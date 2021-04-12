УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6697 відвідувачів онлайн
Новини
3 425 93

Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин

Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин

У Державний бюджет на 2021 досі не заплановані гроші для купівлі вакцини в кількості, достатній для вакцинації мільйонів українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході погоджувальної ради заявив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко.

Він закликав зібрати позачергове засідання, присвячене виключно боротьбі з пандемією, і повідомив, що вже зібрано понад 120 голосів народних депутатів.

"Цифри поширення коронавірусу і, що найстрашніше, цифри смертності в Україні набувають характеру європейських і світових антирекордів. Протидія пандемії давно вже мала стати абсолютним пріоритетом дій влади і порядком денним парламенту. Але ми бачимо, що у нас порядок денний позачергових сесій складається або з неактуальних питань, або із законодавчого спаму", – зауважив Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Рівень захисту перевищує 99%": у Польщі після вакцинації 5,5 млн осіб оцінили ефективність щеплень від COVID-19

"У постанові, яку ми вимагаємо розглянути, є надзвичайно актуальні питання – починаючи від аналізу виконання попередньої постанови Верховної Ради і притягнення до відповідальності тих, хто зірвав вакцинацію, захист лікарів, обладнання лікарень, в тому числі і киснем. Тих, хто зірвав закупівлю ліків, всі процеси, які рятують життя людей і за безглуздість і некомпетентність яких народ України платить ціну від 200 до 490 життів за добу", – пояснює лідер "Європейської Солідарності".

За словами Порошенка, при бравурних заявах головного санітарного лікаря Ляшка, що до кінця року провакцинують 47 млн ​​доз, 11 квітня за добу були провакциновані 1 216 осіб.

Він зазначив, що зустрічався з лікарями в багатьох медустановах, і "Європейська Солідарність" має комплексний антиковідний план.

"Те, що вам зараз пообіцяли, що у нас є 10 мільйонів, 20 мільйонів – меморандуми про наміри. Починати треба з того, що в бюджеті мають бути передбачені кошти і сплачена передплата. Якби влітку минулого року гроші витратилися не на "золотий асфальт" "крадівництва", а на закупівлю вакцин, в грудні вакцини були б. І зараз у нас кількість вакцинованих вимірювалася б десятками мільйонів. Я ще раз закликаю – вакцинуватися треба. Але нема чим вакцинуватися. Бо на 42-мільйонну країну станом на зараз ми маємо трохи більше 500 тисяч вакцин за рік коронавірусної хвороби", – зазначив Порошенко.

Також читайте: За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1216 осіб. У чотирьох областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

"Не має бути нічого більш важливого за питання пандемії. І я прошу уряд терміново внести проект змін до бюджету, де передбачити 5 мільярдів гривень на закупівлю вакцин, які ми маємо негайно цього місяця сплатити для того, щоб закрити питання", – резюмує лідер "ЄС".

Автор: 

