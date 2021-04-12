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Новини Операція Об'єднаних сил
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Посольство Швеції закликало гарантувати СММ ОБСЄ безпечний і надійний доступ до всієї території України

Посольство Швеції закликало гарантувати СММ ОБСЄ безпечний і надійний доступ до всієї території України

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна мати безпечний і надійний доступ на всій території України для проведення важливого моніторингу ситуації з безпекою.

Про це йдеться в заяві посольства Швеції в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.

"Ми як і раніше стурбовані тим, що СММ ОБСЄ досі стикається з систематичними обмеженнями свободи пересування, і нагадуємо, що Місія повинна мати безпечний і надійний доступ на всій території України для проведення важливого моніторингу ситуації з безпекою", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Швеція почала своє річне головування в ОБСЄ 1 січня 2021 року.

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Автор: 

ОБСЄ (3510) посольство (947) Швеція (966) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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І на Кримі теж?
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12.04.2021 12:26 Відповісти
То серйозно. "Озабочені" шведи. Краще б зижку дали на свї "Гріспени" покоління 4+++.
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12.04.2021 12:27 Відповісти
Им не свободный доступ нужен, а хорошие очки и слуховые аппараты. Ибо сотрудников ОБСЕ набирает исключительно в обществах инвалидов.
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12.04.2021 12:28 Відповісти
Призвало кого??? Посольство Швеции как и наш дегенерат боится произнести слово Россия?
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12.04.2021 12:29 Відповісти
Господи! І ці також як з дуба впали! Мало того, що російські представники шпіонять в прифронтовій зоні, так ще надати їм таку можливість на всій території України!
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12.04.2021 12:41 Відповісти
Хорошая девочка Швеция,в Европе нашей живет! Утром сделали прививки АстраЗенека производитель -Швеция! Абсолютно нормальное,как в обычные дни,самочувствие! Спасибо ,Швеция!
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12.04.2021 12:43 Відповісти
Почему требование только к Украине?
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12.04.2021 14:42 Відповісти
На деревню дедушке
Кого оно призвало?
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12.04.2021 18:16 Відповісти
 
 