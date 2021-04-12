Загострення на Донбасі: глави МЗС ЄС обговорять ситуацію в Україні 19 квітня

Європейський Союз серйозно стурбований загостренням на Донбасі. Наступного понеділка відбудеться засідання глав Міністерств закордонних справ блоку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Засідання відбудеться 19 квітня 2021 року.

"Україна буде в порядку денному відеоконференції голів МЗС. Ми дуже уважно і з серйозним занепокоєнням стежимо за розвитком ситуації", - сказав представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Зазначимо, українська розвідка повідомила про збільшення ударних угруповань РФ біля кордонів України. Протягом останніх тижнів рівень воєнної загрози з боку Росії постійно підвищується.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завтра, 13 квітня, з робочим візитом відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Він з генсеком Альянсу Йенсом Столтенбергом обговорить стягування російських військ до українського кордону.

Нагадаємо, у Путіна різко відповіли США на заклики відмовитися від агресії проти України.