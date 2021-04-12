Посольство Швеції закликало гарантувати СММ ОБСЄ безпечний і надійний доступ до всієї території України
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна мати безпечний і надійний доступ на всій території України для проведення важливого моніторингу ситуації з безпекою.
Про це йдеться в заяві посольства Швеції в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.
"Ми як і раніше стурбовані тим, що СММ ОБСЄ досі стикається з систематичними обмеженнями свободи пересування, і нагадуємо, що Місія повинна мати безпечний і надійний доступ на всій території України для проведення важливого моніторингу ситуації з безпекою", - сказано в повідомленні.
Як повідомлялося, Швеція почала своє річне головування в ОБСЄ 1 січня 2021 року.
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