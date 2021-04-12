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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україна не нападатиме першою на РФ, політико-дипломатичний шлях - єдиний для вирішення конфлікту, - "слуга народу" Корнієнко

Україна не нападатиме першою на РФ, політико-дипломатичний шлях - єдиний для вирішення конфлікту, -

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Україна не стане першою посилювати конфлікт з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це Корнієнко заявив під час погоджувальної ради.

"Останні два тижні ми спостерігаємо безпрецедентне нашестя Російської Федерації біля наших кордонів, стягуються війська, йде дуже агресивна риторика, не те що недружня, а взагалі ворожа. Ця тема широко обговорюється. Але потрібно розуміти, що Україна — мирна країна, і ми іншого шляху, крім політико-дипломатичного, для вирішення цього конфлікту не бачимо. Україна не буде нападати першою", - зазначив нардеп.

Корнієнко підкреслив, що Україну підтримують західні країни.

"Світ зараз на боці України, Україна не сама в цій біді. За минулий тиждень були розмови з представниками Великої Британії, і в Туреччині був наш президент, і була розмова з президентом США Байденом дуже предметна", - зазначив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партія "Слуга народу" закликає правоохоронців дати оцінку порушенням на 87-му окрузі в Прикарпатті, - Корнієнко

Автор: 

росія (65934) Корнієнко Олександр (666)


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Топ коментарі
+11
Когда выборы ? Может цирк от нас уедет .
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12.04.2021 12:13
+7
Театр абсурда, потеряли свои территории, а теперь еще оправдываемся, что не будем нападать на РФ. Люди вы в своем уме? По вам психушка плачет.
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12.04.2021 12:14
+7
Спросите вы у Сатаны.

Хотят ли "русские" войны?

И вам ответит Сатана ;

- Везде где "русские", война
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12.04.2021 12:23
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Типу нехай москалі не бздять.
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12.04.2021 12:13 Відповісти
А они бздять. В этой шутке только доля шутки:

Украина не будет нападать первой на РФ, политико-дипломатический путь - единственный для решения конфликта, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 692
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12.04.2021 12:27 Відповісти
різнобічні заяви мають присипати пильність ворога...
зараз був би доречним візит президента в МНР, місто свого дитинства - ерденет...
не всі в росії знають про цю сторінку життя в.з....кужегетович не знає, а він сентиментальний...
адже монголія незалежна, а тува - ні...а кому б там бути першим президентом?
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12.04.2021 12:29 Відповісти
Когда выборы ? Может цирк от нас уедет .
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12.04.2021 12:13 Відповісти
Як ти здриснеш в свою кацапию і ви кацапи почнете займатись своє ю країною і не будете сувать свій пятак в інші ВІЛЬНІ від вас країни...так цирк і "уедет" Гидотні клоуни то ви і ти.
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12.04.2021 12:17 Відповісти
сложная у тебя кличка
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12.04.2021 12:19 Відповісти
На таких як ти слабоумних і розрахована))))
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12.04.2021 12:30 Відповісти
просрать просрали и не можете отобрать то что пренадлежит Украине.
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12.04.2021 12:13 Відповісти
"Не не просрали"...кацапчику просто ні коли не могли навіть уявти що Росія піде війною на Україну.... ось і все і тепер що до не "можете" ))))) Багато Українці це роблять захищають намагаються повернути без жертв ... а от ти навіть ні хере неробищ для того щоб повернути Україні її свободу.. Чому? Ти кацап і всього лише тролиш тут? Так це зрозуміло.....Скоро знайдемо ..і тебе і будешь сидіти на баланді років 5.))))
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12.04.2021 12:21 Відповісти
Чуєш ********, знайди)) З Львівщини вітання г@ндон ))
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12.04.2021 12:24 Відповісти
Та я не проти що ти звідти вас там трояк ми вже не раз накривали...А щодо тебе ..це лише потрібний час ..і скажеш "Здрасвуйте" з гівном в штанині
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12.04.2021 12:29 Відповісти
Накриєш коли срати сядеш )))
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12.04.2021 12:32 Відповісти
Добре ...як хочешь то на тебе і насеруть в камері..я домовлюсь
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12.04.2021 12:39 Відповісти
то що насеруть тим тебе і нагодують))) смачного чепушило)))
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12.04.2021 12:41 Відповісти
Дятел, расися 350 лет только и делала, что уничтожала Украинцев, а ты только проснулся?
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12.04.2021 12:32 Відповісти
Україна не нападатиме першою на РФ, політико-дипломатичний шлях - єдиний для вирішення конфлікту, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 1561
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12.04.2021 12:34 Відповісти
Дятел....ти бачиш на якій мові Степан Андрійович розмовляв і писав????? Тому залізь в свою нору або краще сиди в своїй кацапіїї ..Не раджу тобі до України лізти... а то аміачною силітрою станеш.))))
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12.04.2021 12:41 Відповісти
... просто ні коли не могли навіть уявти що Росія піде війною на Україну...
Україна не нападатиме першою на РФ, політико-дипломатичний шлях - єдиний для вирішення конфлікту, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 893 https://censor.net/ua/user/431332

