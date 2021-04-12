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Росія намагається залякати інші країни і відрадити від участі в "Кримській платформі", - Ташева

Росія намагається залякати інші країни і відрадити від участі в

Заступниця постійного представника президента України Володимира Зеленського в АР Крим Таміла Ташева розповіла, хто з країн підтримує "Кримську платформу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Наскільки мені відомо, свою підтримку ідеї створення Кримської платформи та проведення саміту висловило досить багато країн. Передовсім наші системні партнери - це і США, і Канада, і країни ЄС. Щодо того, хто точно буде на саміті, ми поки не знаємо, це питання радше до МЗС", — сказала вона.

Ташева відповіла, чи братиме участь у саміті Росія.

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"Росію, наскільки мені відомо, запрошували, але про це був коментар МЗС кілька місяців тому. Питання в тому, що РФ не планує, звичайно, приєднуватися до Кримської платформі. Більш того, своїми гібридними методами вона намагається залякати інші країни й відрадити від участі. Нещодавно, в суботу, президент зустрічався з главою Турецької Республіки, і були коментарі вищих чиновників російської влади та окупаційних органів, що Туреччина робить велику помилку, підтримуючи Кримську платформу. Туреччина підтвердила свою участь у саміті на найвищому рівні. Ми розуміємо, що Росія каже, що питання Криму для неї закрите. Але це не означає, що ми не повинні користуватися таким інструментом, як Кримська платформа, для нас це питання не закрите", — сказала вона.

Автор: 

Крим (14184) росія (65934) Ташева Таміла (70) Кримська платформа (320)


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Топ коментарі
+2
я давно говорил и повторюсь Путин никогда не отдаст Донбасс ОРЛДО это его страховка в торговле по Крыму.. любым путем путем угроз военных провокаций бряцание оружием нагнетание понтов и страхов переломить через коленку чтобы в насилии обвинить жертву а насильнику выдать премию и отпустить вовсю как нашкодившего кота...
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12.04.2021 13:36
+1
Таки Крим муляє *****.
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12.04.2021 13:28
+1
Россия пытается запугать другие страны и отговорить от участия в "Крымской платформе", - Ташева - Цензор.НЕТ 9037
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12.04.2021 13:33
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Таки Крим муляє *****.
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12.04.2021 13:28 Відповісти
Россия пытается запугать другие страны и отговорить от участия в "Крымской платформе", - Ташева - Цензор.НЕТ 9037
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12.04.2021 13:33 Відповісти
я давно говорил и повторюсь Путин никогда не отдаст Донбасс ОРЛДО это его страховка в торговле по Крыму.. любым путем путем угроз военных провокаций бряцание оружием нагнетание понтов и страхов переломить через коленку чтобы в насилии обвинить жертву а насильнику выдать премию и отпустить вовсю как нашкодившего кота...
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12.04.2021 13:36 Відповісти
Крымская платформа это провал МИД рашки !!!!!
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12.04.2021 13:54 Відповісти
это своеобразная Ялтинская конференция по обустройству послевоенного мира в Европе
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12.04.2021 13:56 Відповісти
Надувной космонавт сдулся в Красноярске на празднике в день космонавтики)))сколенвставанцы они такие)что они не делают-не идут дела,видно их мама сегодня родила
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12.04.2021 13:40 Відповісти
НЕ ЛЯКАЙТЕ КЛЯТІ МОКШІ
Під'їхали на кордон
Танки їх та «Гради»,
У маніяка вже сезон,
Та в головці вади.

«Іскандери» і стволи,
«Смерчів» підкотили.
Всі повернуті були,
В наший бік ці сили.

Не лякайте козаків
Мокші напівдикі.
Заберіть тих мудаків,
Що сують тут пики.

Не відмовимся іти
У Європу й НАТО.
З вами то різні світи,
Цей процес почато.

Не дамо води у Крим,
Що ви захопили.
Подавилися вже ним?
Дміться, що є сили.

Забирайте весь метал,
Що всю весну перли.
Та везіть все за Урал,
Поки тут не вмерли.

Є надії на «Квартал»?
Що не розбереться?
Наше військо й генерал,
І без нього б'ється.
12.04.2021 р.
Анатолій Березенський
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12.04.2021 13:52 Відповісти
Пока агрессивная политика комуно-фашиста путлера ограничивалась лживой пропагандой, многие страны были под ее гипнозом, и не понимали, как реагировать, но когда бес в открытую начал пускать в ход оружие и воровать чужие территории, тогда поняли, что пора давать по рукам гопникам за отткровенный бандитизм.
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12.04.2021 14:04 Відповісти
Та чего-то на ту платформу, надежды никакой.
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12.04.2021 15:41 Відповісти
 
 