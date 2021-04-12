"Ми живемо між двома загрозами: Лукашенка і Росії", - Алексієвич пише нову книгу про протести в Білорусі
Нобелівська лауреатка з Білорусі Світлана Алексієвич пише нову книгу, яка буде присвячена масовим протестам проти режиму Олександра Лукашенка, що розпочалися в серпні 2020 року.
Про це вона розповіла в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.
"Багато людей телефонують мені, надсилають свої спогади. І у всіх почуття потрясіння і розгубленості. Ми хочемо побудувати незалежну, благополучну країну. Але як? Ми живемо між двох загроз: Лукашенка і Росії", - сказала Алексієвич.
При цьому Алексієвич сподівається, що білоруський правитель піде раніше, ніж вона встигне написати книгу. Лукашенко "піде до того, як я її закінчу. Я пишу дуже повільно", зазначила вона.
На питання про підйом громадянського суспільства в Білорусі, письменниця висловила впевненість, що він не закінчився. "Звісно, ні. Але як я можу вимагати від людей виходити на вулиці, якщо я сама поїхала?" - зауважила Алексієвич, яка з вересня 2020 року на запрошення Німецької служби академічних обмінів DAAD проживає в Берліні. В інтерв'ю Süddeutsche Zeitung вона знову закликала до більш консолідованої міжнародної підтримки білоруського протестного руху.
Говорячи про життя в Німеччині, письменниця зауважила, що почувається в безпеці. "Німці дуже мало знають про нас. Я багато думала, чому це так. Може бути, вони розглядають нас як частину Росії, - ми ж така маленька країна, крапка на околиці величезних імперій", - сказала Алексієвич.
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А потом при первой же возможности свалила подальше и глупейшими отговорками типа "у меня там встреча".
Какие моральные авторитеты, такой и результат у протестов.
Славнозвісна "Україна не Росія" Леоніда Кучми, вперше видана в Москві, - слід розуміти, як свого роду пояснювальна записка, чому не впорався з завданням: не зумів перетворити Україну на ізольовану від світу гебешну диктатурку під московським протекторатом (потім на ту саму роль Москва недалекоглядно поставила Януковича, але "не впорався" й він!), - могла б із таким самим успіхом називатися "Україна не Білорусь".
З огляду на московського адресата, це було б навіть точніше - краще б пояснювало, чому від Лукашенка Москва в перший же рік його правління так завиграшки отримала все те, чого досі, вже не тільки аґентурою й пропаґандою, а, дослівно, вогнем і мечем, все ніяк не доможеться від офіційного Києва (хоча "повиїдала" нівроку!): і ціле господарство країни з поклоном на рушнику, і російську другою державною (у висліді чого по двадцяти роках мільйони білорусів уже щиро не розуміють http://dw.com/p/1HzKA мови своїх предків геть і на побутовому рівні, а не те щоб Караткевіча читати!), і навіть скасування національної символіки та заміну її на радянську (чим саме московським "партнерам" Лукашенка так допікали впроваджені за Шушкевича біло-червоно-білий стяг і "Пагоня" - це вже питання з імперської психопатології: так у Києві під час Майдану-2014 "палились" перебрані в українську форму "Псков" і "Пенза" - на тому, як люто здирали з припаркованих на Грушевського авт жовто-блакитні прапори, ламаючи держак через коліно…).
Нагадаю, що все те відбулося в Білорусі "демократичним шляхом", - і навіть якщо припустити (сьогодні таке припущення вже не здасться абсурдним!), що ті лукашенківські референдуми були таким самим фейком, як наші, "проведені" навесні 2014-го під автоматами армії РФ у Криму й на Донбасі, то й тоді годі не визнати - про умонастрої білоруського суспільства 1990-х вони таки дещо кажуть: найближча аналогія тут (якщо вже шукати за аналогіями!) - не "Україна", з її УПА та дисидентським рухом в анамнезі й трьома Майданами (1990, 2004, 2013-2014) за вже-нефіктивну незалежність, - а "Донбас": ОРДіЛО.
Якщо розглядати білоруську диктатуру в цих координатах - як країну ("республіку"!), де 1994 року Москва гладко й безперешкодно провела під машкарою виборів мирний путч і поставила гауляйтером місцеву інкарнацію Захарченка-Плотницького (соціопатичного голову колгоспу), - багато речей стає на свої місця. На відміну від Абхазії й Придністров'я, Білорусь було взято в полон "без жодного пострілу": як заповідала одна кандидатка в диктаторші, що свого часу програла тендер Януковичу, - "ні один танк не вийшов із казарми". Ба більше, ніхто спочатку взагалі нічого не зрозумів (от Кучма - той розумів, і недарма кинув був спересердя на камери в грудні 2013-го: "Якби я розказав усю правду, мені б довелося виїхати з країни!").
У Києві - ні, а в Мінську все їм вдалося, "пройшло по плану": двадцять років стаґнації, поліцейський порядок і чистота на вулицях, смертна кара і всевладдя КГБ, дотаційна економіка, фіктивні гроші, тотальна русифікація, повністю "зачищена" інформація-освіта-наука, "ВОВ" замість історії, здана "Газпрому" труба… Ідеальна "Росія третього сорту" ("другим" мали стати ми!), поруч якої першовзір виглядав іще цивілізованою державою.
Двадцятилітня "мильна бульба", підвисла на так і не зреалізованій, від середини 1990-х, обіцянці "нового Союзного Государства", котре без України не мало сенсу (довелось відкладати - спершу до 2004-го, далі до 2014-го…), - та на патологічній амбіції одним-одної людини, званої, без сорома казка, так, як це можливо тільки в наскрізь патерналістських спільнотах - "батьком" (!).
- А чо, - розмірковували колись перед українськими журналістами ті прості собі гомельські дядьки, чиї голоси ціле життя збирає й записує Світлана Алексієвич, - нармальний бацька… У шапках вось ходзім… У бруках… - О. Забужко в Дойче Веллє 17.04.2016
Комплекс неполноценности навязанный кацапами во всей красе. Прям такая маленькая страна, аж на треть меньше Германии по размеру, ну просто точка на окраине вяликих империй... Кстати где она там империи, кроме паРашной говноимперии, разглядела, большой вопрос.
Всегда поражался как кацапы беларусов ментально сломали. Вроде и люто воевали с кацапами десятилетиями, в отличии от нас, и во времена Речи Посполитой были вполне себе состоявшейся европейской державой, и в состав паРаши попали на полтора столетия позже нас, а превратились непонятно во что. Национальную идентичность потеряли, мову свою потеряли, даже придуманные кацапами название страны и этноним у них прижились, в то время как мы кацапов с их "Малороссией" послали. Даже эта "прогрессивная, западно-ориентированная гордость нации" Алексиевич наглядное тому доказательство - Беларусь с беларусами сирые и убогие у нее, а сама она "себя не представляет без великой русской культуры", видимо с которой себя и отожествляет.
Печально это все, у беларусов похоже реально только 2 перспективы - либо исчезнуть, раствориться в паРаше, либо медленно, десятилетиями, тяжело, мучительно и с большими потерями выдавливать из себя раба и заново становиться нацией.
https://toppress.kz/article/aleksievich-obvinila-ukraincev-v-prichastnosti-k-holokostu Выступая в Бруклине в 2016-м литератор заявила: «Я вам больше скажу, в той же, например, каратели, которые работали на территории Белоруссии, они были все из Украины. .."