Стули писок.
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12.04.2021 12:44 Відповісти
А що ж так... Навіть не заспіваєшь як ти служиш ...кацапський золдатен росіш швайне
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12.04.2021 12:48 Відповісти
Не твое діло де, тебе там не зустріну, це факт.
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12.04.2021 12:51 Відповісти
Ну от і "Хароший мальчик" сиди собі в "Питере" і до нас краще не ідь
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12.04.2021 12:55 Відповісти
К вам це куди, в Ізраїль?
Україна не нападатиме першою на РФ, політико-дипломатичний шлях - єдиний для вирішення конфлікту, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 2628
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12.04.2021 12:57 Відповісти
Так ..))) Так краще ідь в Ізраїль.. там тобі бистренько роги обламають...та мізки винесуть..І Цього можешь забрати...і Петруся і інших...
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12.04.2021 13:02 Відповісти
Да ладно ! Что их успокаивать ! Пусть готовятся к самому худшему для них варианту.
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12.04.2021 12:14 Відповісти
Театр абсурда, потеряли свои территории, а теперь еще оправдываемся, что не будем нападать на РФ. Люди вы в своем уме? По вам психушка плачет.
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12.04.2021 12:14 Відповісти
ну как бы там не было, у нас таких пациентов 92% .. у кацапов 100% ! не мешало бы глянуть -- https://www.youtube.com/watch?v=j7qYdomQaxI
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12.04.2021 12:19 Відповісти
В свойому ...а ти вже в арміїї ..на передовій і як справжній громадянин України захищаєшь її ???? Чи як жаба десь заникався і тітьки квакаєшь про абсурди... Оце правда про тебе. А скоріше за все ти кацапський троль... ну це прояснемо...
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12.04.2021 12:24 Відповісти
Я в армии, да, как и еще 220000 чел., а ты где гнида?
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12.04.2021 12:30 Відповісти
Кацапчику ти просто не запам'ятав мене ми вже з тобо дискутували ..де ти ти ще намагався щось там мені довести ..а виявилось що ти кацапчику простий троляка... Перебери свою писанину...
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12.04.2021 12:37 Відповісти
Навіщо мені запам`ятовувати такий як ти шматок лайна?
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12.04.2021 12:42 Відповісти
Як навіщо...троляка та що хочаб не обламуватись тобі зі словами що ти захищаєш Україну і що вона тобі дорога...Ви гниди троляцькі навіть не розумієе що таке якісна робота і послідовнасть..
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12.04.2021 12:44 Відповісти
Та все я бачу, наприклад вакцинацію...
Україна не нападатиме першою на РФ, політико-дипломатичний шлях - єдиний для вирішення конфлікту, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 9055
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12.04.2021 12:47 Відповісти
Сразу мразь видно по "а ты уже в армии".
В Украинской армии служат и служили, кроме тебя.
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12.04.2021 12:44 Відповісти
А что, хоть когда то уже были нападения или хотя бы планы на вторжение Украины в РФ? Может депутат спутал это с планами по освобождению оккупированных частей Украины? Тогда причем здесь нападение на РФ.
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12.04.2021 12:16 Відповісти
А оно думает шо освобождение наших территорий - это нападение на Макшанию. Квартал95.
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12.04.2021 12:24 Відповісти
Что значит НАПАДАТЬ ? ВОЗВРАЩЕНИЕ СВОЕЙ ЗЕМЛИ ЭТО НЕ НАПАДЕНИЕ А ЗАЩИТА ,,,
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12.04.2021 12:16 Відповісти
Он хочет сказать что будет нападать, но не первой? А кто первый?НАТО?США? Может он хотел сказать что будет защищаться, первой? Или второй?
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12.04.2021 12:22 Відповісти
какая у этих слуг кацапов и малоросов сообразительность ....
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12.04.2021 12:16 Відповісти
У Корниенка лично дискуссия с Вовой Пу...Только почему то Вова Пу об этом не знает...А откуда взялся этот Корниенко? Откуда оно?
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12.04.2021 12:23 Відповісти
Спросите вы у Сатаны.

Хотят ли "русские" войны?

И вам ответит Сатана ;

- Везде где "русские", война
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12.04.2021 12:23 Відповісти
Он вообще имеет какое то отношение до управления ВСУ?
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12.04.2021 12:24 Відповісти
Більше наваіть ніж ти...маєшь відно шення до України))) Я правий кацапчику... )) Тебе теж до списка...
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12.04.2021 12:26 Відповісти
демпутаты и демпутаны воинами и войсками не управляют, а языком трепать , как ты , например, хватает кому
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12.04.2021 14:50 Відповісти
нужен спокойный диалог и понимание взаимных интересов...
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12.04.2021 12:25 Відповісти
треба мокшанській фашні забиратись на фуй
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12.04.2021 12:27 Відповісти
у мокшанского мордора один интерес: поработить, и затянуть в свое дерьмо (империю) окружающие страны
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12.04.2021 12:35 Відповісти
Главное - купить побольше ваЗЕлина, правильно, служка?
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12.04.2021 12:25 Відповісти
З ким у Карнієнки кАнфлікт? З сусідами? З дружиною? У України з кацапією війна!!!!
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12.04.2021 12:25 Відповісти
все ж таки, до чого зелена команда мудра і професійна!
ви помітили?
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12.04.2021 12:26 Відповісти
А шо по этому поводу думает Арахамия?
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12.04.2021 12:26 Відповісти
Україна не нападатиме першою на РФ, політико-дипломатичний шлях - єдиний для вирішення конфлікту, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8463
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12.04.2021 12:47 Відповісти
Мені здається, що читати треба так: "Ми не будемо, але тепер, як що рипнитеся, то можемо стріляти по Воронежу, Ростову та Белгороду, бо це-війна"
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12.04.2021 13:00 Відповісти
Нападать не будем.
Стянем войска к своей границе с РФ.
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12.04.2021 14:46 Відповісти
А я то ввел координаты Воронежа....
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12.04.2021 14:50 Відповісти
у зелохов защита от вторжения это напрадение... совсем с ума сошли
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12.04.2021 15:55 Відповісти
 
 