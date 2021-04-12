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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко

Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися

Брязкання зброєю з боку Путіна має дві мети - залякати світ ескалацією в центрі Європи і змусити Україну піти на поступки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності" про це заявив лідер політсили і п'ятий президент України Петро Порошенко.

Лідер "ЄС" також зазначив, що країна-агресор дозволяє собі нарощувати військову міць на кордоні з Україною через те, що влада два роки намагалася вести політику "умиротворення агресора".

Порошенко закликав українську владу реально оцінювати ситуацію і зміцнювати обороноздатність держави у відповідь на агресивні дії з боку російських окупаційних військ і президента-вбивці Володимира Путіна.

"Це ті слова, на які ніяк не наважиться український президент Володимир Зеленський. Вже після ключових світових лідерів дати справжню оцінку діям країни-агресора і діям її керівництва. А сьогодні ситуація потребуєчіткої й ефективної відповіді з боку української влади щодо своїх планів для зупинки найгіршого розвитку можливого небезпечного сценарію", - зазначив п'ятий президент.

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"Ситуація, яка зараз розгортається, є наслідком прагнення діючої української влади до так званого "умиротворения агресора". Я впевнений, що спроба покривання злочинів Кремля через заспокійливі заяви про ефемерний "режим тиші", миротворчий спам від влади, який ми чули за останні 2 роки – є категорично неприйнятними. Не треба було заглядати в очі Путіну, шукаючи там миру, не треба було обманюватися "режимом тиші", заспокоюючи весь світ тим, що виявляється у нас уже майже рік ефективно працює режим припинення вогню. Ціна за ці помилки – десятки загиблих українських воїнів, падіння рівня боєздатності", - додав Порошенко.

"Європейська Солідарність" вимагає скликання Ради національної безпеки і оборони за участю керівників фракцій українського парламенту.

"Треба негайно вивести в зону Операції Об’єднаних сил закуплені ще за часів моєї каденції "Байрактари" – ударні безпілотники, для того, щоб не залишилось сумнівів у агресора, що у випадку переходу до наступу відповідь буде дуже рішучою. Оснастити протитанкові підрозділи української армії закупленими нашою командою ефективними протитанковими комплексами Javelin з принципом дії: вистрілив і забув. Оснастити високоефективними моделями, технікою радіоелектронної боротьби, яка не дозволяє працювати ворожим безпілотним літальним апаратам для проведення розвідки і атак проти українських Збройних сил. Розгорнути підрозділи артилерійської розвідки для того, щоб дуже швидко забезпечити артилерійський та мінометний вогонь у відповідь після обстрілів наших військ", – перерахував Порошенко першочергові завдання.

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Крім того, лідер "ЄС" також зазначив, що Україна повинна використовувати всі можливості для прискорення євроатлантичної інтеграції.

"Нам треба на першому ж саміті НАТО – а він точно пройде цього року, не виключно, що і в Брюсселі в червні цього року – поставити питання, щоб Україні був наданий ПДЧ", – вважає Порошенко.

"Тільки членство в НАТО, тільки отримання ПДЧ, тільки реформи, які з цим пов’язані, можуть гарантувати надійну і ефективну безпеку української держави, захист українського суверенітету, української територіальної цілісності і незалежності нашого народу", – резюмує Петро Порошенко.

Автор: 

Порошенко Петро (15191) путін володимир (24088) росія (65934) Донбас (22357)


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Топ коментарі
+54
Потому, что у Пороха и Зели план разный

