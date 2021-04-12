Україна не нападатиме першою на РФ, політико-дипломатичний шлях - єдиний для вирішення конфлікту, - "слуга народу" Корнієнко

Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що Україна не стане першою посилювати конфлікт з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це Корнієнко заявив під час погоджувальної ради.

"Останні два тижні ми спостерігаємо безпрецедентне нашестя Російської Федерації біля наших кордонів, стягуються війська, йде дуже агресивна риторика, не те що недружня, а взагалі ворожа. Ця тема широко обговорюється. Але потрібно розуміти, що Україна — мирна країна, і ми іншого шляху, крім політико-дипломатичного, для вирішення цього конфлікту не бачимо. Україна не буде нападати першою", - зазначив нардеп.

Корнієнко підкреслив, що Україну підтримують західні країни.

"Світ зараз на боці України, Україна не сама в цій біді. За минулий тиждень були розмови з представниками Великої Британії, і в Туреччині був наш президент, і була розмова з президентом США Байденом дуже предметна", - зазначив він.

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