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Викраденням Чауса Україна повторила дії РФ проти Скрипаля в Солсбері. Найближчими днями ми побачимо якісь його "свідчення", - нардепка "ЄС" Сюмар

Викраденням Чауса Україна повторила дії РФ проти Скрипаля в Солсбері. Найближчими днями ми побачимо якісь його

Найближчим часом варто очікувати появи показань викраденого в Молдові судді-втікача Миколи Чауса, які будуть використані для дискредитації основного свідка щодо "вагнергейту" Василя Бурби і Петра Порошенка.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написала нардепка ("ЄС") Вікторія Сюмар, коментуючи викрадення українського судді-втікача Миколи Чауса в Молдові, передає Цензор.НЕТ.

"Україна тепер має власний а ля Солсбері скандал з присмаком молдавського вина.

Суддю Чауса, який очікував рішення суду щодо політичного притулку, викрали і привезли українські спецслужби (за твердженням міністра внутрішніх справ Молдови), чим спровокували серйозний міжнародний скандал. Для чого? Відповідь очевидна. Думаю, ближчими днями ми побачимо якісь "свідчення Чауса". Цей тиждень влада чекала, коли в Чауса зійдуть синці та коли можна зняти гіпс, аби вже не так "паливно" все мало вигляд на телеекранах", - розповіла Сюмар.

Також читайте: Парламент Молдови створив комісію з розслідування обставин викрадення Чауса

"А далі Чауса використають для делегітимізації Василя Бурби і "вагнергейту", який дуже турбує Офіс Президента. Ну і заразом можна ще якісь заяви Чауса проти Порошенка отримати, що завжди Офісу приємно і доречно. І до речі, незаконне викрадення Чауса фактично позбавляє можливості законного звинувачення скандального судді, бо для цього треба було забезпечити законну екстрадицію. Боротьба з корупцією явно програє боротьбі з опозицією", - акцентувала нардепка.

"Ще раз, влада використала розвідку і спецслужби для вчинення злочину на території дружньої європейської держави для делегітимізації основного свідка вагнергейту і Порошенка. І в принципі повторила дії росіян проти Скрипаля. Тільки от Росія внаслідок таких дій отримала суттєве посилення міжнародних санкцій і остаточне визнання держави-терориста, що становить серйозну міжнародну загрозу. Тим же шляхом прямуємо заради чергових відосиків", - резюмувала Сюмар.

Викраденням Чауса Україна повторила дії РФ проти Скрипаля в Солсбері. Найближчими днями ми побачимо якісь його свідчення, - нардепка ЄС Сюмар 01
Викраденням Чауса Україна повторила дії РФ проти Скрипаля в Солсбері. Найближчими днями ми побачимо якісь його свідчення, - нардепка ЄС Сюмар 02

Детальніше про ситуацію з суддею Чаусом читайте в статті головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: "Викрадення судді Чауса співробітниками ГУР МО: скандал в Молдові задля дискредитації Бурби і вагнергейту".

Нагадаємо, що 9 серпня 2016 року суддя Микола Чаус був затриманий співробітниками НАБУ за одержання хабаря в розмірі $150 тис. Відразу після цього суддя пішов у відпустку, де перебував із 10 серпня по 1 вересня 2016 року. 6 вересня Верховна Рада дала згоду на арешт судді. Однак до цього часу суддя залишив територію України і 12 вересня 2016 року він був оголошений у розшук. У березні 2017 року Микола Чаус був затриманий на території Молдови, де перебуває до сьогодні. У липні 2017 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга Нелі Ластовки на систематичну відсутність Миколи Чауса на роботі, після чого 2 серпня щодо судді було відкрито дисциплінарну справу.

4 жовтня 2017 року Третя Дисциплінарна палата Ради правосуддя відсторонила Миколу Чауса від здійснення правосуддя і рекомендувала його звільнити. 6 жовтня стало відомо, що Молдова відмовила Миколі Чаусу в політичному притулку. Зараз у Кишиневі розглядається справа про екстрадицію Миколи Чауса в Україну.

4 квітня 2021 року столо відомо, що в Молдові невідомі викрали Чауса. Наступного дня в МВС Молдови повідомили, що українського суддю Миколу Чауcа, який перебував у Кишиневі, викрали іноземні громадяни. Вони вже залишили Молдову, перейшовши молдавсько-український кордон.

Нагадаємо, експолковник запасу ГРУ Сергій Скрипаль, який проживав у Великій Британії, засуджений у 2006 році за шпигунство на користь британських спецслужб, 5 березня 2018 року постраждав унаслідок отруєння невідомою речовиною в торговому центрі міста Солсбері.

