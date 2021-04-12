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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський направив запит щодо переговорів з Путіним ще 26 березня, відразу після загибелі чотирьох українських воїнів під Шумами, - Мендель

Зеленський направив запит щодо переговорів з Путіним ще 26 березня, відразу після загибелі чотирьох українських воїнів під Шумами, - Мендель

Прессекретарка президента України Юлія Мендель підтвердила, що Володимир Зеленський направив запит президентові Росії Володимиру Путіну на предмет переговорів про необхідність зниження ескалації на Донбасі відразу після загибелі чотирьох українських військовослужбовців унаслідок обстрілу під селищем Шуми Донецької області 26 березня.

"Запит на переговори (від Зеленського до Путіна. - Ред.) надійшов відразу після загибелі чотирьох військовослужбовців Збройних сил України - ще 26 березня", - сказала Мендель агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За словами прессекретарки, "нині позитивної відповіді на запит не надходило".

Також читайте: У Кремлі заявили, що останніми днями жодних запитів від Зеленського на переговори з Путіним не було

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) путін володимир (24088) Мендель Юлія (230)


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Топ коментарі
+26
Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта, сразу после гибели четверых украинских воинов под Шумами, - Мендель - Цензор.НЕТ 3065
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12.04.2021 13:25
+17
Привычка:

https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8 Зеленский просит чтобы Путин забрал Украину за долги

Зеленський запросив переговори з Путіним ще 26 березня, відразу після загибелі чотирьох українських воїнів під Шумами, - Мендель - Цензор.НЕТ 75
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12.04.2021 13:37
+16
Зеленський запросив переговори з Путіним ще 26 березня, відразу після загибелі чотирьох українських воїнів під Шумами, - Мендель - Цензор.НЕТ 3395
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12.04.2021 13:36
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Правила форума Рада форумчан
Странно, обычно в таких случаях ноту направляют, а не аудиенцию испрашивают.
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12.04.2021 13:23 Відповісти
после визита в анкару, президент взял "на вооружение" тонкости, присущие восточной дипломатии - на сбитый самолет пришлось ответить помидорами, а на удары байрактаров и искандеры даже не выдавили улыбку...
и только телефонные звонки...никаких нот
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12.04.2021 13:35 Відповісти
Привычка:

https://www.youtube.com/watch?v=MXqMcHAZwU8 Зеленский просит чтобы Путин забрал Украину за долги

