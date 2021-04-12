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Довибори в Раду на Прикарпатті: Суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані у двох дільницях, - "слуга народу" Корнієнко

Довибори в Раду на Прикарпатті: Суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані у двох дільницях, -

Глава партії "Слуга народу", перший заступник однойменної фракції Олександр Корнієнко стверджує, що суд не скасовував протокол щодо повторних проміжних виборів народного депутата на окрузі №87 (центр - Надвірна Івано-Франківської області) і не скасовував результатів виборів.

"Суд визнав протиправним протокол ... у частині відображення даних за двома ділянками, тобто сам протокол ніхто не скасовував, тим більше не скасовано результати виборів, тому що суд не може скасувати результати виборів", - сказав Корнієнко на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, Центральна виборча комісія тепер має на виконання всіх судів щось доручити окружній виборчій комісії, "перерахувати або зробити уточнення".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Довибори в Раду на Прикарпатті: Суд визнав протиправним протокол ОВК про встановлення підсумків голосування, - Шевченко. ВІДЕО+ФОТО

"Тобто зараз буде певна діяльність між Центральною виборчою комісією і окружною виборчою комісією", - наголосив Корнієнко.

Лідер партії знову висловив упевненість, що кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк переможе.

Раніше кандидат у народні депутати в цьому ж окрузі Олександр Шевченко повідомив, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87.

Як повідомлялося, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах в Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).

Автор: 

ВР (15027) вибори (6717) ЦВК (1177) Івано-Франківська область (956) Корнієнко Олександр (666)


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корнієнко видає бажане за дійсне? вірастюк розпаковує чумадани? чи будуть перевибори?
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12.04.2021 13:56 Відповісти
Вірастюк - не політик. Він використав свою відомість для збаламучення прикарпатців і підтримки паразитуючої кліки бездарів, казнокрадів і брехунів. Для Галичини це крайнє гидке явище...
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12.04.2021 14:24 Відповісти
Процесс натягивания Вирастюка на глобус Украины продолжался....
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12.04.2021 14:27 Відповісти
За даними екзитполів переміг Кошулинський. Але важливо не як голосують, а хто рахує.
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12.04.2021 15:43 Відповісти
Пересчитать голоса?, когда за ночь всрывали помещение, в котором находились мешки с избирательными бюлетениями, которое должно быть под строжайшей охраной и независимым наблюдением в том числе видео,смысла нет.Как говориться :"Все было укралено до нас" Есть паралельный подсчет, с протоколами, оригенальными подписями и печатями неплохо бы моменты полписей фиксированных на видео .
Чистая фальсификация выборов, и подрыв гос.строя в отдельно взятом окруке,Организаторы на лицо и это опять власть, ну очень кушать хочется и не просто кушать, а жрать. Так цез вже було,что опять?. Ничему этих мразей история не учит, они даже красть как положено не могут и воруют с убытков до последней нитки в том числе и на выборах, пока стана не развалится или народ сам в своем доме не наведет порядок и не накажет бандитов.
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12.04.2021 15:49 Відповісти
Наш силач не розуміє, що поговірка "сила є -розуму не потрібно",це про нього Взяв і зганьбив все що мав хорошедо цього. Це прикро.що гроші затуманули розум.
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12.04.2021 16:20 Відповісти
Суд отменил протокол ОИК именно потому, что в итоговом протоколе не были учтены вступившие в силу судебные решения по двум участкам.
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12.04.2021 17:31 Відповісти
Лутшіє люді ухраїнскаго палітікумаДовибори в Раду на Прикарпатті: Суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані у двох дільницях, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 583
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12.04.2021 22:45 Відповісти
 
 