вакцина (4419) Порошенко Петро (15191) Європейська Солідарність (1089)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Порошенко призывает срочно созвать внеочередное заседание Рады: На 42 млн страну мы имеем чуть больше 500 тыс. вакцин - Цензор.НЕТ 9152
показати весь коментар
12.04.2021 12:56
+23
Порошенко призывает срочно созвать внеочередное заседание Рады: На 42 млн страну мы имеем чуть больше 500 тыс. вакцин - Цензор.НЕТ 7901
показати весь коментар
12.04.2021 12:54
+15
Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин - Цензор.НЕТ 6574
показати весь коментар
12.04.2021 13:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Порошенко призывает срочно созвать внеочередное заседание Рады: На 42 млн страну мы имеем чуть больше 500 тыс. вакцин - Цензор.НЕТ 7901
показати весь коментар
12.04.2021 12:54 Відповісти
Так главфершал Степанов уже сколько раз обещал закупить, заказать, обеспечить, оплатить, привезти. Неужто обманул?
показати весь коментар
12.04.2021 12:55 Відповісти
Порошенко призывает срочно созвать внеочередное заседание Рады: На 42 млн страну мы имеем чуть больше 500 тыс. вакцин - Цензор.НЕТ 9152
показати весь коментар
12.04.2021 12:56 Відповісти
Такой же гандон
показати весь коментар
12.04.2021 13:01 Відповісти
Больше проблем нет чем бесполезная вакцинация? Петя уже пытается за что-нибудь ухватиться лишь бы нагадить.
показати весь коментар
12.04.2021 12:57 Відповісти
Що знов тобі в штанці нагадив ,от невгамовний ,скрізь встигає !!!)))
показати весь коментар
12.04.2021 13:00 Відповісти
Оказывается, преЗЕдент и Степанов мастера спорта по "бесполезной вакцинации"?...
показати весь коментар
12.04.2021 13:02 Відповісти
юноша, штук четыре -пять таких как ты точно знал, уже закопали в мешках черного цвета. и тоже были дерзкие насчет масок и вакцинации, а потом скулили, по слогам шептаоли задыхаясь - "спа-си-те у-ми-ра-ю"
показати весь коментар
12.04.2021 13:02 Відповісти
При чем тут маски? Речь о вакцинации вакцинами эффективность которых не доказана. Всю жизнь было если вакцинируешься вакциной то это дает гарантию что не заболеешь. А здесь вакцины которые дают 50%, 70%, 90%. Никто не доказал эффективность. Есть только какой-то шанс. Это все бред. Пока не будет нормальной вакцины нечего колоть всякую-бодягу.
показати весь коментар
12.04.2021 13:06 Відповісти
а поляки утверждают что ты обычный тупой зебил)) и в Израиле это подтверждают, и в сша.. и по всему миру))
https://censor.net/ru/news/3259041/uroven_zaschity_prevyshaet_99_v_polshe_posle_vaktsinatsii_55_mln_chelovek_otsenili_effektivnost_privivok
показати весь коментар
12.04.2021 13:37 Відповісти
У вакцинированных вакциной Приорикс, производимой в Бельгии на завадах (ГлаксоСмітКляйн) и которую использовал весь ЕС и Украина до прихода Зели, вероятность заболеть корью ниже в 150-200 раз, чем у невакцинированных, но она не нулевая. Но заболевший привитый других не заражает (был один такой случай на 400 млн вакцинированных) и болезнь протекает легче. А заболевший невакцинированный заражает 90% невакцинированных и меньше процента вакцинированных, которые были с ним в контакте.
показати весь коментар
12.04.2021 13:37 Відповісти
Нафіга та вакцина? У нас є чемпіон. Він нас спасьот.
показати весь коментар
12.04.2021 12:58 Відповісти
Та Мандєльша двома твітами ,все і вся нанівець !!!)))
показати весь коментар
12.04.2021 13:01 Відповісти
Порошенко призывает срочно созвать внеочередное заседание Рады: На 42 млн страну мы имеем чуть больше 500 тыс. вакцин - Цензор.НЕТ 9192
показати весь коментар
12.04.2021 13:00 Відповісти
Бубуня, ти шо, образився?
показати весь коментар
12.04.2021 13:10 Відповісти
Не забывайте,Доктор Смерть у нас,по прежнему,-Уляна Супрун
показати весь коментар
12.04.2021 13:03 Відповісти
Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин - Цензор.НЕТ 6574
показати весь коментар
12.04.2021 13:06 Відповісти
Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин - Цензор.НЕТ 2547