Уряд Великої Британії дійшов висновку, що відповідальність за отруєння в Солсбері колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки, найімовірніше, лежить на Росії. Також стало відомо, що постраждалих було отруєно нервово-паралітичною речовиною "Новачок", яку розроблено в РФ.

Читайте також: Скрипаль і його дочка змінили імена та покинули Велику Британію

30 червня "Новачком" отруїлися дві людини в сусідньому місті Еймсбері. Мати трьох дітей Дон Стерджесс померла, її партнер - 45-річний Чарлі Роулі - вижив. Стерджесс знайшла пляшечку від парфумів, у якій був "Новачок", і застосувала. Роулі перебував у комі два тижні. Скотланд-Ярд пов'язав розслідування нового отруєння зі справою Скрипалів.

5 вересня 2018 року прокуратура Великої Британії назвала імена двох росіян, яких підозрюють у спробі замаху на життя Сергія та Юлії Скрипалів у Солсбері: Олександр Петров (Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (Руслан Чепіга). Пізніше було ідентифіковано їхнього координатора - генерал-майора ГРУ Дениса Сергєєва.

Також читайте: Суд Великої Британії розгляне питання відповідальності РФ за отруєння в Солсбері, - The Guardian

Автор: 

Молдова (2086) Порошенко Петро (15191) викрадення (821) Сюмар Вікторія (272) Чаус Микола (327) ПВК Вагнер (1541) Бурба Василь (82)


