Довибори в Раду на Прикарпатті: Суд не скасовував протокол ОВК, а визнав протиправними дані у двох дільницях, - "слуга народу" Корнієнко

Глава партії "Слуга народу", перший заступник однойменної фракції Олександр Корнієнко стверджує, що суд не скасовував протокол щодо повторних проміжних виборів народного депутата на окрузі №87 (центр - Надвірна Івано-Франківської області) і не скасовував результатів виборів.

"Суд визнав протиправним протокол ... у частині відображення даних за двома ділянками, тобто сам протокол ніхто не скасовував, тим більше не скасовано результати виборів, тому що суд не може скасувати результати виборів", - сказав Корнієнко на брифінгу в понеділок у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, Центральна виборча комісія тепер має на виконання всіх судів щось доручити окружній виборчій комісії, "перерахувати або зробити уточнення".

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"Тобто зараз буде певна діяльність між Центральною виборчою комісією і окружною виборчою комісією", - наголосив Корнієнко.

Лідер партії знову висловив упевненість, що кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк переможе.

Раніше кандидат у народні депутати в цьому ж окрузі Олександр Шевченко повідомив, що Івано-Франківський окружний адміністративний суд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії (ОВК) про встановлення підсумків голосування на окрузі №87.

Як повідомлялося, за результатами обробки 100% дільничних протоколів на 117 дільницях округу перемогу на довиборах в Раду на окрузі №87 в Івано-Франківській області здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. На другому місці залишається представник партії "За майбутнє" Олександр Шевченко (29,69%). Третє місце посідає представник Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Руслан Кошулинський (28,86%).