показати весь коментар
12.04.2021 13:06 Відповісти
Таки да 42 000 000 человек всего 500 000 доз. Но в чем мы впереди, почти впереди, планеты всей, так это в том, что на 42 000 000 населения (100%), мы имеем 30 660 000 (73%) умственно недоразвитых в своём развитии.
показати весь коментар
12.04.2021 13:07 Відповісти
Вже черепи почав вимірювати, соєве курво? Біжи- скавчи погоничу, що тебе образили! Лайно пЄСівське!
показати весь коментар
12.04.2021 13:13 Відповісти
Оооо, а вот и типичный представитель из 73% когорты любителей музыкальных номеров пиписькой на пианино Владимиром Александровичем Зеленским всплыл из фановых систем парашного интернета.
Вы ещё на ковид не переболели? Или ваша семья? Нет? Когда заболеете непременно подышите парами горячего асфальта. Вместо кислорода. И три столовых ложки гудрона внутрь примите. Смешав его с криворожским шлаком. Зеленский обещал вам, что это поможет. Не в умственном вашем развитии конечно, а от чего то другого. Степанова спросите конкретней от чего.
показати весь коментар
12.04.2021 13:19 Відповісти
Петро Олексійович в своєму репертуарі)в той час коли рашка нарощує військовий потенціал і відверто готується до агресії і весь світ підтримав українців у їхньому бажанні до боротьби...святий Петро Олексійович(переможець рашки, великий полководець,герой всіх вдалих військових операцій і людина,яка відродила Україну....не знаю які його величність ще титули собі вигадало)....піариться на тій темі яку він ще не пробував....адже війну він вже закінчив ще 7років тому....для тих хто забув)
показати весь коментар
12.04.2021 13:07 Відповісти
А в нього підгорає у передчутті допиту пана Чауса!)
показати весь коментар
12.04.2021 13:14 Відповісти
Да это вроде как зедебил ее обещал закончить за год,и совсем не наживаться на кроаи? А получается ,что наживается знелох и на войне и на пандемии причем в турборежиме вместе со своими зелеными недоумками.А ты бы араратов ,больше про своих армян думал ,там то же есть проблемы.
показати весь коментар
12.04.2021 13:22 Відповісти
Да вроде как ты лжешь. Не было такого. А то что Петя обещал закончить войну за две недели это чистая правда.
показати весь коментар
12.04.2021 13:23 Відповісти
и снова ты брешешь.)) именно вовка шмаркля орало что "закончит войну за год.. нужно только перестать стрелять и наживаться на войне"
показати весь коментар
12.04.2021 13:39 Відповісти
https://www.gazeta.ru/tags/person/vladimir_zelenskii.shtml зеленский заявил в интервью «Би-би-си», что уйдет с поста главы государства, если не сможет закончить войну в Донбассе за 1 год
Владимир Зеленский обещал закончить войну на Донбассе за год ― до конца 2020.
https://babel.ua/ru/texts/56134-vladimir-zelenskiy-obeshchal-zakonchit-voynu-na-donbasse-za-god-do-konca-2020-go-voyna-prodolzhaetsya-no-koe-chto-sdelat-udalos-vot-korotkiy-spisok
показати весь коментар
12.04.2021 13:42 Відповісти
Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин - Цензор.НЕТ 4917
показати весь коментар
12.04.2021 13:48 Відповісти
Як швидко у вас порохоботів пам'ять стирається...тобі відео скинути де потрох кричав у все горло що він війну закінчить...і багато іншого передвиборчого лайна з його вуст....тай будучи президентом він разів 10 в Севастополі парад проводив.....а на рахунок армян....які ви порохоботи тупі....якщо в мене такий нікнейм то це не значить що я вірменин....
показати весь коментар
12.04.2021 15:22 Відповісти
Нормальный человек такой ник не возьмет,а президент на сколько я помню сейчас не Порошенко,а нелох41.
показати весь коментар
13.04.2021 08:37 Відповісти
Ну о...знов...кричить "Зрада".... Що про війну забули...на ній зараз партійних ивідендів не заробиш.. так давай про ковід ..орать.. Гончаренко випускай гончаренка.... шакальонка..І хай кричит "МАуглі у сюди винний ... іщо рижі пси нанаші джунглі напали...Тому треба вибрати важаком зграї Шерхана...Мауглі винний мауглі.""" Слухайте а може ви підете на північ а???? Далеко далеко
