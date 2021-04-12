Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко
Брязкання зброєю з боку Путіна має дві мети - залякати світ ескалацією в центрі Європи і змусити Україну піти на поступки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності" про це заявив лідер політсили і п'ятий президент України Петро Порошенко.
Лідер "ЄС" також зазначив, що країна-агресор дозволяє собі нарощувати військову міць на кордоні з Україною через те, що влада два роки намагалася вести політику "умиротворення агресора".
Порошенко закликав українську владу реально оцінювати ситуацію і зміцнювати обороноздатність держави у відповідь на агресивні дії з боку російських окупаційних військ і президента-вбивці Володимира Путіна.
"Це ті слова, на які ніяк не наважиться український президент Володимир Зеленський. Вже після ключових світових лідерів дати справжню оцінку діям країни-агресора і діям її керівництва. А сьогодні ситуація потребуєчіткої й ефективної відповіді з боку української влади щодо своїх планів для зупинки найгіршого розвитку можливого небезпечного сценарію", - зазначив п'ятий президент.
"Ситуація, яка зараз розгортається, є наслідком прагнення діючої української влади до так званого "умиротворения агресора". Я впевнений, що спроба покривання злочинів Кремля через заспокійливі заяви про ефемерний "режим тиші", миротворчий спам від влади, який ми чули за останні 2 роки – є категорично неприйнятними. Не треба було заглядати в очі Путіну, шукаючи там миру, не треба було обманюватися "режимом тиші", заспокоюючи весь світ тим, що виявляється у нас уже майже рік ефективно працює режим припинення вогню. Ціна за ці помилки – десятки загиблих українських воїнів, падіння рівня боєздатності", - додав Порошенко.
"Європейська Солідарність" вимагає скликання Ради національної безпеки і оборони за участю керівників фракцій українського парламенту.
"Треба негайно вивести в зону Операції Об’єднаних сил закуплені ще за часів моєї каденції "Байрактари" – ударні безпілотники, для того, щоб не залишилось сумнівів у агресора, що у випадку переходу до наступу відповідь буде дуже рішучою. Оснастити протитанкові підрозділи української армії закупленими нашою командою ефективними протитанковими комплексами Javelin з принципом дії: вистрілив і забув. Оснастити високоефективними моделями, технікою радіоелектронної боротьби, яка не дозволяє працювати ворожим безпілотним літальним апаратам для проведення розвідки і атак проти українських Збройних сил. Розгорнути підрозділи артилерійської розвідки для того, щоб дуже швидко забезпечити артилерійський та мінометний вогонь у відповідь після обстрілів наших військ", – перерахував Порошенко першочергові завдання.
Крім того, лідер "ЄС" також зазначив, що Україна повинна використовувати всі можливості для прискорення євроатлантичної інтеграції.
"Нам треба на першому ж саміті НАТО – а він точно пройде цього року, не виключно, що і в Брюсселі в червні цього року – поставити питання, щоб Україні був наданий ПДЧ", – вважає Порошенко.
"Тільки членство в НАТО, тільки отримання ПДЧ, тільки реформи, які з цим пов’язані, можуть гарантувати надійну і ефективну безпеку української держави, захист українського суверенітету, української територіальної цілісності і незалежності нашого народу", – резюмує Петро Порошенко.
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Петро Порошенко
Поки що тільки відступає,так?
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав
Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!
Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!
Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
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У упоротых порохоботов наблюдается массовя посттравматическая деформация сознания в форме катастрофического сужения, развившегося на фоне полученного Порохатым Барыгою грандиозного пенделя на выборах 2019 года, сопровождающегося гиперактивным кататоническим ступором, выраженным острым электоральным дуализмом, в результате которого суженое сознание порохобота ограничено исключительно би-полярным восприятием окружающего мира - для упоротого порохобота в наблюдаемой части Вселенной существует только два варианта: либо Порохатый Барыга, либо ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь.
Порохоботов надо спасать.
Напередодні на фабриці "Рошен" невстановленими зловмисниками влаштовано підступну диверсію, результатом якої стало багаторазове збільшення вмісту висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеної смердючості у надвеликих льодяниках "Рошен" на патичках, що постачаються на порохоботоферми для видачі гонорарів упоротим порохоботам.
Масове смоктання упоротими порохоботами вищезазначених льодяників призвело до всотування організмами порохоботів надвеликих доз ферментованого лайна підвищеної смердючості, що, у свою чергу, спричинило надмірно агресивну СПАМ-активність упоротих порохоботів.
а между спорами можешь почитать исторические факты!
Порох діло каже - Зе нафіг з президентства імпічментом, Пороха на президента