 22:08 Відповісти
 
 