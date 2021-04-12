Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин
У Державний бюджет на 2021 досі не заплановані гроші для купівлі вакцини в кількості, достатній для вакцинації мільйонів українців.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході погоджувальної ради заявив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко.
Він закликав зібрати позачергове засідання, присвячене виключно боротьбі з пандемією, і повідомив, що вже зібрано понад 120 голосів народних депутатів.
"Цифри поширення коронавірусу і, що найстрашніше, цифри смертності в Україні набувають характеру європейських і світових антирекордів. Протидія пандемії давно вже мала стати абсолютним пріоритетом дій влади і порядком денним парламенту. Але ми бачимо, що у нас порядок денний позачергових сесій складається або з неактуальних питань, або із законодавчого спаму", – зауважив Порошенко.
"У постанові, яку ми вимагаємо розглянути, є надзвичайно актуальні питання – починаючи від аналізу виконання попередньої постанови Верховної Ради і притягнення до відповідальності тих, хто зірвав вакцинацію, захист лікарів, обладнання лікарень, в тому числі і киснем. Тих, хто зірвав закупівлю ліків, всі процеси, які рятують життя людей і за безглуздість і некомпетентність яких народ України платить ціну від 200 до 490 життів за добу", – пояснює лідер "Європейської Солідарності".
За словами Порошенка, при бравурних заявах головного санітарного лікаря Ляшка, що до кінця року провакцинують 47 млн доз, 11 квітня за добу були провакциновані 1 216 осіб.
Він зазначив, що зустрічався з лікарями в багатьох медустановах, і "Європейська Солідарність" має комплексний антиковідний план.
"Те, що вам зараз пообіцяли, що у нас є 10 мільйонів, 20 мільйонів – меморандуми про наміри. Починати треба з того, що в бюджеті мають бути передбачені кошти і сплачена передплата. Якби влітку минулого року гроші витратилися не на "золотий асфальт" "крадівництва", а на закупівлю вакцин, в грудні вакцини були б. І зараз у нас кількість вакцинованих вимірювалася б десятками мільйонів. Я ще раз закликаю – вакцинуватися треба. Але нема чим вакцинуватися. Бо на 42-мільйонну країну станом на зараз ми маємо трохи більше 500 тисяч вакцин за рік коронавірусної хвороби", – зазначив Порошенко.
"Не має бути нічого більш важливого за питання пандемії. І я прошу уряд терміново внести проект змін до бюджету, де передбачити 5 мільярдів гривень на закупівлю вакцин, які ми маємо негайно цього місяця сплатити для того, щоб закрити питання", – резюмує лідер "ЄС".
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https://censor.net/ru/news/3259041/uroven_zaschity_prevyshaet_99_v_polshe_posle_vaktsinatsii_55_mln_chelovek_otsenili_effektivnost_privivok
Вы ещё на ковид не переболели? Или ваша семья? Нет? Когда заболеете непременно подышите парами горячего асфальта. Вместо кислорода. И три столовых ложки гудрона внутрь примите. Смешав его с криворожским шлаком. Зеленский обещал вам, что это поможет. Не в умственном вашем развитии конечно, а от чего то другого. Степанова спросите конкретней от чего.
Владимир Зеленский обещал закончить войну на Донбассе за год ― до конца 2020.
https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
как клоун и пообещал - "лучшая вакцина для дегенератов"
Разницу между "буде"-обещание и "повинно"-желание не улавливаешь?
" Я сделаю" и "я хочу сделать" ---для тебя одно и то же?
"все люди должны быть счастливы"---это обещание?
Идиоты зеленые.