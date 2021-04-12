Зеленський направив запит щодо переговорів з Путіним ще 26 березня, відразу після загибелі чотирьох українських воїнів під Шумами, - Мендель

Прессекретарка президента України Юлія Мендель підтвердила, що Володимир Зеленський направив запит президентові Росії Володимиру Путіну на предмет переговорів про необхідність зниження ескалації на Донбасі відразу після загибелі чотирьох українських військовослужбовців унаслідок обстрілу під селищем Шуми Донецької області 26 березня.

"Запит на переговори (від Зеленського до Путіна. - Ред.) надійшов відразу після загибелі чотирьох військовослужбовців Збройних сил України - ще 26 березня", - сказала Мендель агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

За словами прессекретарки, "нині позитивної відповіді на запит не надходило".

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Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.