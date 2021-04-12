Ескалація на Донбасі є неприйнятною. Євросоюз закликає РФ утриматися від кроків, що провокують погіршення ситуації, - Стано

У Європейському Союзі сподіваються, що ситуація на сході України, яка погіршилася через рух російських військ поблизу українського кордону, не переросте в конфлікт, і закликають російську владу виконати Мінські домовленості.

Про це в понеділок в Брюсселі, коментуючи погіршення ситуації в сфері безпеки на сході України, повідомив представник європейської дипломатичної служби Пітер Стано, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми сподіваємося, що ескалації не буде і не буде конфлікту. Це буде дійсно неприйнятно. Всі контакти і дипломатичні зусилля, які тривають зараз, спрямовані на те, щоб цьому запобігти", - сказав він.

Стано зазначив, що в ЄС вітають "зусилля і важливі кроки, які робить Україна і президент Зеленський".

"Ми закликаємо російську владу утриматися від будь-яких кроків, які можуть привести до подальшого погіршення ситуації і докласти зусиль, щоб виконати Мінські домовленості", - заявив він.

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Нагадаємо, раніше Стано поінформував, що українське питання буде на порядку денному майбутнього засідання міністрів закордонних справ, яке пройде в форматі відеоконференції наступного понеділка, 19 квітня.