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Топ коментарі
+21
та да . в Офисе президента подгорает . в ожидании выхода фильма-расследования хватаются за любую соломинку
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12.04.2021 15:00
+17
ПАЛИХАЄ!!!!
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12.04.2021 14:53
+17
Похищение Чауса сильно огорчило Порошенко, ведь он так надеялся, что коррупционеру удастся отсидеться. Своих не сдают?
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12.04.2021 15:01
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Иунышы питают очередную НАДЕЖДУ?..😀😀😀
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12.04.2021 15:17 Відповісти
Про тебя тоже много смешного могут рассказать портовые шлюхи, но это твои личные проблемы и твоего врача.
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12.04.2021 15:26 Відповісти
тот самый чаус - у которого близкий друг и адвокат претендует на пост генпрокурора по желанию ермака и вовки шмаркли?))
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12.04.2021 15:26 Відповісти
молодесс... сравнила....
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12.04.2021 15:11 Відповісти
Якби украіна все робила так як робить росея, то ми б уже війну виграли
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12.04.2021 15:12 Відповісти
Дура?
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12.04.2021 15:12 Відповісти
пЄС
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12.04.2021 15:13 Відповісти
Исчезни, животное. Твой убогий срач ни кого не интересует
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12.04.2021 15:14 Відповісти
Худобо, якого дідька ти мугикаєш? Чи тебе хтось питав? Сиди у хліву й чекай, доки люди спілкуються! Кожне руське курво намагається свій писок встромити!
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12.04.2021 15:31 Відповісти
17-й, ти відношенния до людей маєш? з чиєї хворобливої уяви?
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12.04.2021 15:38 Відповісти
Ні, відпрацьовує кремлівські 30 сребреніков. Чаус випливе або на Мальдівах, або у паРаші. Впевнений, що це провокація РФії.
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12.04.2021 15:59 Відповісти
Зедрочеры вы бы лучше писюанисту смычок смазали. Это более привычное занятие для вас
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12.04.2021 15:23 Відповісти
Збоджуєшся від чоловіків, пустунчику?)))
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12.04.2021 15:34 Відповісти
Сюмар можно понять ...
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12.04.2021 15:23 Відповісти
Зескот возбуждается при упоминании Порошенко и очень дружно начинают анонировать в экстазе. Все таки правильней вас называть зеофилами.
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12.04.2021 15:28 Відповісти
Думка копрофіла дуже важлива, продовжуйте спостереження, з вами звʼяжуться!
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12.04.2021 15:35 Відповісти
При чем здесь Скрипали и Солсбери к Чаусу? Фантазёрка Сюмар, ещё бы к смерти мужа английской королевы приплела этого 'банкира' огородного
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12.04.2021 15:30 Відповісти
Да при том что то и это враждебные действия на территории суверенных держав.
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12.04.2021 15:33 Відповісти
А скрипалей тоже вывезли сначала , чтобы спасти от тюрьмы? Из тоже взяли на взятке, которую они хранили в бутылёк? Разница очевидна, по -моему. Чаус- это возврат сбежавшего преступника
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12.04.2021 15:39 Відповісти
Ты действительно ку-ку или прикидываешься?
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12.04.2021 15:49 Відповісти
она не прикидывается.. у нее дефрагментация личности прогрессирует после того как ее любимый дубинский посорился с не менее любимым зеЛохом-писбанистом))
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12.04.2021 15:57 Відповісти
Ну тогда конечно ей все можно ,медицина тут бессильна.
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12.04.2021 16:00 Відповісти
Девчонки, вы с диагнозами полегче, со своей больной головы на мою здоровую перекидывать не надо.
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12.04.2021 16:57 Відповісти
Бо треба ж хазяїна якось відмазувати.
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12.04.2021 15:33 Відповісти
У Сюмар с Танюхой Чорновил видать одна справка на двоих
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12.04.2021 15:39 Відповісти
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12.04.2021 16:50 Відповісти
То есть, когда охрана порошенко этого Чауса тайно вывозила из страны, по сути, похитила, то это было не преступление, а когда его привезли обратно в страну, то это сродни рашистскому отравлению Скрипалей.
Во как!
А если бы чаус сам оттуда сбежал на паРашу? Надо было этого дожидаться?
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12.04.2021 15:45 Відповісти
Да лично Порошенко в чемодане вывозил ,сразу после того как убил своего брата и нажился на войне.
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12.04.2021 15:48 Відповісти
вівозил по частях... в молдове сшивали.
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12.04.2021 15:51 Відповісти
И к чему этот стеб? Участие Федорова в побеге Чауса это уже доказанный факт
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12.04.2021 16:35 Відповісти
в суді? чи в тебе на руках хоча би прокурорська підозра?
Ааа, та в тебе бігуссся...
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12.04.2021 22:28 Відповісти
Чаус и процента не стоит хороших отношений с Молдовой
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12.04.2021 15:55 Відповісти
ууу.. как все запущено в моСхе зебилки))
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12.04.2021 15:58 Відповісти
Какие у нас замечательные "патриёты" из ПЕСа, аднака! То им не нравицца, что мертвечука прикрыли, забрали у него трубу и заблокировали пропагандоско-рашистские СМИ в Украине. Теперь им не нравицца, что "потужно рехформированного" бандита в судебной мантии (которого Пэдро вывез по чужим документам) домой вернули.... Хай Бог милує від таких "патрійотів".
ЗЕЛЕНСКОМУ- РЕСПЕКТ И УВАЖУХА. Наконец-то у нас появился свой украинский "Моссад".
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12.04.2021 15:55 Відповісти
Подождите, сейчас им методички сменят и они начнут транслировать, что похитить Чауса Зеленскому приказал лично Байден)))
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12.04.2021 18:45 Відповісти
шмаркляботам тільки з жінками воювати, як і їх копитному шефові.
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12.04.2021 16:12 Відповісти
то якщо так сюмар говорить . то нікуди дітись...потрібно вірить...дівка брехати не буде -коли правди не знає.....
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12.04.2021 16:19 Відповісти
Похищением Чауса Украина повторила действия РФ против Скрипаля в Солсбери



В чем? Где использование химического оружия? Где покушение на убийство?
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12.04.2021 16:35 Відповісти
Помнится, многие комментаторы, которые сейчас поносят "зелень" за похищение Чауса ранее периодически сетовали "ах, жаль, что в Украине нет такой службы, как Моссад". А теперь недовольны, мол, похищение - это незаконно (!).
Извините, а похищение Адольфа Эйхмана из Аргентины было законным или нет? Или недавний подрыв Моссадом ядерного объекта в Иране? Если да, то чем это отличается от похищения Чауса? Или чем это отличается от посыла горстки невооружённых кораблей через пролив, де-факто контролирующими рашкой с приказом "не запрашивать право прохода"?
Мне кажется, если при Зеленском ***** вернёт Крым и Донбасс с 100 млрд репараций - порохоботы и тут найдут повод для возмущений. Мол, купюры не те, или "почему без Кубани"
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12.04.2021 18:43 Відповісти
порівняння не яке. просто тупе (перепрошую). Використання БОР з кількома отруєними та смертю громадянки ВБ vs. фінгал, поламані пальці і поїздка у багажнику...
Сюмар, не чіпай Солсбері...
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12.04.2021 20:52 Відповісти
Ізраїль вбивав та викрадав своїх ворогів, попри це США буже добре товаришують з ними.
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12.04.2021 21:50 Відповісти
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