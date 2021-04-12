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Новини Агресія Росії проти України
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Загострення на Донбасі: глави МЗС ЄС обговорять ситуацію в Україні 19 квітня

Загострення на Донбасі: глави МЗС ЄС обговорять ситуацію в Україні 19 квітня

Європейський Союз серйозно стурбований загостренням на Донбасі. Наступного понеділка відбудеться засідання глав Міністерств закордонних справ блоку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться на сайті Єврокомісії.

Засідання відбудеться 19 квітня 2021 року.

"Україна буде в порядку денному відеоконференції голів МЗС. Ми дуже уважно і з серйозним занепокоєнням стежимо за розвитком ситуації", - сказав представник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано.

Зазначимо, українська розвідка повідомила про збільшення ударних угруповань РФ біля кордонів України. Протягом останніх тижнів рівень воєнної загрози з боку Росії постійно підвищується.

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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба завтра, 13 квітня, з робочим візитом відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі. Він з генсеком Альянсу Йенсом Столтенбергом обговорить стягування російських військ до українського кордону.

Нагадаємо, у Путіна різко відповіли США на заклики відмовитися від агресії проти України.

Автор: 

Донбас (22357) Євросоюз (13634) Стано Петер (110)


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12.04.2021 14:39 Відповісти
А почему, собственно, обострение на Донбассе, а не на востоке Украины?
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12.04.2021 14:40 Відповісти
Чекаємо на неосяжне занепокоєння та глибоку зтурбованість !!!)))
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12.04.2021 14:42 Відповісти
Та там ні про що говорити. У України морда придуркуватого клоуна. Їй говориш одне - вона робить все навпаки, або через дупу. Їй дають завдання, вона його не робить, або робить якусь дурницю, яка на голову не налазить. І при цьому у всьому винен Путін і не хитате лодку, бо Путін нападе. Тобто, Путін у всьому винен, береже все оте нікому непотрібне (окрім свиней біля корита) надбання, і при цьому він ще й Пуйло. Коротше, це клініка. Перша інстанція швидкої допомоги й трепанація черепа.
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12.04.2021 14:43 Відповісти
На жаль ,Україна це жалюгідна пародія на державу ,лялькова імітація !!!)))
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12.04.2021 14:45 Відповісти
І не міняйте засрані труси 5 років, бо інших нема.
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12.04.2021 14:45 Відповісти
прямо сейчас орки на орт беззастенчиво штурмуют Киев и Львов))) Такого поноса еще не было - видать войне быть, к сожалению...
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12.04.2021 14:56 Відповісти
 
 