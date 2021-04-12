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Зеленський у День космонавтики: Космічна галузь - ключовий елемент національної безпеки та оборони

Зеленський у День космонавтики: Космічна галузь - ключовий елемент національної безпеки та оборони

Україні необхідно в повному обсязі відновити фінансування стратегічно важливих проєктів, зокрема супутника "Січ-2-1".

Про це написав Президент України Володимир Зеленський у фейсбуку в понеділок, у День космонавтики, передає Цензор.НЕТ.

"Романтична мрія, що стала стратегічним напрямком. Такими словами я б охарактеризував космічну галузь. 60 років тому відбувся перший політ людини в космос.

Без зайвої скромності скажу, що без України він був би неможливим. Українські конструктори відігравали ключову роль у реалізації радянської космічної програми. До ґрунтовних розрахунків учені додали віру в те, що можна дотягнутися до зірок. І в них усе вийшло.

Зараз Україна входить до "клубу космічних держав" і посідає гідне місце серед 13 його учасників. Попри всі виклики, наші конструктори продовжують проектування та запуск супутників, пілотованих кораблів, орбітальних станцій.

Також дивіться: Українсько-американська ракета "Антарес" успішно вивела на орбіту вантажний корабель для МКС, - Держкосмос. ВIДЕО

Завдання держави у космічній галузі зараз складається з двох пунктів. Ми маємо зберегти все, що зроблено старшими поколіннями. І водночас – докладати всіх зусиль, щоб успіхи минулих років були не єдиними. Наше покоління має зробити свій помітний внесок у розвиток ракетно-космічної галузі.

В умовах військової агресії цей напрямок необхідно вважати ключовим елементом національної безпеки й оборони. Це ще один стимул відновити лідерство та статус провідної аерокосмічної держави.

Заявлені плани необхідно втілювати у конкретних кроках. Створення Державної космічної програми впорядкує наші наміри та дасть розуміння, що і як ми будемо робити, аби досягти масштабної мети з утвердження галузі. Також необхідно в повному обсязі відновити фінансування стратегічно важливих проектів, зокрема космічної системи "Січ-2-1". Уряд нещодавно ухвалив постанову, яка дасть змогу виділяти більше грошей. Але навіть цього замало.

Читайте: Уряд ухвалив постанову для запуску цього року супутника "Січ-2-1", - Уруський

Світ очікує від нас нових підходів. У нас є і прагнення, і всі можливості з новою силою заявити про себе. На порядку денному – оптимізація галузі, розвиток державно-приватного партнерства, міжнародна кооперація. Далі – досягнення Україною асоційованого членства у Європейському космічному агентстві", - заявив Зеленський.

Зеленський у День космонавтики: Космічна галузь - ключовий елемент національної безпеки та оборони 01
Зеленський у День космонавтики: Космічна галузь - ключовий елемент національної безпеки та оборони 02

Автор: 

Зеленський Володимир (24268) космос (863) супутник (299)