Не надо заглядывать в глаза Путину-убийце и обманываться "режимом тишины", - Порошенко - Цензор.НЕТ 7328
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12.04.2021 13:56
+54
Не надо заглядывать в глаза Путину-убийце и обманываться "режимом тишины", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5309
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12.04.2021 13:57
+41
И это не заслуга Зели. От слова совсем. Не подскажите когда Зеленский назначил спец представителя (посла) Украины в НАТО? Правильно, никогда.
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12.04.2021 14:02
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Ну как Кловун из квартала95 может руководить страной? Я вас спрашиваю, зетипиллы?
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12.04.2021 14:27 Відповісти
Пан Порошенко !!! Напрямую к Россиянам обратитесь !!! Нам надо изнутри , россияне сами должны его остановить!!!! Пробуйте!!!
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12.04.2021 14:28 Відповісти
Ты имеешь ввиду - к макакам макшанским обратится? Так они за войну. Они там в Улан-Уде думают шо до них не долетит.
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12.04.2021 14:30 Відповісти
Переможемо і Ковід - 19, і Зе - 19.
І короновірус, і вірус дилетанства та непрофесійності 💪💪💪
Петро Порошенко
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12.04.2021 14:29 Відповісти
Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко - Цензор.НЕТ 315
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12.04.2021 14:30 Відповісти
Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко - Цензор.НЕТ 1684
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12.04.2021 14:32 Відповісти
шо це за шалава? похожа на "міністерку культури" донбабве.
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12.04.2021 17:22 Відповісти
Теперь зесрань хоть повоюет -покажет нам класс по освобождению Донецка,под патронажем зебобы)да ,зесрань?
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12.04.2021 14:32 Відповісти
Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко - Цензор.НЕТ 8048
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12.04.2021 14:41 Відповісти
О! І пан Іугєній вже тут!
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12.04.2021 14:43 Відповісти
Як саме досягти, Смицький?
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12.04.2021 14:57 Відповісти
він особисто поцілує хутіна в дупу.
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12.04.2021 14:59 Відповісти
невже дібіли думають що соєва свиня це спасіння України воно вже поцарювало...нє сотворі собі кумира і не рівняйся на ***** і кловун пішов нах
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12.04.2021 14:34 Відповісти
Да ктож тебя болезного спрашивает о чем. Только и может на людскои горе пиариться. Ато маэ тривати години, и за 5 лет не закончил, но даже оружейный завод не построил, наоборот, то что было повзрывал) советует оно что-то)
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12.04.2021 14:37 Відповісти
Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4400Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко - Цензор.НЕТ 32
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12.04.2021 14:39 Відповісти
Два артиста в образе. Что тут не понятного?
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12.04.2021 14:45 Відповісти
Справа могла стоять табуретка и результат был бы тот же
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12.04.2021 14:48 Відповісти
Я тоже никак не пойму
Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко - Цензор.НЕТ 5200
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12.04.2021 15:10 Відповісти
ой, Пеця, ты как раз тот, кто не заглядывал. Что по Иловайску, Дебальцево, взрывам на складах, шашни с Мертведчуком, разворовывание армии вместе со Свинарчуками? В президенты вин хоче ще раз, сначала ответить надо.
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12.04.2021 14:39 Відповісти
та ти шо? Порох звільнив 2/3 окупованих територій у 2014. А скільки землі звільнила ваша ЗЕлена гнида?
Поки що тільки відступає,так?


Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко - Цензор.НЕТ 4741
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12.04.2021 14:41 Відповісти
і ще для тупорилого ЗЕбіла: армія РФ, зайшла на Донбас ще у березні 2014 року, а Порох став Президентом - ЧЕРЕЗ КІЛЬКА МІСЯЦІВ, У ЧЕРВНІ! 2014. Так що це ти ДУМАЙ, якщо є чим
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12.04.2021 22:54 Відповісти
а хто ж звільнив Маріуполь, Слов"янськ, та всі інші міста, ЗЕбіл?
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12.04.2021 22:56 Відповісти
Тупорылый тролль. Где вас только таких дебильных находят
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12.04.2021 14:48 Відповісти
https://glavred.info/sport/sgoreli-putin-i-sobchak-v-rf-isteryat-posle-posta-ukrainskogo-chempiona-10263524.html РФ истерят после поста украинского чемпиона https://glavred.info/sport/sgoreli-putin-i-sobchak-v-rf-isteryat-posle-posta-ukrainskogo-chempiona-10263524.html РФ истерят после поста украинского чемпиона

Не треба заглядати в очі Путіну-вбивці й обманюватися "режимом тиші", - Порошенко - Цензор.НЕТ 9622
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12.04.2021 14:40 Відповісти
ДА !!! ПОРА ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ !!!
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12.04.2021 14:49 Відповісти
Ну и каким образом,по какому закону ты,тупая зесрань,можешь национализировать кондитерский завод?)))
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12.04.2021 16:16 Відповісти
ТЫ ***** КРАШЕННАЯ !)
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13.04.2021 03:49 Відповісти
"Не заглядывать"- это как? "Ваша ласка, с первомаем. Целую-абнимаю;?
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12.04.2021 14:50 Відповісти
Так убий кацапа, щоб він,
А не ти на землі лежав,
Щоб по ньому церковний дзвін-
Не по дітях твоїх лунав

Так хотів він, його то гріх,
Вбий кацапа і раз, і два
Вбий кацапа, за нас за всіх,
Хай ридає його вдова!

Ти не винен у цій війні,
І достатньо вже нам невдач,
І не в хаті твоїй-о ні!
Щоб в його був дитячий плач!