показати весь коментар
12.04.2021 13:09 Відповісти
Треба було додати, що вакцини лайно! Забув напевно!)
показати весь коментар
12.04.2021 13:15 Відповісти
Тебя бот зедебильный опять повысили,с номера 13 на 17.Лайно они для таких недоумков как ты,на них их тратить точно не надо.
показати весь коментар
12.04.2021 13:24 Відповісти
Вже мариш від глоду?))) Чи сої пережер?)))
показати весь коментар
12.04.2021 13:56 Відповісти
Недоумок ,я же по этому твоему вопросу уже отвечал,что я не пью ваше пойло ,что бы вам недоразвитым хватило.Ты бы не повторялся ,.
показати весь коментар
12.04.2021 14:35 Відповісти
Ти кому не в тому місті поставив, що й не дивно, а те, що ти недоумок, так то здалека видно!
показати весь коментар
12.04.2021 14:55 Відповісти
Игорь полковник....нік теж не дуже....а взагалі як людині не вистачає розуму відповісти щось по суті вона починає переходити на особистісне....)
показати весь коментар
24.04.2021 16:34 Відповісти
Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин - Цензор.НЕТ 2808
показати весь коментар
12.04.2021 13:10 Відповісти
Та ти що..)))) Ойойойо..."зрада"...)))) Та ти ж ще вчора орав що ковід це вигадка ...його не існує і що вакцини погані і та іта та...Що ж так змінювати платівку ..???Що шефи накзали іншу пісню грать...))))) От продажні душі)))))) За бабло і мати рідну оборете)))
показати весь коментар
12.04.2021 13:21 Відповісти
Пруфы что я кричал -"ковід це вигадка"? Нетути? ЗвездоболоЗелёниусОбыкновениус?
показати весь коментар
12.04.2021 14:30 Відповісти
Развитие рынка земли принесет Украине-в смысле кодлану Коломойского- $85 млрд ,- Шмыгаль. А украинцы для кодлана люди лишние, не нужные, опасные. /
показати весь коментар
12.04.2021 13:12 Відповісти
Похоже не только Коломойского, никто не обратил внимание , какую именно часть бизнеса ПеПо переписал на сынулю, а там именно земелька ...
показати весь коментар
12.04.2021 13:40 Відповісти
Таки да. От Порошенко больше всего страдают израильские и германские мигранты.
показати весь коментар
12.04.2021 13:54 Відповісти
А тебе фриц номерной для чего это?
показати весь коментар
13.04.2021 08:38 Відповісти
Какой вакциной вакцинировался Парашенко?
показати весь коментар
12.04.2021 13:17 Відповісти
Дак он же переболел. А короновирус по нервной системе бьет. У него и так не все в порядке было, а сейчас совсем крыша поехала.
показати весь коментар
12.04.2021 13:19 Відповісти
судя по твоему идиотизму - он у тебя врожденный
показати весь коментар
12.04.2021 13:46 Відповісти
главное что вам, зебилам - подарок от вовки шмаркли: индийский шмурдяк
как клоун и пообещал - "лучшая вакцина для дегенератов"
показати весь коментар
12.04.2021 13:48 Відповісти
Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин - Цензор.НЕТ 7066
показати весь коментар
12.04.2021 13:22 Відповісти
показати весь коментар
12.04.2021 13:26 Відповісти
Привет рыжая. где пропала? я скучал
показати весь коментар
12.04.2021 14:10 Відповісти
сверху хорошие актеры, снизу плохие.
показати весь коментар
12.04.2021 13:35 Відповісти
снизу, вообще, какие-то непонятные ********...
показати весь коментар
12.04.2021 15:59 Відповісти
Жак-уем по роялю...
показати весь коментар
12.04.2021 13:41 Відповісти
Ну о...знов...кричить "Зрада".... Що про війну забули...на ній зараз партійних ивідендів не заробиш.. так давай про ковід ..орать.. Гончаренко випускай гончаренка.... шакальонка..І хай кричит "МАуглі у сюди винний ... іщо рижі пси нанаші джунглі напали...Тому треба вибрати важаком зграї Шерхана...Мауглі винний мауглі.""" Слухайте а може ви підете на північ а???? Далеко далеко
показати весь коментар
12.04.2021 13:24 Відповісти
Да тяжелый случай , у тебя уже явные признаки деменции.Еще про гену вспомни ,который крокодил.
показати весь коментар
12.04.2021 13:28 Відповісти
Ой ойо а хто це внас такуий ..багато дивится Писельова... дименція....))))) Игорюня це ти... що взяли на роботу...****.. ростеш .. того дивись скоро до обмивальника хріна путіна доростеш? Чесно не заздрю....Регочу від твоєї дурної вдачі
