Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко

Брязкання зброєю з боку Путіна має дві мети - залякати світ ескалацією в центрі Європи і змусити Україну піти на поступки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності" про це заявив лідер політсили і п'ятий президент України Петро Порошенко.

Лідер "ЄС" також зазначив, що країна-агресор дозволяє собі нарощувати військову міць на кордоні з Україною через те, що влада два роки намагалася вести політику "умиротворення агресора".

Порошенко закликав українську владу реально оцінювати ситуацію і зміцнювати обороноздатність держави у відповідь на агресивні дії з боку російських окупаційних військ і президента-вбивці Володимира Путіна.

"Це ті слова, на які ніяк не наважиться український президент Володимир Зеленський. Вже після ключових світових лідерів дати справжню оцінку діям країни-агресора і діям її керівництва. А сьогодні ситуація потребуєчіткої й ефективної відповіді з боку української влади щодо своїх планів для зупинки найгіршого розвитку можливого небезпечного сценарію", - зазначив п'ятий президент.

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"Ситуація, яка зараз розгортається, є наслідком прагнення діючої української влади до так званого "умиротворения агресора". Я впевнений, що спроба покривання злочинів Кремля через заспокійливі заяви про ефемерний "режим тиші", миротворчий спам від влади, який ми чули за останні 2 роки – є категорично неприйнятними. Не треба було заглядати в очі Путіну, шукаючи там миру, не треба було обманюватися "режимом тиші", заспокоюючи весь світ тим, що виявляється у нас уже майже рік ефективно працює режим припинення вогню. Ціна за ці помилки – десятки загиблих українських воїнів, падіння рівня боєздатності", - додав Порошенко.

"Європейська Солідарність" вимагає скликання Ради національної безпеки і оборони за участю керівників фракцій українського парламенту.

"Треба негайно вивести в зону Операції Об’єднаних сил закуплені ще за часів моєї каденції "Байрактари" – ударні безпілотники, для того, щоб не залишилось сумнівів у агресора, що у випадку переходу до наступу відповідь буде дуже рішучою. Оснастити протитанкові підрозділи української армії закупленими нашою командою ефективними протитанковими комплексами Javelin з принципом дії: вистрілив і забув. Оснастити високоефективними моделями, технікою радіоелектронної боротьби, яка не дозволяє працювати ворожим безпілотним літальним апаратам для проведення розвідки і атак проти українських Збройних сил. Розгорнути підрозділи артилерійської розвідки для того, щоб дуже швидко забезпечити артилерійський та мінометний вогонь у відповідь після обстрілів наших військ", – перерахував Порошенко першочергові завдання.

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Крім того, лідер "ЄС" також зазначив, що Україна повинна використовувати всі можливості для прискорення євроатлантичної інтеграції.

"Нам треба на першому ж саміті НАТО – а він точно пройде цього року, не виключно, що і в Брюсселі в червні цього року – поставити питання, щоб Україні був наданий ПДЧ", – вважає Порошенко.

"Тільки членство в НАТО, тільки отримання ПДЧ, тільки реформи, які з цим пов’язані, можуть гарантувати надійну і ефективну безпеку української держави, захист українського суверенітету, української територіальної цілісності і незалежності нашого народу", – резюмує Петро Порошенко.