"Ми живемо між двома загрозами: Лукашенка і Росії", - Алексієвич пише нову книгу про протести в Білорусі

Нобелівська лауреатка з Білорусі Світлана Алексієвич пише нову книгу, яка буде присвячена масовим протестам проти режиму Олександра Лукашенка, що розпочалися в серпні 2020 року.

Про це вона розповіла в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

"Багато людей телефонують мені, надсилають свої спогади. І у всіх почуття потрясіння і розгубленості. Ми хочемо побудувати незалежну, благополучну країну. Але як? Ми живемо між двох загроз: Лукашенка і Росії", - сказала Алексієвич.

При цьому Алексієвич сподівається, що білоруський правитель піде раніше, ніж вона встигне написати книгу. Лукашенко "піде до того, як я її закінчу. Я пишу дуже повільно", зазначила вона.

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На питання про підйом громадянського суспільства в Білорусі, письменниця висловила впевненість, що він не закінчився. "Звісно, ні. Але як я можу вимагати від людей виходити на вулиці, якщо я сама поїхала?" - зауважила Алексієвич, яка з вересня 2020 року на запрошення Німецької служби академічних обмінів DAAD проживає в Берліні. В інтерв'ю Süddeutsche Zeitung вона знову закликала до більш консолідованої міжнародної підтримки білоруського протестного руху.

Говорячи про життя в Німеччині, письменниця зауважила, що почувається в безпеці. "Німці дуже мало знають про нас. Я багато думала, чому це так. Може бути, вони розглядають нас як частину Росії, - ми ж така маленька країна, крапка на околиці величезних імперій", - сказала Алексієвич.

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