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Топ коментарі
+17
Зеленский в День космонавтики: Космическая отрасль - ключевой элемент национальной безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 5257
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12.04.2021 14:28
+16
Зеленский в День космонавтики: Космическая отрасль - ключевой элемент национальной безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 5532
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12.04.2021 14:33
+15
Вже знову нанюхався, сьогодні бамбіть буде?
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12.04.2021 14:31
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Зеленский в День космонавтики: Космическая отрасль - ключевой элемент национальной безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 5257
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12.04.2021 14:28 Відповісти
Зеленский в День космонавтики: Космическая отрасль - ключевой элемент национальной безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 5532
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12.04.2021 14:33 Відповісти
А рядом Мендель парит?
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12.04.2021 14:53 Відповісти
Ермак
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12.04.2021 15:30 Відповісти
"И тут Остапа понесло...." !!!!)))
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12.04.2021 14:30 Відповісти
"Не убивайте зеленского!!!
Он и так - каждый день убитый!"(с)
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12.04.2021 14:50 Відповісти
Вже знову нанюхався, сьогодні бамбіть буде?
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12.04.2021 14:31 Відповісти
Спутники летять, будем всех бамбить.
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12.04.2021 14:57 Відповісти
Неосяжна порожнеча !!!)))
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12.04.2021 14:33 Відповісти
Одні космонавти з коксо-хімічної галузі.))
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12.04.2021 14:35 Відповісти
Зе частенько буває в космосі, не використовуючи ракетних двигунів.
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12.04.2021 14:33 Відповісти
Залежно від дози-в близькому або безмежно далекому !!!)))
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12.04.2021 14:35 Відповісти
Зеленский в День космонавтики: Космическая отрасль - ключевой элемент национальной безопасности и обороны - Цензор.НЕТ 6827
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12.04.2021 14:34 Відповісти
Коли руки з жопи - то краще займатися космосом і рота теж бажано закрити.
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12.04.2021 14:34 Відповісти
"Мы придем к победе коммунистического строительства" В. Зеленский
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12.04.2021 14:36 Відповісти
а в остальные дни что является "ключевым элементом национальной безопасности и обороны"?
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12.04.2021 14:44 Відповісти
Залежить від того яка професія або галузь відзначатиме своє професійне свято. Це зручно: дата і професія змінюється а текст привітання ні.
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12.04.2021 14:50 Відповісти
За то время когда братья Райт поднялись впервые в воздух на моторном планере( 1913г.) и до полета в космос человека (1961 г.) прошла человеческая жизнь, и вот прошла еще одна человеческая жизнь а человечество осталось на том же уровне (а мы должны были по логике вещей уже облететь как минимум ВСЮ Солнечную систему) и если бы не Маск - то и похвастаться было бы то и не чем.. Или нас не пускают дальше в космос - или Мы слишком тупые..
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12.04.2021 14:46 Відповісти
А может создать комиссию, штаб во главе с чемпионом мира по летанию в космос Бубочкой?
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12.04.2021 14:47 Відповісти
Какая детская наивая вера в крутость космонавтики...
Зеля, это забавы БОГАТЫХ!
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12.04.2021 14:47 Відповісти
Зеленський у День космонавтики: Космічна галузь - ключовий елемент національної безпеки та оборони - Цензор.НЕТ 9045
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12.04.2021 14:51 Відповісти
Зеленський у День космонавтики: Космічна галузь - ключовий елемент національної безпеки та оборони - Цензор.НЕТ 4142
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12.04.2021 14:51 Відповісти
Зеленский, ну и что ты лично и твое правительство сделало для ключевой отрасли, кроме бла-бла-бла...
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12.04.2021 14:51 Відповісти
А про - "космические корабли будут бороздить просторы Великих Васюков!..." - и заплакал...
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12.04.2021 14:51 Відповісти
Яке ж воло тупе та недолуге! 🤖
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12.04.2021 14:55 Відповісти
Ще є ідіоти, що вірять, що Гагарін літав у Космос?
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12.04.2021 15:26 Відповісти
звісно що ні, Земля тримається на трьох слонах, а четвертий затоптав залишки вашого розуму
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12.04.2021 17:50 Відповісти
Только у меня создается впечатление, что эти суки день и ночь думают куда бы еще загнать пару миллиардов, лишь бы не финансировать Армию и не спасать людей от ковида? Должны же быть в государстве разумные приоритеты! Космос конечно важно, но вооружи сначала Армию, одень и накорми по-человечески наших защитников! Концентраторов и вакцины закупи, сволота зеленая. А потом витай в облаках.
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12.04.2021 15:29 Відповісти
Поддерживаю Вас нас 1000%
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12.04.2021 15:36 Відповісти
Зеленський у День космонавтики: Космічна галузь - ключовий елемент національної безпеки та оборони - Цензор.НЕТ 1149
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12.04.2021 15:35 Відповісти
С Праздником. Королев, кстати в Рио де Житомире родился. (https://www.youtube.com/watch?v=Jeekb7Ss6V8 ссылка )
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12.04.2021 15:53 Відповісти
Королев никакой не романтик.Он построил стратегическую ракету.А что построил ты,чувак?
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12.04.2021 16:27 Відповісти
Дом, а ты что?
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12.04.2021 16:46 Відповісти
Это не к вам,а к "чуваку",наговорившему "дурниц" про Королева
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12.04.2021 19:47 Відповісти
"Таких не берут в космонавты"©
(группа "Манго-манго")
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12.04.2021 17:54 Відповісти
Такие, как ЗЕ, автономно живут в космосе без связи с реальностью.
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12.04.2021 20:25 Відповісти
 
 