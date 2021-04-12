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Кулуари Ради відкриють для журналістів після повернення Києва в "зелену" зону карантину, - Разумков

Кулуари Ради відкриють для журналістів після повернення Києва в

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков назвав умови, за яких журналісти зможуть повернутися для роботи в кулуари парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "УНІАН".

"Якщо ми зараз з вами говоримо про "червону" зону в Києві, то відкривати кулуари буде трохи дивно", - сказав Разумков, відповідаючи на питання, чи відкриють найближчим часом кулуари для журналістів.

За його словами, він розуміє, що політично правильно для нього самого було б відповісти, що журналісти повертаються.

"Але грати в політику зі здоров'ям людей, я точно цього робити не буду ... Я сподіваюся, що незабаром буде така можливість, і я скажу: Все, коронавірус минув. Ми зайшли в "зелену" зону, знімаємо обмеження, будь ласка, повертайтеся в кулуари", - зазначив спікер Ради.

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Автор: 

ВР (15027) журналістика (1779) Разумков Дмитро (1528)


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Кулуары Рады откроют для журналистов после возвращения Киева в "зеленую" зону карантина, - Разумков - Цензор.НЕТ 9723
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12.04.2021 15:01 Відповісти
Тоесь хрен вам на ближайшие год-два.
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12.04.2021 15:01 Відповісти
Земелькою підзаймуться(((
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12.04.2021 15:04 Відповісти
 
 