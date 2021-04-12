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Новини Агресія Росії проти України
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Сьогодні в НАБУ даватиму свідчення у справі про закупівлю Міноборони сумнівних снарядів у чеської компанії, - Ар'єв

Сьогодні в НАБУ даватиму свідчення у справі про закупівлю Міноборони сумнівних снарядів у чеської компанії, - Ар'єв

Нардеп "Європейської Солідарності" Володимир Ар'єв сьогодні даватиме свідчення в Національному антикорупційному бюро у справі про закупівлю Міноборони і "Укроборонпромом" 100-мм пострілів для гармат "Рапіра "у Чехії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Ар'єв повідомив у Facebook.

"Сьогодні на 14:00 іду в НАБУ давати покази. Запросив слідчий, який веде справу закупівлі МО та Укроборонпромом у Чехії 100-мм пострілів для гармат "Рапіра" сумнівної якості. У 2017 році Міноборони відмовилося від цих снарядів, які чеська фірма пропонувала за 440 доларів через сумніви в якості всієї партії. У 2020 нова влада купила ці самі постріли за 900 доларів", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: Міноборони закуповує сумнівні снаряди у чеських "друзів Путіна", - ЗМІ. ВIДЕО

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони закупило снаряди сумнівної якості в чеської компанії, власників якої пов'язують з Путіним і ФСБ.

Напередодні нардеп "ЄС" Михайло Бондар опублікував адресоване генпрокурору Ірині Венедіктовій повідомлення про вчинення злочину. Він стверджує, що Міноборони закупило за завищеними цінами списані Болгарією радянські боєприпаси 1986-1988 рр. виробництва.

Пізніше в Міноборони повідомили, що постріли УОФ12 закупили після ремонту і за найнижчою ціною.

Також читайте: Офіс президента збрехав - Зеленський вилетів у Катар за державний кошт на день раніше погрітися на сонечку Перської затоки, - нардеп Ар'єв

Автор: 

НАБУ (5088) Ар’єв Володимир (320) Міноборони (7464) оборона (4819) зброя (7523)


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Топ коментарі
+8
Да, вот когда зелёное кодло решило свергать Пороха, главная песня их была: "Порошенко наживается на войне; не будет его - и война закончится".
Война сейчас находится на пороге полномасштабного российского вторжения.
Кто же теперь наживается на войне ? Ведь кто-то есть такой.

Или зелёное кодло просто... обмануло избирателей ?
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12.04.2021 12:47
+7
ЗЕбанутые шакалы, которые при власти, зарабатывают на крови.
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12.04.2021 12:41
+7
Избиратели сами были рады обмануться. Некоторые так до сих пор этого и не осознают.
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12.04.2021 12:53
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ЗЕбанутые шакалы, которые при власти, зарабатывают на крови.
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12.04.2021 12:41 Відповісти
офуели в атаке!
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12.04.2021 12:54 Відповісти
Торговля на крови?
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12.04.2021 12:42 Відповісти
Жаль что Пэтя не дает показания почему Украина не наладила свое производство боеприпасов.
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12.04.2021 12:45 Відповісти
Потому что любое новое производство - это (а) длительное время до начала выпуска; (б) громадные инвестиции.
У Украины не было ни того, ни другого.
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12.04.2021 12:49 Відповісти
жаль, что ЗЕбилы не дают ответе на вопрос: почему зарубали на корню новое оружие сдерживания - ракетные комплексы "Нептун", "Ольха", которые были разработаны и СОЗДАНЫ при Порохе и Турчинове, и которую ВАША ЗЕбильная власть зарубала???
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12.04.2021 12:56 Відповісти
Да, вот когда зелёное кодло решило свергать Пороха, главная песня их была: "Порошенко наживается на войне; не будет его - и война закончится".
Война сейчас находится на пороге полномасштабного российского вторжения.
Кто же теперь наживается на войне ? Ведь кто-то есть такой.

Или зелёное кодло просто... обмануло избирателей ?
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12.04.2021 12:47 Відповісти
Избиратели сами были рады обмануться. Некоторые так до сих пор этого и не осознают.
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12.04.2021 12:53 Відповісти
До сих пор не понимаю - что же им ещё нужно чтобы осознать ошибку ? И метро им закрывали, и из поездов высаживаться запрещали, и разрешение на вход в метро теперь нужно. А они всё власть любят. Может их на цепь посадить, всех кто голосовал за клоуна ?
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12.04.2021 12:58 Відповісти
Як гудок контейнеровоза в океані, громко до срачкі але усім пох(((
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12.04.2021 13:25 Відповісти
Хороший ход не рвущиеся снаряды для ВСУ.
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12.04.2021 14:56 Відповісти
 
 