Зеленський запросив переговори з Путіним ще 26 березня, відразу після загибелі чотирьох українських воїнів під Шумами, - Мендель - Цензор.НЕТ 75
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12.04.2021 13:37 Відповісти
Эти переговоры напоминают ситуацию, когда в борьбе темя положили на лопатки и ты вместо ответа начинаешь похлопать рукой по татами (что по сути означает то, что ты не можешь выйти из ситуации, и сдаешься)
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12.04.2021 15:33 Відповісти
То есть, великого лидера уже две недели посылают?
Наверняка, плохо смотрит.
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12.04.2021 13:23 Відповісти
Хотів в очі йому подивитись, чи на коліна стати?
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12.04.2021 13:25 Відповісти
Зеленский запросил переговоры с Путиным еще 26 марта, сразу после гибели четверых украинских воинов под Шумами, - Мендель - Цензор.НЕТ 3065
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12.04.2021 13:25 Відповісти
Давайте Манделю оберемо в президенти.
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12.04.2021 13:26 Відповісти
Гондураса..
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12.04.2021 13:28 Відповісти
Вона більш відповідальна ніж найвеличніший кловун.
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12.04.2021 13:30 Відповісти
Дії Зеленського на протязі останнього часу абсолютно вірні.
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12.04.2021 13:26 Відповісти
«На протязі останнього часу»??? Гугл-перекладач тобі у сраку, дурнуватий кацап. Ось цікаво, чому кацапня топить за Зеленського?
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12.04.2021 13:31 Відповісти
Он просто долго был "на протязі", вот голову и протянуло В избах такое часто случается
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12.04.2021 15:35 Відповісти
гнусавый утырок всё никак не угомонится,может пора ему в психушку с навязчивой идеей разглядеть очко *****
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12.04.2021 13:30 Відповісти
И главное шо ему охота посмотреть именно в око Вовы Пу. Прям мания какая-то. Вроде других нет. Попросил бы там в охфисе или в квартале, там бы показали.
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12.04.2021 13:33 Відповісти
Ну вот. В случае очередного нападения Макшании ВСУ будут руководить Мендель, Бубочка, Арахамия, Лиза Богуцька и Лысый из квартала95. Все надеюсь поняли шо в такой ситуации делать .
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12.04.2021 13:31 Відповісти
И как, понравилось зюзе?
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12.04.2021 13:32 Відповісти
Зеленський запросив переговори з Путіним ще 26 березня, відразу після загибелі чотирьох українських воїнів під Шумами, - Мендель - Цензор.НЕТ 3395
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12.04.2021 13:36 Відповісти
Мендель хорошо работает с членами....в администрации презЕдента...
В принципе ее для того туда и взяли...
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12.04.2021 13:36 Відповісти
запросил ))))) "не верь, не бойся, не проси" (С) с децтва все знают.
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12.04.2021 13:44 Відповісти
Звоните Яне оно поможет!
Зеленський направив запит щодо переговорів з Путіним ще 26 березня, відразу після загибелі чотирьох українських воїнів під Шумами, - Мендель - Цензор.НЕТ 9409
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12.04.2021 13:45 Відповісти
А ха ха ха ха
курица!
вырвали из контекста тебе опять?
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12.04.2021 13:46 Відповісти
Зеленський направив запит щодо переговорів з Путіним ще 26 березня, відразу після загибелі чотирьох українських воїнів під Шумами, - Мендель - Цензор.НЕТ 7627
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12.04.2021 13:46 Відповісти
А не пробовали белым флагом на Красной площади махать, под пение хора имени Веревки?
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12.04.2021 13:47 Відповісти
ну согласится пыня на переговоры. ну скажет на них - изменения в конституцию, автономия и принятие на баланс Украиной "республик", русский изык - второй гос, и так далее. То что уже говорил. И?
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12.04.2021 13:55 Відповісти
обосцался, буба?
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12.04.2021 14:06 Відповісти
Біг по колу ...
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12.04.2021 14:09 Відповісти
Більше схоже на біг на місці.
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12.04.2021 14:13 Відповісти
І чим ми можемо натиснути на *****? Що можемо запропонувати? Без відповідей на ці питання про перемовини не домовляються.
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12.04.2021 14:21 Відповісти
Вовік думав, що закриє канали Медведчука і вже можливо буде подивитися вбивці в очі, пообіцявши відкритиці канали? І тоді пацюк відступить і настане миру мир?
Та закрий хоч всі канали, кремлівському пацюку це до ср*ки. Йому треба мінімум "Новоросія", максимум вся Україна. Москалі ж свою історію ще за Петра-гомосека причепили до Русі. Тому без України-Русі, їм прийдеться свою істрію писати від Залісся і московського улуса Золотої орди.
Вовік, на жаль, нічому не вчиться. Нездатний.
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12.04.2021 14:38 Відповісти
Представляю..Сталин запросил переговоры с Гитлером..
Зеленский ты чмошник..убогий и мелкий как и все твои подвывавшие как вы войну остановите....
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12.04.2021 14:53 Відповісти
І що воно цим хотіло ? Солдатів воскресити ? Мерзота криворога.
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12.04.2021 15:24 Відповісти
Ой ржу не могу....
Два конч-х БРЕХЛА.
Одна брех-ха пиз-т что зеля запросил....
Рашинское бр-ло пиз-т что не запросил....
И веры ни тому ни другому нет ни капли!
***** в очередной раз опустила зелю как наивного лоха!!!!
С каких это пор "переговоры" влияли на убийство наших солдат?
За 7 лет ни разу!!!! Ни разу рашка не выполнила свои обещания!!!!!
И я не знаю каким надо быть тупым диб-м , чтобы продолжать пиз-ть о результативности каких то там "переговоров" "комиссий" " собраний"....
Этим зеля и Ко показывают только одно - что они не могут воспринимать реальность и логически думать, и тем долее планировать!
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12.04.2021 17:14 Відповісти
всё верно Зе сделал.
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12.04.2021 17:21 Відповісти
ЗЕ неисправимый мудак.
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12.04.2021 20:27 Відповісти
 
 