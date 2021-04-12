Ткаченко вимагає розслідувати знесення будинку Уткіна в Києві: "Це варварство! Мінкульт не давав жодних дозволів на забудову"

Знесення історичної будівлі XIX століття - будинку купця Івана Уткіна в Києві - варварство. Тим більше, що ця будівля, згідно з історико-архітектурим опорним планом міста, входить до історичного ареалу забудови міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у своєму Telegram заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Я сам – корінний киянин і немало моїх відряджень чи подорожей країною починалися саме з залізничного вокзалу. Кожного разу під’їжджаючи до привокзальної площі – звертав увагу на цю будівлю. Вона виділялась – прибутковий будинок Уткіна, якому більше ніж 120 років. Тепер його знесли. Для того, щоб побудувати черговий готель чи ТРЦ", - написав Ткаченко.

Він підкреслив, що Міністерство культури та інформаційної політики не давало ніяких дозволів на будівництво на цій території.

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"Це самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво – за що передбачена кримінальна відповідальність. МКІП не давало жодних дозволів на будівництво в історичному ареалі, тому однозначно виступаємо проти і вже здійснюємо перевірку", - повідомив міністр .

Ткаченко також додав, що проблема хаотичної забудови і знищення історичних пам'яток Києва на сьогоднішній день досягла критичної стадії.

"У міністерстві ми ініціювали розробку законопроекту щодо запобігання руйнуванню та знищенню нерухомої культурної спадщини.



Текст законопроекту розроблений, він зареєстрований під № 4561 і ним передбачені внесення змін до законодавчих актів і щодо упорядкування культурної спадщини, і щодо повноважень місцевої влади в цьому питанні і щодо відповідальності за знищення чи пошкодження пам’яток. Аж до реального строку та мільйонних штрафів. Це так званий законопроект проти хаотичної забудови. Вважаю, що він має бути розглянутим у Раді якомога швидше аби в країні нарешті з’явився дійсний механізм спротиву руйнації об’єктів культурної спадщини.



Тим часом правоохоронні органи мають провести ретельне розслідування, хто дав "дозвіл" на знищення історичної будівлі. Бо готелів та покерних клубів в Києві стає все більше, а от того, чим столиця пишалася сторіччями – все менше", - резюмував Ткаченко.

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Як повідомлялося раніше, прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом демонтажу історичної будівлі XIX століття - будинку Івана Уткіна по вул. Симона Петлюри в Шевченківському районі столиці, який спроєктував знаменитий український архітектор Олександр Вербицький.

На його місці хочуть побудувати 26-поверховий житловий комплекс "Апарт-готель Times".