У березні госпіталізовано найбільшу кількість пацієнтів за весь рік від початку пандемії - понад 97 тис. осіб, - НСЗУ

У березні до лікарень, які працюють за договором з НСЗУ по всій країні, госпіталізовано найбільшу кількість пацієнтів за весь рік від початку пандемії - понад 97 тисяч осіб.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Національна служба здоров'я в соціальній мережі "Фейсбук".

"У березні в лікарні, які працюють за договором з НСЗУ по всій країні, госпіталізовано найбільшу кількість пацієнтів за весь рік від початку пандемії - понад 97 тисяч осіб. Це на 52% більше, ніж у листопаді минулого року, коли було зафіксовано найбільшу кількість госпіталізацій. На 239% порівняно з лютим зросла кількість госпіталізацій у Києві - до понад 10 тисяч осіб. На 210% збільшилась кількість госпіталізацій у Дніпропетровській області. На 200% - у Хмельницькій та Одеській областях. На 184% зросла кількість госпіталізацій у Житомирській, на 178% - у Київській, на 165% - у Львівській областях", - зазначено в повідомленні.

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Також у березні, порівняно з лютим зросла:

- на 127% - кількість пацієнтів, які були підключені до джерел кисню. Їхня загальна кількість становить майже 76 тис., або 75% від усіх пролікованих пацієнтів у березні;

- на 115% - кількість пацієнтів, які були підключені до апарату ШВЛ, - з майже 4 тис. до понад 8 тис.;

- на 50% - кількість пацієнтів, які перебували у відділенні інтенсивної терапії - з 8,5 тис. до 16,5 тис.

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Загалом протягом квітня 2020 - березня 2021 року стаціонарну допомогу у лікарнях отримали майже 435 тис. пацієнтів з коронавірусом, з яких майже 18% лікувалися в умовах інтенсивної терапії.

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 287 осіб, зафіксовано 7856 нових випадків зараження, 5355 осіб одужали.