Вбий кацапа, мерщій убий
За родину, за рідний край,
І допоки ти сам живий-
Де побачиш-там і вбивай!
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12.04.2021 14:58 Відповісти
Цікаво, скільки кацапських танків було підбито з Джавелінів при Петі?
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12.04.2021 15:17 Відповісти
при Пєті було звільнено 2/3 окупованого Донбасу. А скільки територій звльнила ЗЕлена гнида? Ніскільки? Навіть здала землі, вілвівши війська? От невдачка для ЗЕбілів
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12.04.2021 15:21 Відповісти
тоді питання - скільки теритрії України було окуповано при Петі? )
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12.04.2021 16:12 Відповісти
дбіл, ти хочеш щось довести? То ДОВОДЬ! Давай посилання на карти, документи! Що, обісрався, не можеш? Ну то стули пельку, ЗЕбіл
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12.04.2021 16:34 Відповісти
Ого офіс Подоляка переляка холуя та обслуги віті тут нагнав уродів
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12.04.2021 15:23 Відповісти
Слава Порошенко! Ну то, что здесь разрешается говорить.
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12.04.2021 15:44 Відповісти
Петеботы оккупировали твой мозг.
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12.04.2021 16:51 Відповісти
А вот интересно, когда Порошенко накануне Первомая говорил по телефону Путину, что они с ним трудящиеся и выражал надежду, что будут ещё и солидарными, он куда хотел заглянуть? А может Пётр Лексеич хотел Вовану Вованычу язык промеж полужопий поглубже затасовать?
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12.04.2021 15:58 Відповісти
Может ты,зесрань,перестанешь тут строчить фсбешные фейки,озвученные поцем,который теперь под санкциями США за это?)
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12.04.2021 16:19 Відповісти
Ты ПАРАШАсрань, очко не надоело лизать ПАРАШЕгамношоколадке!
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12.04.2021 16:23 Відповісти
Иди-ка ты, придурковатая порохоботина, сосать сверхбольшой леденец "Рошен" на палочке с увеличенным содержанием высраного лично Порохатым Барыгою ферментированного гавнища повышенной вонючести.
Этот разговор выложен в Ютубе.
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12.04.2021 16:29 Відповісти
чмо тупорылые,если для тебя то ,что в Ютубе последняя инстанция,то высоси сопли у зекретина
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12.04.2021 17:30 Відповісти
ТРЕВОЖНЫЙ ДИАГНОЗ !!!
У упоротых порохоботов наблюдается массовя посттравматическая деформация сознания в форме катастрофического сужения, развившегося на фоне полученного Порохатым Барыгою грандиозного пенделя на выборах 2019 года, сопровождающегося гиперактивным кататоническим ступором, выраженным острым электоральным дуализмом, в результате которого суженое сознание порохобота ограничено исключительно би-полярным восприятием окружающего мира - для упоротого порохобота в наблюдаемой части Вселенной существует только два варианта: либо Порохатый Барыга, либо ЗЕлёносопельный БлаЗЕнь.
Порохоботов надо спасать.
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12.04.2021 17:43 Відповісти
ПАРАШАдебил, ты понимаешь, за време херового перемирия, число погибших украинских солдат в разы меньше, чем при твоем президенстве, гандон!
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12.04.2021 16:20 Відповісти
чмо зелёное,а ты своей дебильный бошкой понимаешь,что и территории у нас отвоеванной было больше,пока зекретин ее кацапам дарить не начал?иди пей из унитаза где твой зедегенерат срет
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12.04.2021 17:28 Відповісти
Вот до чего докатываются владелицы туго открывающихся "ларчиков". Надо же что-то делать со своим "ларчиком". Ты своему "ларчику" петельки и замочек лубрикантом смажь - тебе враз полегчает.
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12.04.2021 17:40 Відповісти
ПІДСТУПНА ДИВЕРСІЯ !!!
Напередодні на фабриці "Рошен" невстановленими зловмисниками влаштовано підступну диверсію, результатом якої стало багаторазове збільшення вмісту висраного особисто Порохатим Баригою ферментованого лайна підвищеної смердючості у надвеликих льодяниках "Рошен" на патичках, що постачаються на порохоботоферми для видачі гонорарів упоротим порохоботам.
Масове смоктання упоротими порохоботами вищезазначених льодяників призвело до всотування організмами порохоботів надвеликих доз ферментованого лайна підвищеної смердючості, що, у свою чергу, спричинило надмірно агресивну СПАМ-активність упоротих порохоботів.
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12.04.2021 17:14 Відповісти
Так не заглядывай, не обманывайся "режимом тишины", не обнимай и не жми руку.
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12.04.2021 17:20 Відповісти
Цікаво, скільки кацапських танків було підбито з Джавелінів при Петі?
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12.04.2021 17:47 Відповісти
при Пєті було звільнено 2/3 окупованого Донбасу. А скільки територій звльнила ЗЕлена гнида? Ніскільки? Навіть здала землі, вілвівши війська? От невдачка для ЗЕбілів
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12.04.2021 17:59 Відповісти
Японская мудрость: Армия баранов под руководством льва сильнее армии львов, под руководством барана.
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12.04.2021 22:49 Відповісти
тут можно поспорить....
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12.04.2021 23:46 Відповісти
Начинай!
а между спорами можешь почитать исторические факты!
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13.04.2021 08:48 Відповісти
Бряцание оружием со стороны Путина имеет две цели - запугать мир эскалацией в центре Европы и заставить Украину пойти на уступки. Источник: https://censor.net/ru/n3259127

Порох діло каже - Зе нафіг з президентства імпічментом, Пороха на президента
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13.04.2021 12:58 Відповісти
Юра, почему на твоем форуме столько грязи в адрес Зеленского и восхвалений в несуществующих подвигах Пети? Работают петеботы - старшеклассники, у которых мозгов пока ноль, но гадости писать уже научились. Денег Пеця им не заплатит, потому что он очень жадный, максимум - пару пригоршней конфет Рошен, и то вряд ли.
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13.04.2021 14:00 Відповісти
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