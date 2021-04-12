Росія намагається залякати інші країни і відрадити від участі в "Кримській платформі", - Ташева

Заступниця постійного представника президента України Володимира Зеленського в АР Крим Таміла Ташева розповіла, хто з країн підтримує "Кримську платформу".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Наскільки мені відомо, свою підтримку ідеї створення Кримської платформи та проведення саміту висловило досить багато країн. Передовсім наші системні партнери - це і США, і Канада, і країни ЄС. Щодо того, хто точно буде на саміті, ми поки не знаємо, це питання радше до МЗС", — сказала вона.

Ташева відповіла, чи братиме участь у саміті Росія.

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"Росію, наскільки мені відомо, запрошували, але про це був коментар МЗС кілька місяців тому. Питання в тому, що РФ не планує, звичайно, приєднуватися до Кримської платформі. Більш того, своїми гібридними методами вона намагається залякати інші країни й відрадити від участі. Нещодавно, в суботу, президент зустрічався з главою Турецької Республіки, і були коментарі вищих чиновників російської влади та окупаційних органів, що Туреччина робить велику помилку, підтримуючи Кримську платформу. Туреччина підтвердила свою участь у саміті на найвищому рівні. Ми розуміємо, що Росія каже, що питання Криму для неї закрите. Але це не означає, що ми не повинні користуватися таким інструментом, як Кримська платформа, для нас це питання не закрите", — сказала вона.