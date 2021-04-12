Київ ініціював позачергове засідання Комісії Україна-НАТО для обговорення загострення на кордоні з РФ, - МЗС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба здійснить робочий візит до штаб-квартири НАТО в Брюсселі у вівторок, 13 квітня, для участі у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України, передає Цензор.НЕТ.

"Ініційоване Україною засідання скликається в межах статті 15 Хартії про особливе партнерство України та НАТО на виконання домовленості Президента Володимира Зеленського та Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга від 6 квітня", - зазначається в повідомленні МЗС у понеділок.

У межах візиту запланована зустріч Кулеби зі Столтенбергом. Глави МЗС України та НАТО обговорять загострення ситуації уздовж російсько-українського кордону та в тимчасово окупованому Криму, дієві шляхи підтримки Північноатлантичним альянсом суверенітету і територіальної цілісності України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія збільшує ударне угруповання навколо України, - ГУР Міноборони

Раніше британські журналісти побували в таборі російських військ поблизу кордону з Україною під Воронежем: "Схоже, буде велика операція".

Нагадаємо, 26 березня унаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів Збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Також читайте: Велика Британія привела війська в підвищену бойову готовність через дії Росії, - Mirror

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.