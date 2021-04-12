Порошенко закликає терміново скликати позачергове засідання Ради: На 42-мільйонну країну ми маємо трохи більше 500 тис. вакцин

У Державний бюджет на 2021 досі не заплановані гроші для купівлі вакцини в кількості, достатній для вакцинації мільйонів українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході погоджувальної ради заявив лідер "Європейської Солідарності", п'ятий президент України Петро Порошенко.

Він закликав зібрати позачергове засідання, присвячене виключно боротьбі з пандемією, і повідомив, що вже зібрано понад 120 голосів народних депутатів.

"Цифри поширення коронавірусу і, що найстрашніше, цифри смертності в Україні набувають характеру європейських і світових антирекордів. Протидія пандемії давно вже мала стати абсолютним пріоритетом дій влади і порядком денним парламенту. Але ми бачимо, що у нас порядок денний позачергових сесій складається або з неактуальних питань, або із законодавчого спаму", – зауважив Порошенко.

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"У постанові, яку ми вимагаємо розглянути, є надзвичайно актуальні питання – починаючи від аналізу виконання попередньої постанови Верховної Ради і притягнення до відповідальності тих, хто зірвав вакцинацію, захист лікарів, обладнання лікарень, в тому числі і киснем. Тих, хто зірвав закупівлю ліків, всі процеси, які рятують життя людей і за безглуздість і некомпетентність яких народ України платить ціну від 200 до 490 життів за добу", – пояснює лідер "Європейської Солідарності".

За словами Порошенка, при бравурних заявах головного санітарного лікаря Ляшка, що до кінця року провакцинують 47 млн ​​доз, 11 квітня за добу були провакциновані 1 216 осіб.

Він зазначив, що зустрічався з лікарями в багатьох медустановах, і "Європейська Солідарність" має комплексний антиковідний план.

"Те, що вам зараз пообіцяли, що у нас є 10 мільйонів, 20 мільйонів – меморандуми про наміри. Починати треба з того, що в бюджеті мають бути передбачені кошти і сплачена передплата. Якби влітку минулого року гроші витратилися не на "золотий асфальт" "крадівництва", а на закупівлю вакцин, в грудні вакцини були б. І зараз у нас кількість вакцинованих вимірювалася б десятками мільйонів. Я ще раз закликаю – вакцинуватися треба. Але нема чим вакцинуватися. Бо на 42-мільйонну країну станом на зараз ми маємо трохи більше 500 тисяч вакцин за рік коронавірусної хвороби", – зазначив Порошенко.

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"Не має бути нічого більш важливого за питання пандемії. І я прошу уряд терміново внести проект змін до бюджету, де передбачити 5 мільярдів гривень на закупівлю вакцин, які ми маємо негайно цього місяця сплатити для того, щоб закрити питання", – резюмує лідер "ЄС".