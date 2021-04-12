Сьогодні в НАБУ даватиму свідчення у справі про закупівлю Міноборони сумнівних снарядів у чеської компанії, - Ар'єв

Нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв сьогодні даватиме свідчення в Національному антикорупційному бюро у справі про закупівлю Міноборони і "Укроборонпромом" 100-мм пострілів для гармат "Рапіра "у Чехії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ар'єв повідомив у Facebook.

"Сьогодні на 14:00 іду в НАБУ давати покази. Запросив слідчий, який веде справу закупівлі МО та Укроборонпромом у Чехії 100-мм пострілів для гармат "Рапіра" сумнівної якості. У 2017 році Міноборони відмовилося від цих снарядів, які чеська фірма пропонувала за 440 доларів через сумніви в якості всієї партії. У 2020 нова влада купила ці самі постріли за 900 доларів", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони закупило снаряди сумнівної якості в чеської компанії, власників якої пов'язують з Путіним і ФСБ.

Напередодні нардеп "ЄС" Михайло Бондар опублікував адресоване генпрокурору Ірині Венедіктовій повідомлення про вчинення злочину. Він стверджує, що Міноборони закупило за завищеними цінами списані Болгарією радянські боєприпаси 1986-1988 рр. виробництва.

Пізніше в Міноборони повідомили, що постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною.

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