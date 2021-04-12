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Весняний призов: із Львівської області до війська направили вже 138 строковиків, загалом планується 655

Весняний призов: із Львівської області до війська направили вже 138 строковиків, загалом планується 655

138 призовників направили з Львівської області до військових частин протягом минулого тижня в рамках весняного призову на строкову службу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляє пресцентр Львівського обласного центру комплектування та соціальної підтримки.

"За минулий тиждень з обласного збірного пункту в війська відбули 138 юнаків. На поточному тижні запланована відправка ще 90 призовників", - зазначено в повідомленні пресслужби.

Обласний збірний пункт і районні призовні дільниці забезпечені засобами індивідуального захисту для дотримання карантинних вимог. Всіх призовників перевірили методом ІФА-тестування на наявність CoVid-19.

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Всього в рамках весняного призову в 2021 році з Львівської області до військових частин заплановано направити 655 призовників.

Автор: 

армія (3777) призов (433) Львівська область (2459)


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Подскажите, ЗеДолбни, а из состава дворового балагана "Квартал 95" кого призовут в ряды ВСУ или НГ? Или там все страдают на невыносимый энурез, что и мешает им служить но не мешает им рубить с вас (уже и с нас благодаря вам) бабло и выводить его без налогов в офшоры?
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12.04.2021 13:38 Відповісти
Тебе призовуть. Готуйся.
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12.04.2021 13:47 Відповісти
...поцман, распечатай, вырежь и носи, ты достоин
Весняний призов: із Львівської області до війська направили вже 138 строковиків, загалом планується 655 - Цензор.НЕТ 5139
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12.04.2021 13:52 Відповісти
Поцман, таа ведь вопрос и разговор не за меня, а за членов из команды членограя. Впрочем, вам в Параше, этого не понять.
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12.04.2021 15:41 Відповісти
 
 