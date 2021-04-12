Рудьковський готує позов проти Росії в ЄСПЛ: "Доведемо, що це було політично мотивоване переслідування"

Ексміністр транспорту і зв'язку України Микола Рудьковський має намір подати позов до Європейського суду з прав людини проти Російської Федерації, де він провів два роки у в'язниці за кинутий у сторону російського посольства в Києві камінь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рудьковський розповів в інтерв'ю Дмитру Гордону.

"У РФ в Кримінальному кодексі немає статті за відповідальність за межами РФ. Але вони закривають на це очі, це робилося, щоб показати, що правоохоронна система якось бореться з ворогами з України. Але мої юристи і зараз ведуть юридичні процеси, ми подали касацію в РФ, підемо до Європейського суду і доведемо, що це було політично мотивоване переслідування, і виставимо рахунок-компенсацію Росії", - розповів Рудьковський.

Також він додав, що українські нардепи Нестор Шуфрич і Олег Семінський шляхом шантажу примушували його сім'ю переоформити на них активи найбільшої української газодобувної компанії "Нафтогазвидобування", поки Рудьковський перебував у російській в'язниці. Він стверджує, з цією метою вони залучали як правоохоронні органи РФ, так і криміналітет.

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"Мені слідчі і всі інші, хто до мене приходив, говорили: "Вирішіть ваші фінансові питання з паном Шуфричем і його партнером в Україні, і розслідування піде іншим шляхом".... Вони вийшли на кримінальний світ, вийшли на наглядача за в'язниці, намагалися мені створити там абсолютно неприйнятні умови, щоб мої родичі переписали на них акції компанії і віддали майно", - розповів Рудьковський.

У лютому 2017 року Слідчий комітет РФ пред'явив шістьом громадянам України заочне звинувачення у нападах на російське посольство в Києві в 2014-му і 2016 роках, серед яких був і ексміністр.