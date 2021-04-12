Весняний призов: із Львівської області до війська направили вже 138 строковиків, загалом планується 655

138 призовників направили з Львівської області до військових частин протягом минулого тижня в рамках весняного призову на строкову службу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресцентр Львівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки.

"За минулий тиждень з обласного збірного пункту в війська відбули 138 юнаків. На поточному тижні запланована відправка ще 90 призовників", - зазначено в повідомленні пресслужби.

Обласний збірний пункт і районні призовні дільниці забезпечені засобами індивідуального захисту для дотримання карантинних вимог. Всіх призовників перевірили методом ІФА-тестування на наявність CoVid-19.

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Всього в рамках весняного призову в 2021 році з Львівської області до військових частин заплановано направити 655 призовників.