Посольство Швеції закликало гарантувати СММ ОБСЄ безпечний і надійний доступ до всієї території України

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повинна мати безпечний і надійний доступ на всій території України для проведення важливого моніторингу ситуації з безпекою.

Про це йдеться в заяві посольства Швеції в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням Інтерфакс-Україна.

"Ми як і раніше стурбовані тим, що СММ ОБСЄ досі стикається з систематичними обмеженнями свободи пересування, і нагадуємо, що Місія повинна мати безпечний і надійний доступ на всій території України для проведення важливого моніторингу ситуації з безпекою", - сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, Швеція почала своє річне головування в ОБСЄ 1 січня 2021 року.

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