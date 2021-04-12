УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6902 відвідувача онлайн
Новини Правосуддя
1 691 11

Завкафедри одного з вишів Рівненщини, яка вимагала хабарі у студентів, оштрафували на 20 тис. грн і відпустили, - прокуратура

Завкафедри одного з вишів Рівненщини, яка вимагала хабарі у студентів, оштрафували на 20 тис. грн і відпустили, - прокуратура

Завкафедри одного з вишів Рівненщини, яка вимагала хабарі у студентів, визнано винною і засуджено до покарання у 20 400 грн штрафу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Педагога визнано винною в хабарництві (ч. 1 ст. 368 КК України).

Під час досудового розслідування зібрано достатньо доказів, а в суді прокурором доведено, що жінка отримала 700 дол. США та 1400 грн за сприяння у складанні групою студентів державних іспитів і видачу дипломів про закінчення навчання. Жінку викрили наприкінці червні 2020 року, після отримання другого "траншу".

Свою вину обвинувачена визнала, і уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Суд зазначену угоду затвердив і засудив жінку до покарання у вигляді штрафу в 20 400 гривень з позбавленням права обіймати посади в юридичних особах публічного права, які пов'язані з виконанням адміністративно-господарських функцій строком на один рік.

Вирок законної сили ще не набув.

Також дивіться: Голову територіальної громади на Хмельниччині затримано на хабарі в $3800, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

хабар (4729) виш (553) прокуратура (3699) юстиція (732) Рівненська область (1187)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Фу пронесло, как раз взяток хватило на штраф, еще и на карманные расходы осталось.
показати весь коментар
12.04.2021 14:48
+5
После этого "стоимость" зачетов и экзаменов непременно возрстет!
показати весь коментар
12.04.2021 15:24
+4
Вы хотели сказать с прокурором и судьей?
показати весь коментар
12.04.2021 14:59
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Фу пронесло, как раз взяток хватило на штраф, еще и на карманные расходы осталось.
показати весь коментар
12.04.2021 14:48 Відповісти
береш хабарі - поділись з державою!
показати весь коментар
12.04.2021 14:51 Відповісти
Вы хотели сказать с прокурором и судьей?
показати весь коментар
12.04.2021 14:59 Відповісти
ржу тож не здивуюся якщо скоро він піде на підвищення! новій пречесній владі такі специ необхідні
показати весь коментар
12.04.2021 14:53 Відповісти
Грешно смеяться над больным человеком, нутро сопротивляется, а руки берут мзду.
показати весь коментар
12.04.2021 14:55 Відповісти
Еще ввеликий деятель В.Ф. Янукович сказал - " Очи бояться, а рукы роблять."
показати весь коментар
12.04.2021 15:02 Відповісти
Он машинально, простите его, граждане судьи!
показати весь коментар
12.04.2021 15:00 Відповісти
После этого "стоимость" зачетов и экзаменов непременно возрстет!
показати весь коментар
12.04.2021 15:24 Відповісти
Чому так нетолерантно подається інформація?? Новина мала бути такою: "Посадову особу однієї з установ однієї з областей визнано винною у протиправних діях і засуджено до покарання у вигляді штрафу".
А то раптом хтось здогадається про кого мова
показати весь коментар
12.04.2021 15:29 Відповісти
Тю, он директор НДІ Психології ім. Костюка Максименко кілька років тому був арештований за хабар - і нічого. Досі працює на посаді...
показати весь коментар
12.04.2021 15:57 Відповісти
 
 