Завкафедри одного з вишів Рівненщини, яка вимагала хабарі у студентів, оштрафували на 20 тис. грн і відпустили, - прокуратура

Завкафедри одного з вишів Рівненщини, яка вимагала хабарі у студентів, визнано винною і засуджено до покарання у 20 400 грн штрафу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Педагога визнано винною в хабарництві (ч. 1 ст. 368 КК України).

Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, а в суді прокурором доведено, що жінка отримала 700 дол. США та 1400 грн за сприяння у складанні групою студентів державних іспитів і видачу дипломів про закінчення навчання. Жінку викрили наприкінці червні 2020 року, після отримання другого "траншу".

Свою вину обвинувачена визнала, і уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд зазначену угоду затвердив і засудив жінку до покарання у вигляді штрафу в 20 400 гривень з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах публічного права, які пов'язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на один рік.

Вирок законної сили ще не набув.

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