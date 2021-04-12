Викраденням Чауса Україна повторила дії РФ проти Скрипаля в Солсбері. Найближчими днями ми побачимо якісь його "свідчення", - нардепка "ЄС" Сюмар

Найближчим часом варто очікувати появи показань викраденого в Молдові судді-втікача Миколи Чауса, які будуть використані для дискредитації основного свідка щодо "вагнергейту" Василя Бурби і Петра Порошенка.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка ("ЄС") Вікторія Сюмар, коментуючи викрадення українського судді-втікача Миколи Чауса в Молдові, передає Цензор.НЕТ.

"Україна тепер має власний а ля Солсбері скандал з присмаком молдавського вина.

Суддю Чауса, який очікував рішення суду щодо політичного притулку, викрали і привезли українські спецслужби (за твердженням міністра внутрішніх справ Молдови), чим спровокували серйозний міжнародний скандал. Для чого? Відповідь очевидна. Думаю, ближчими днями ми побачимо якісь "свідчення Чауса". Цей тиждень влада чекала, коли в Чауса зійдуть синці та коли можна зняти гіпс, аби вже не так "паливно" все мало вигляд на телеекранах", - розповіла Сюмар.

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"А далі Чауса використають для делегітимізації Василя Бурби і "вагнергейту", який дуже турбує Офіс Президента. Ну і заразом можна ще якісь заяви Чауса проти Порошенка отримати, що завжди Офісу приємно і доречно. І до речі, незаконне викрадення Чауса фактично позбавляє можливості законного звинувачення скандального судді, бо для цього треба було забезпечити законну екстрадицію. Боротьба з корупцією явно програє боротьбі з опозицією", - акцентувала нардепка.

"Ще раз, влада використала розвідку і спецслужби для вчинення злочину на території дружньої європейської держави для делегітимізації основного свідка вагнергейту і Порошенка. І в принципі повторила дії росіян проти Скрипаля. Тільки от Росія внаслідок таких дій отримала суттєве посилення міжнародних санкцій і остаточне визнання держави-терориста, що становить серйозну міжнародну загрозу. Тим же шляхом прямуємо заради чергових відосиків", - резюмувала Сюмар.





Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал в Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживав у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Також стало відомо, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

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30 червня "Новачком" отруїлися дві людини в сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі - вижив. Стерджесс знайшла пляшечку від парфумів, у якій був "Новачок", і застосувала. Роулі перебував у комі два тижні. Скотланд-Ярд пов'язав розслідування нового отруєння зі справою Скрипалів.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров (Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (Руслан Чепіга). Пізніше було ідентифіковано їхнього координатора - генерал-майора ГРУ Дениса Сергєєва.

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