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Новини Агресія Росії проти України
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Країни НАТО усвідомили загрозу. Сьогодні будь-який агресивний крок РФ - гарантовано отримання Україною ПДЧ в НАТО, - "слуга народу" Буймістер

Країни НАТО усвідомили загрозу. Сьогодні будь-який агресивний крок РФ - гарантовано отримання Україною ПДЧ в НАТО, -

Агресія Росії може допомогти Україні отримати План дій щодо членства в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила нардепка, представниця України в ПАРЄ Людмила Буймістер в програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на каналі "Україна 24".

"Ставлення до України змінилося в НАТО дуже давно. Багато в чому тут російська агресія допомогла, тому що країни НАТО усвідомили, що в Східній Європі у них є загроза, і ця загроза на кордоні України. Тому був розроблений абсолютно новий механізм, якого раніше не було в структурі роботи НАТО. Це так зване співробітництво з розширеними можливостями", — сказала вона.

Буймістер розповіла, як просувається співпраця з Альянсом.

"Там ми взаємодіємо вже дуже активно з НАТО за 16 напрямками. За 16 — тому що військова агресія і те брязкання зброєю, яке ми бачимо сьогодні на кордонах, це не самоціль Росії в принципі. Це інструмент для гучних заяв. З іншого боку, ми розуміємо, що будь-який агресивний крок Росії сьогодні — це гарантовано отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО", — сказала вона.

Читайте: Україна розраховує на отримання ПДЧ у НАТО цього року, - Таран

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

армія рф (17764) НАТО (6516) ПДЧ (102) членство в НАТО (1738) Буймістер Людмила (65)


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Топ коментарі
+5
На вас удмуртов, да
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12.04.2021 12:44
+5
Ще один геополітик намалювався !!!))))
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12.04.2021 12:49
+4
Ну-ну...
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12.04.2021 12:38
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12.04.2021 12:38 Відповісти
Ще один геополітик намалювався !!!))))
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12.04.2021 12:49 Відповісти
С большой силой приходит большая ответственность. Криминальная ответственность... Если НАТО решит взять к себе под крыло дебилов, которые выбрали "позор" вместо "войны", то и денюжки свои Запад будет охранять соответственно. Любители дорогих курточек пострадать могут. Наверняка они уже прикинули, что дешевле будет тянуть дебилов по-тихоньку в НАТО, чем выгребать кучи беженцев-дебилов у себя дома. Но, кажется мне, это все дешевые понты в стиле "глубоких озабоченностей".
Країни НАТО усвідомили загрозу. Сьогодні будь-який агресивний крок РФ - гарантовано отримання Україною ПДЧ в НАТО, - "слуга народу" Буймістер - Цензор.НЕТ 3360
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12.04.2021 13:28 Відповісти
Кроме США на нас всем пох
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12.04.2021 12:39 Відповісти
На вас удмуртов, да
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12.04.2021 12:44 Відповісти
Курка - то не про неї. Курка розумніша. Знає своє місце і свій текст. Натомість "державний діяч", "політик" не знає, що в НАТО не приймають держав у стані війни.
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12.04.2021 12:42 Відповісти
В НАТО не приймають корумповане кубло !!!! Україна ,на жаль,це не держава ,це жалюгідна пародія на державу,в якій відсутні будь-які дієві державні інституціі !!!)))
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12.04.2021 12:56 Відповісти
І це теж.
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12.04.2021 13:05 Відповісти
Только бы ганя герман не вылезла из могилы (политической) с шариками, у населения пока нет иммунитета к рылам подобного пошиба...
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12.04.2021 12:43 Відповісти
На лахте украинский преподают?
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12.04.2021 12:45 Відповісти
На жаль ,лялька з ганчір"я,напхана тирсою ,не здатна мислити ,тому усвідомити будьщо, не спроможна !!!))))
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12.04.2021 12:48 Відповісти
Это не НАТО, это найвелычниший говноралиссимус осознал, что без НАТО нам будет тяжело .
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12.04.2021 12:44 Відповісти
А что реально даст ПДЧ если от него до членства в НАТО многие годы нужны. За это время пуйло не считаясь с собственными потерями Украину просто сожрет. Даже если нам будут поставлять военное снаряжение. Раскосые ребята в поисках залежей невиданных игрушек унитазов просто затопчут нас своей бесчисленной ордой.
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12.04.2021 12:44 Відповісти
Паника, усе пропало шеф, что же эти раскосые, получив по зубам в Песках и Авдеевке, до сих пор Киев с Рейкьявиком 8й год берут?
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12.04.2021 12:47 Відповісти
...тяжело у вас в замкадье, походу
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12.04.2021 12:47 Відповісти
Я об реальной действительности говорю, а не о шапкозакидательстве. Нам кроме отдаленного будущего в НАТО надо немедленные шаги в реальном военном содружестве которое могло бы и живой военной силой помочь, и танками с экипажами и самолетами с пилотами. Патриотизм это хорошо, но умирать с трехлинейкой под гусеницами танков и под улюлюканье узкоглазой огромной массы обезумевших от безнаказанности существ это просто глупость. Нужна немедленная военная консолидация всех антипутинских мировых сил для предотвращения начала новой мировой войны. И неважно страны в НАТО или не в НАТО. Коснется всех.
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12.04.2021 13:09 Відповісти
Какой-то алогичный бред .. курить всякую дрянь надо поменьше ...
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12.04.2021 12:47 Відповісти
Да, на раиси вообще с мозгами и логикой туго
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12.04.2021 12:48 Відповісти
Лучше бы Людмила была Членжуйстер
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12.04.2021 12:49 Відповісти
Почти все члены НАТО из Европы, безостановочно покупая российские энергоносители, планомерно помогают путину переворужаться...
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12.04.2021 12:49 Відповісти
А Буймистер - это СН какой страны? Я правильно понял?
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12.04.2021 14:05 Відповісти
Ежедневные обстрелы - дружеские шаги?
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12.04.2021 14:39 Відповісти
Це інструмент для гучних заяв. З іншого боку, ми розуміємо, що будь-який агресивний крок Росії сьогодні - це гарантовано отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО", - сказала вона.- оккупация 20% украинской территории и около 15000 тысяч смертей украинских защитников в войне.которую начала и продолжает вести рабсея для"зе власти" не есть агресивным кроком, возможно ,когда рашист(не дай Бог )оттяпает по Днепр украинскую землю и уничтожит несколько млн украинцев это буде "агресивный крок."?
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12.04.2021 15:17 Відповісти
а что, в нашей стране еще кто-то верит слугам урода?
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12.04.2021 15:43 Відповісти
А если бы не россия то ПДЧ не гарантировано.Интересно выходит.
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12.04.2021 16:27 Відповісти
 
 