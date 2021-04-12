Країни НАТО усвідомили загрозу. Сьогодні будь-який агресивний крок РФ - гарантовано отримання Україною ПДЧ в НАТО, - "слуга народу" Буймістер

Агресія Росії може допомогти Україні отримати План дій щодо членства в НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявила нардепка, представниця України в ПАРЄ Людмила Буймістер в програмі "Реальна політика з Євгеном Кисельовим" на каналі "Україна 24".

"Ставлення до України змінилося в НАТО дуже давно. Багато в чому тут російська агресія допомогла, тому що країни НАТО усвідомили, що в Східній Європі у них є загроза, і ця загроза на кордоні України. Тому був розроблений абсолютно новий механізм, якого раніше не було в структурі роботи НАТО. Це так зване співробітництво з розширеними можливостями", — сказала вона.

Буймістер розповіла, як просувається співпраця з Альянсом.

"Там ми взаємодіємо вже дуже активно з НАТО за 16 напрямками. За 16 — тому що військова агресія і те брязкання зброєю, яке ми бачимо сьогодні на кордонах, це не самоціль Росії в принципі. Це інструмент для гучних заяв. З іншого боку, ми розуміємо, що будь-який агресивний крок Росії сьогодні — це гарантовано отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО", — сказала вона.

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Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.