показати весь коментар
12.04.2021 13:51 Відповісти
Ты буквы изучи недоумок зедебильный или зубы вставь.Можешь еще что нибудь про шапочку красную вспомнить,ты не первый идиот который впадает в детство ,так что держись.
показати весь коментар
12.04.2021 13:55 Відповісти
Еназєр, ти ж уже дристав п'ятьма рядками вище...😀
показати весь коментар
12.04.2021 13:47 Відповісти
А що ти вже тонеш?????. Вибачь рятувальні круги для Уксусових закінчілись....Хватайсь за шоколадну задниці та всплива скоріше.
показати весь коментар
12.04.2021 13:56 Відповісти
Невже Порох почав виготовляти власну вакцину або перепродавати російський шмурдяк під новою етикеткою?
показати весь коментар
12.04.2021 13:28 Відповісти
А ты зедебил не знал ?,Антизедебил называется,вводится сразу в мозг.
показати весь коментар
12.04.2021 13:30 Відповісти
Ти шо, Валєрка? А шо, по твоєму на ліпєцьких фабриках, роблять? Уже весь тирнет гуде...😀
показати весь коментар
12.04.2021 13:34 Відповісти
Фриц номерной ,ты бы про Германию нам что нибудь написал.их и так достаточно ,Гондурас и Албания прививаются с декабря 20 года.
показати весь коментар
12.04.2021 13:35 Відповісти
Петя піариться, як і Ахметов на дешевих макаронах для т.зв. біженців з Донбасу... тільки на відміну від Ахметова, якому його піар коштує п'ять копійок, для Петі його піар на ковіді нічого не коштує. )
показати весь коментар
12.04.2021 13:41 Відповісти
Виборцям зебіла замість вакцинації та лікування можна просто насцяти в вуха, на них це діє.
показати весь коментар
12.04.2021 13:43 Відповісти
Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин - Цензор.НЕТ 6293
показати весь коментар
12.04.2021 13:53 Відповісти
АТО буде тривати лічені години.
показати весь коментар
12.04.2021 13:55 Відповісти
Геть на пляшку, курва!
показати весь коментар
12.04.2021 14:01 Відповісти
Брешешь, бот https://censor.net/ru/user/484181! В оригинале "АТО ПОВИННО тривати ..", а не "буде"!
Разницу между "буде"-обещание и "повинно"-желание не улавливаешь?
" Я сделаю" и "я хочу сделать" ---для тебя одно и то же?
"все люди должны быть счастливы"---это обещание?
Идиоты зеленые.
показати весь коментар
12.04.2021 22:31 Відповісти
зеля - чемпион зедуракам ничего не должен.
показати весь коментар
12.04.2021 14:23 Відповісти
Людям нужны не вакцины, отмена коммуналки на время карантина.
показати весь коментар
12.04.2021 14:23 Відповісти
нада просто пиристать платить.
показати весь коментар
12.04.2021 14:25 Відповісти
ПАРАШАдебил чем и когда вакцинировался!!!?
показати весь коментар
12.04.2021 15:39 Відповісти
так нету же вакцин, не хватает, ты же сам сказал, что купил бы, да не продают.
показати весь коментар
12.04.2021 17:26 Відповісти
ти нормальний? Не продають ФІЗИЧНИМ ОСОБАМ, а Урядам - ПРОДАЮТЬ, І якщо Порох зміг і Безвіз для України вибити, і Томос, то вже вакцину - точно б зміг забезпечити поставки.
показати весь коментар
12.04.2021 22:22 Відповісти
я нормальный. а ты нормальный? производители правительствам тоже не продают особо пока не покроют потребности своих стран. так, что пока что будем в хвосте стоять вне зависимости то пороха, зе и т.д. и неча сюда безвиз и средневековый томос приписывать.
показати весь коментар
13.04.2021 03:35 Відповісти
Зедебил ,почему тогда Гондурасу ,Албании И Сербии продают,столько ,что они вакцинируют всех желающих,причем с 25.декабря 20 года?
показати весь коментар
13.04.2021 08:45 Відповісти
хороший вопрос ты само себе задало: "Зедебил ,почему тогда Гондурасу ,Албании И Сербии продают,столько ,что они вакцинируют всех желающих,причем с 25.декабря 20 года?"
показати весь коментар
13.04.2021 15:16 Відповісти
Это не вопрос ,это ответ на брехню зедебилов,тебе их оправдателю.
показати весь коментар
14.04.2021 08:13 Відповісти
хорошо ты само себе лишь о себе написало "Это не вопрос ,это ответ на брехню зедебилов,тебе их оправдателю."
показати весь коментар
18.04.2021 07:40 Відповісти
 
 